Ortega Smith: "No podemos organizar el Mundial con Marruecos, nos está agrediendo. Que lo hagan con Nigeria"

Admite su desencanto con la política y el funcionamiento del Congreso, lamentando haber contribuido al clima de crispación y priorizando ahora la reflexión personal y familiar.

Smith reconoce la necesidad de inmigración en España, pero exige que sea controlada, integrable y basada en necesidades laborales, diferenciando entre inmigración hispanoamericana y de origen musulmán.

El exdirigente de Vox acusa a Marruecos de tener intenciones anexionistas sobre Ceuta, Melilla y Canarias, y defiende una postura firme del Gobierno español frente a Rabat.

Ortega Smith critica la organización conjunta del Mundial 2030 con Marruecos, argumentando que el país vecino está "agrediendo" a España y propone que lo celebren con otros países.

Francisco Javier Ortega Smith-Molina (Madrid, 1968) está desilusionado. No con España, aclara, sino con la política.

Está irreconocible, más reflexivo. Admite que él también ha contribuido al "ruido y la crispación" que critica, se arrepiente de no haber sido capaz de aportar soluciones a los problemas y dice que la familia o la salud son tan importantes como la patria, y que por eso ahora necesita "parar".

Atiende a EL ESPAÑOL en Castropol (Asturias), donde veranea. Ahí, a orillas de la ría de Ribadeo, acaba de participar en la procesión de la Virgen del Carmen. No se la pierde ningún año.

La imagen de la patrona de los marineros recorre la ría en una lancha escoltada por decenas de barcos engalanados. Las sirenas suenan a su paso, se lanzan cohetes y repican las campanas en Figueras y Ribadeo.

Ortega Smith cuenta que ayudó a fundar Vox, partido del que ha sido expulsado hace cuatro meses, para superar al PP de Mariano Rajoy, "que engañó y mintió a tantos españoles". Hoy tiene la sensación de que Vox se conforma con ser una "muleta" que recoge las "migajas" del PP.

Confiesa que ahora mismo no sabe ni a quién votará en las próximas elecciones. Quizá, nos adelanta, el proceso de introspección en el que está inmerso termine en un libro. De momento, sigue reflexionando "y ya veremos qué sale de ahí".

¿Lo ocurrido en Ceuta es una crisis migratoria, de seguridad, una invasión o un ensayo para algo mayor?

Es una evidente estrategia por parte de Marruecos, declarado país enemigo de España, que no ha disimulado nunca sus intenciones anexionistas sobre Ceuta, Melilla y Canarias. Es sin duda una forma de guerra híbrida y un asalto inaceptable a nuestra soberanía.

¿La culpa es solo de Marruecos?

Es el actor principal, pero no está solo. Marruecos no se atrevería si viera un Gobierno en España firme y decidido a plantarle cara. Hay una responsabilidad del Gobierno de Sánchez clarísima, pero también hay actores internacionales que apoyan a Marruecos y sin los cuales no se sentiría tan gallito. Véase Estados Unidos o Israel.

Actualmente hay más de mil menores no acompañados en Ceuta. Marruecos ha reclamado a España la repatriación de todos. En este caso, ¿está usted de acuerdo con Rabat?

Me costaría afirmar que yo pueda estar de acuerdo con Marruecos en algo. Me parece una magnífica noticia: recogería el guante para mañana mismo devolverle en vuelos chárter directos con Rabat hasta el último de los menas, no solo los que han asaltado la frontera de Ceuta, sino cualquiera que se encuentre en España.

Los menores deben estar con sus familias, y la inmensa mayoría las tiene. Quien haya visitado alguna vez un centro de menas, y yo lo he hecho, se da cuenta de que están con unos fabulosos móviles de última generación llamando a sus padres y contándoles cómo va la cosa.

Ortega Smith fue expulsado de Vox el pasado mes de abril. EE .

Pero la ley no permite una devolución tan rápida.

El Estado nos demuestra que cuando quiere ser ágil en algo y hay voluntad política, lo consigue a toda velocidad. Se ha visto con la regularización masiva y suicida: cuando les interesa, se han reforzado los servicios de funcionarios de Extranjería, de Policía Nacional, en los ministerios y consulados.

Cuando hay voluntad, el Estado tiene medios suficientes. Si se tuviera que aprobar un real decreto urgente para modificar alguna norma, mañana mismo estarían convocando una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados para aprobarlo. Cuando se quiere actuar, hay recursos humanos, económicos y legales suficientes para hacerlo. Lo demás son excusas y trabas.

