El PP rechaza el primer traslado de 500 jóvenes de Ceuta a la Península: "El interés superior del menor es ir con su familia"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa.

Las claves

Las claves Generado con IA El PP rechaza el plan del Gobierno para trasladar 500 menores migrantes de Ceuta a la Península y defiende su regreso con sus familias. El Gobierno propone un plan urgente para la acogida solidaria de menores en comunidades autónomas o familias, aunque choca con la postura de la UE y del PP. La Comisión Europea respalda la repatriación de menores migrantes siempre que se garantice su entrega a familiares o tutores en condiciones seguras. El PP anuncia la reprobación en el Senado de varios ministros por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta y la falta de comparecencias.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cuestionado el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península anunciado por el Ministerio de Juventud e Infancia y ha defendido que "el interés superior del menor es estar con su familia".

En línea con lo que su formación ha mantenido en las últimas semanas respecto a los menores migrantes, Bravo ha afirmado que el mejor lugar en el que pueden estar es "en su entorno" y con su familia. Ha apoyado su postura en las declaraciones de la Comisión Europea que avalaban el retorno de todos los migrantes irregulares, incluidos los menores.

El popular ha recordado las declaraciones que realizaron tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el de Exteriores, José Manuel Albares, en sus respectivas visitas a la ciudad autónoma, en las que, a su juicio, habrían asegurado que los menores regresarían a su lugar de origen.

Por ello, Bravo ha cuestionado que el Gobierno esté velando por el interés superior del menor, como ha aseverado este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ya que "hay una petición de Marruecos para que los niños vuelvan".

"Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?", ha sustanciado el vicesecretario del PP.

El plan de choque del ministerio

Fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego han informado del traslado de las menores, una medida urgente que contempla que el número de niñas aumente durante el proceso.

El plan en el que trabaja el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, incluye el decreto ley para "la acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, "pero también otras fórmulas que permitan agilizar la acogida".

El documento también contempla "una vía" para que las organizaciones de protección a la infancia "desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

"En este momento se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, este momento cifrado en 500 aproximadamente, si bien puede variar durante el proceso", han precisado las fuentes consultadas.

A falta de conocer los detalles, el plan, de entrada, choca con la línea marcada por la Unión Europea y con las propias peticiones de Juan Jesús Vivas y el Partido Popular.

La colisión con Europa

Esta nueva línea de acción del Ejecutivo choca con las declaraciones de la Comisión Europea, la cual expresó que "derecho de la Unión Europea contempla" las devoluciones de menores migrantes irregulares en la Directiva de Retorno.

Esta directiva permite repatriar a niños y adolescentes no acompañados, pero exige comprobar previamente que serán entregados a su familia, a un tutor o a unas instalaciones de acogida adecuadas. Así lo expresó apenas veinticuatro horas antes de conocer la decisión del ministerio de Rego, el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammer.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", añadió Lammer.

Algo para lo que el Ejecutivo comunitario espera que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan "de manera efectiva". Lammert reiteró el ofrecimiento de Bruselas para "facilitar y apoyar" este proceso. Sin embargo afirmó que el Gobierno español no había activado la ayuda financiera de urgencia.

En línea con la devolución a Marruecos que pretende la UE, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, expresaron que el reino alauí es considerado como un país seguro por Europa, por lo que no hay cortapisas para el retorno ni lugar al asilo.

"La legislación europea debe aplicarse. Europa dice claramente lo que la legislación establece. El Gobierno sólo tiene un camino: cumplirlo", sostuvo Gamarra en su visita a Ceuta.

Por su parte, Vivas reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dedicara recursos a levantar campamentos para la acogida de menores en lugar de reforzar a los funcionarios de Extranjería.

"Hay que atender la emergencia: sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin expectativa de asilo, de regularización ni de traslado a la Península, apoyándonos en la ayuda que estamos recibiendo de Europa. Es vergonzoso que Europa no esté ayudando y el Gobierno no".

La reprobación del Senado

En las últimas semanas, tres ministros han dado plantón a las comisiones convocadas en el Senado para que dieran explicaciones por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta: Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exteriores). Y se espera que el resto de convocados no comparezca.

Ante esta situación, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su formación presentará en la Cámara Alta la reprobación de estos tres ministros y de las titulares de Sanidad, Mónica García, y la de Igualdad, Ana Redondo.

La portavoz 'popular' ha justificado la enésima reprobación de Marlaska en el Senado porque, a su juicio, ha sido el responsable "de dejar la frontera de Ceuta sin refuerzo pese a los avisos de lo que iba a ocurrir". También invitarán a dimitir a Redondo alegando que no ha visitado la ciudad "y eso que las agresiones sexuales se han multiplicado por ocho".

En el caso de Albares, el PP cree que los españoles "siguen sin saber cuál ha sido el papel de Marruecos", mientras que reprobarán a Robles por mostrar su intención inicial de acudir al Senado en agosto y luego rechazar asistir. Por su parte, los 'populares' reprobarán a Mónica García "por el colapso de la sanidad que ella misma gestiona y por no reforzarlo".