Cuando las cosas les interesan saben actuar, y si no que le pregunten a Hacienda lo que tarda en embargarle a un españolito su sueldo.

En la anterior legislatura, el asunto de los menas fue el que provocó la salida de Vox de los gobiernos autonómicos. En esta nueva etapa parece que hay mejor sintonía con el PP.

Yo formaba parte de ese partido, estaba en el Comité Ejecutivo Nacional y voté a favor de romper esos gobiernos porque era una tomadura de pelo. No puedes llegar a acuerdos y que luego el PP decida hacer lo que le da la gana.

Si ahora, sabiendo lo que te ha pasado, no has tomado las precauciones correspondientes... Me viene al pelo recordar aquel viejo proverbio chino que decía que cuando te engañan la primera vez la culpa es del que te engaña, pero cuando te engañan la segunda vez la culpa es tuya.

Cuando fundamos Vox decíamos que lo primero que había que pensar era en los acuerdos ideológicos y programáticos y después, en los sillones. Pero si te tiras a pensar primero en las consejerías y en los coches oficiales, luego no te sorprendas si cuando intentas no dar subvenciones a los lobbies LGTBI, como estaba pasando en Extremadura, o con la llegada de los menas, el PP hace lo que le dé la gana.

¿Qué relación debe tener España con Marruecos? Porque queramos o no, es nuestro vecino.

La relación tiene que ser de respeto mutuo y de firmeza en la defensa de la soberanía nacional. Vamos a decirlo de otra manera: "Señores de Marruecos, nosotros no tenemos ningún problema con ustedes, no tenemos ninguna ansia expansionista. Pero ustedes están permanentemente haciendo actos de amenaza, de presión demográfica y de guerra híbrida. Vamos a ser buenos vecinos, pero tienen que respetar nuestras leyes y dejar de lanzarnos, a modo de segunda Marcha Verde, a toda la inmigración ilegal que llega de su país y también del Sahel".

"A Marruecos le diría que no queremos hacer el Mundial con ellos, porque están agrediéndonos. Háganlo con EEUU e Israel"

Si no hay respeto, España tiene que defenderse con absoluta firmeza, con devoluciones en frío, en caliente y en templado. Y ni un euro de cooperación internacional. ¡El colmo es que falte dinero para comprar hidroaviones en España o que nuestros jóvenes se tengan que marchar al extranjero porque no consiguen trabajo y estemos entregando cantidades ingentes de dinero a Marruecos!

Sumar, Podemos y Vox han pedido excluir a Marruecos de la organización del Mundial 2030.

Me parece perfecto. Se habló de un Mundial con sede en la Península Ibérica entre España y Portugal, dos naciones amigas y con una historia común. Y de repente se nos cuela Marruecos, que no es que haya pasado a ser un actor secundario, es que ya pretende que la mayoría de las sedes estén en su territorio, y que la final se celebre en Marruecos.

¡Es un despropósito absoluto, y el colmo es que estamos hablando de organizar un evento deportivo a nivel mundial con un país que está agrediendo a España! Ni hablar. Yo les diría: "El Mundial no lo queremos hacer con ustedes, háganlo con Argelia y Nigeria, pero a nosotros nos dejan ustedes en paz, porque están insultándonos y agrediéndonos. O si le priva mucho hacer un Mundial, pues háganlo con EEUU e Israel".

¿Qué diferencias hay entre la inmigración que llega de Hispanoamérica y la de origen musulmán?

Son abismales, pero no podemos generalizar. Si a España intenta entrar un tío que ha pertenecido a las FARC, por mucho que Colombia sea una nación hermana de Hispanoamérica, lo tengo que rechazar, lo mismo que si es un terrorista de Hezbolá que viene de cualquier país islámico.

En primer lugar, lo que hay que defender no es estrictamente el origen, sino la necesidad de una inmigración que esté controlada. España es un país emigrante y debe agradecerle a muchos países que nos acogieron con los brazos abiertos en los momentos de mayor necesidad económica. Íbamos a aportar, no a generar delincuencia. Por eso debemos defender que la inmigración sea controlada y segura.

Segundo, debe ser una inmigración integrable. Y aquí es donde podemos decir que los que provienen de países hispanoamericanos tienen una mayor voluntad de integración. Hay muchas cosas en común: la cultura, la lengua, la religión, la historia... y eso facilita que esos emigrantes se sientan más cercanos. Es decir, no crean guetos donde se aplica la sharía como ocurre en Molenbeek, a las afueras de Bruselas, e incluso ya desgraciadamente también en España.

Y tercero, tiene que ser una inmigración que sea factible desde el punto de vista laboral. Hay que evitar el efecto de devaluación, es decir, masas de trabajadores que están dispuestos a trabajar en cualquier condición, aunque vivan hacinados en un piso 20 personas, que inundan el mercado con una mano de obra barata.

¿Pero la ve necesaria? Vox defiende que no puede entrar "ni uno más".

A lo mejor por eso me han echado. Sé que a muchos les molesta, pero España necesita inmigración. No tenemos más que darnos una vuelta por el sector rural, la agricultura, la ganadería, la pesca o la construcción.

Pero tiene que ser España la que decida cuántos, cuándo y de dónde son esas personas que se necesitan, siempre que el mercado laboral no lo cubra. Y para eso hay que ser exigente con los españoles: a quienes estén en paro, se les ofrezca trabajo y lo rechacen, no deberían cobrar el subsidio de desempleo porque están estafando al Estado. Están generando un déficit en puestos de trabajo que terminan cubriendo personas que vienen de fuera.

Ortega Smith es diputado en el Congreso, ahora en el Grupo Mixto, y concejal en Ayuntamiento de Madrid. EE

Usted tiene doble nacionalidad, española y argentina. ¿Cómo ve la 'ley de nietos' y el debate que se está abriendo ahora sobre quién tiene o no derecho a votar?

Cuando fundamos Vox defendimos promover la unidad histórica, social y cultural con las naciones hermanas de Hispanoamérica, con convenios bilaterales y acuerdos preferenciales frente a otras naciones. Pero de ahí a regalar la nacionalidad hay un abismo.

La nacionalidad es un privilegio y no se puede regalar a cualquiera. Y algunos tienen una indisimulada intención de modificar con ello el censo electoral para conseguir ese millón o dos millones de votos que darían un vuelco en las elecciones.

Si queremos fomentar los lazos históricos con los descendientes de españoles, no habrá ningún problema. El problema es si eso lleva aparejado otorgar una nacionalidad con objetivos electorales cuando ves que puedes perder el Gobierno y estás rodeado de casos de corrupción.

El seguidismo a Trump, ¿cree que le puede pasar factura a Vox, ahora que hasta Meloni se ha distanciado de él?

Algunos defendemos la indiscutible e innegociable soberanía nacional, que lleva unida el concepto de independencia. Y es antagónica con quienes en política internacional practican la rodilla hincada, frente al bloque que sea. Me da igual si es con los Estados Unidos de Trump, con el Israel de Netanyahu, la Argentina de Milei, la Rusia de Putin, China o Irán.

Hay que intentar tener el máximo posible de aliados entre quienes defienden la libertad y la democracia, pero ese seguidismo a EEUU, que decide poner unos aranceles que van a perjudicar a España... Lo mismo cuando algunos se tiran en brazos de Putin a través de Hungría. O quienes venden nuestra industria a China para que termine cerrando nuestra industria nacional.

"Practicar la política de rodilla hincada ante Trump, Netanyahu o Milei demuestra un complejo de paleto pueblerino"

Hay que promover la soberanía nacional, la energética, la territorial y la independencia política en los órganos internacionales. Pero este complejo de paleto pueblerino de creer que todo lo que viene de fuera es bueno y de que si me recibe no sé qué jefe de Estado entonces le limpio los pies... pues va a ser que no. Con quienes pretendan que seamos sus pajes, sus bufones o sus siervos, no.

¿Y cree que eso está pasando con Israel y Vox? La semana pasada, el ministro de la Diáspora de Israel aplaudió a Santiago Abascal. ¿Qué cree que gana con esa cercanía al Gobierno de Netanyahu?

Es algo que tendría que preguntarles a ellos. A mí me deja bastante perplejo. No sé qué les ha dado ahora con tanto apoyo al Gobierno de Israel.

El ministro Óscar Puente ha calificado de "absoluta ignominia" una fotografía de Felipe VI con Javier Negre. Es la primera vez que un ministro del Gobierno critica abiertamente al jefe del Estado.

Me gustaría que este ministro se dedicara a reparar nuestras carreteras y autopistas. El tiempo que dedica a las redes sociales, como si de un adolescente aburrido se tratase, me parece bastante indigno de un ministro del Reino de España.

¿Hay un auge del republicanismo en España?

Sobre la Monarquía hay cuestiones que no debemos olvidar nunca. La primera y más importante, y que muchas personas desconocen, son las importantes limitaciones constitucionales que tiene el jefe del Estado. Dicho de una manera más sencilla: el Rey no siempre puede hacer lo que probablemente le gustaría hacer o lo que crea que es su obligación.

En segundo lugar, hay que denunciar sin tapujo alguno el lamentable control que el Gobierno de Sánchez está queriendo hacer sobre la institución de la Monarquía, utilizando al jefe del Estado para sus intereses ideológicos.

¿Por ejemplo?

Poniéndole limitaciones a algunos de sus viajes internacionales o condicionantes en cuanto a lo que debe decir en las diferentes cumbres. O utilizándolo en actos institucionales en los que al Gobierno le interesa buscar respaldo, como en las tragedias de los incendios o la dana. Utilizan la figura del Rey para parapetarse detrás de ella.

Me ha gustado que el jefe del Estado haya dicho tras los asaltos en la frontera que el Gobierno de España debe garantizar la soberanía y la seguridad de cualquier territorio de España, pero hay otros silencios que son difíciles...

Recuerdo que cuando el golpe de Estado en Cataluña, el 3 de octubre de 2017, el Rey emitió un mensaje que luego se supo que era contrario a lo que quería el Gobierno de Rajoy, en el que se vio reflejado el deseo mayoritario de la sociedad española. La Corona debe ser ejemplo y garante de la unidad nacional frente a quienes quieren disgregarla o frente a quienes amenazan su integridad. Ese es el mensaje que desea la mayoría de los españoles, sean de derechas o de izquierdas.

¿Cree que en la derecha también está calando cierto discurso contra Felipe VI?

Indudablemente es una realidad. Cuando Sánchez utiliza la Monarquía para sus intereses termina confundiendo a una parte de la sociedad que cree que el Rey está de acuerdo. La imagen que traslada es que existe una connivencia entre el Gobierno corrupto, traidor y criminal de Sánchez y la figura de Su Majestad el Rey. Y eso genera tristemente un sentimiento de desapego hacia la Monarquía española.

¿Ausentarse de la tribuna el 12 de Octubre, como hizo Abascal, es un error?

El 12 de Octubre es un acto institucional que algunos erróneamente han querido confundir como un acto de Gobierno de Sánchez. Eso es un craso error. No puedes regalarle a Sánchez el Día de la Fiesta Nacional, un acto de reivindicación patriótica.

Usted negoció el primer gran acuerdo de PP-Vox de la historia, que surgió tras las elecciones de 2019, y permitió, por ejemplo, que José Luis Almeida fuera alcalde. Siete años después, Vox gobierna en cuatro comunidades. ¿Cómo valora los nuevos pactos?

Con el PP hay que tener muchísimo cuidado cuando se negocia. Hay que tomar todas las precauciones, porque el PP, por sistema, y no se avergüenza de ello, juega al trilerismo. Te dice una cosa pero cuando te das media vuelta hace la contraria. Y lo triste es que lo hace con sus propios votantes.

Dicho esto, en muchos momentos es necesario negociar con el PP porque no se tienen las mayorías suficientes. Lo primero y fundamental es dejar muy claros los principios ideológicos, los valores sobre los que se establece el acuerdo. Luego viene todo lo demás. Ahora, por lo que sale en la prensa, parece que se ha hecho mucho hincapié en cuántas consejerías se tenían o con cuánto presupuesto se contaba.

"Vox aguantará en los gobiernos de coalición del PP hasta que le interese electoralmente"

¿Cree que Vox aguantará los cuatro años completos de legislatura en los gobiernos?

Me está preguntando un futurible. A lo mejor aguanta... hasta que le interese electoralmente.

¿Eso es lo que pasó la otra vez o fue realmente el asunto de los menas?

No, no, no. La otra vez no fue así. Había una presión incluso de nuestros votantes, que nos pedían mantenernos en el Gobierno. Pero tú les tienes que decir: "Yo no soy el PP, no puedo prometer una cosa y hacer la contraria".

Fue un acto de coherencia, y yo voté a favor de salirnos de esos gobiernos. Lo que no sé es hasta qué punto ahora se están produciendo los mismos incumplimientos, pero ahora han decidido que hay que mirar para otro lado y que lo importante es mantenerse en la consejería de turno. Eso ya lo desconozco.

El exdirigente de Vox asegura que ningún proyecto actual le convence y dice que no sabe a quién votará. EE

Vox está en el 18-19% de intención de voto. ¿Está condenado a ser el socio minoritario del PP?

Vox nació con la clara intención de sustituir al PP ante las traiciones de un Mariano Rajoy que engañaba y mentía. Hoy parece que tiene que ser una especie de muleta del PP, negociando a ver da las migajas de su poder.

Lo que me preocupa es el futuro de España. La mayoría de la política —y esto es una gran decepción— se dedica al enfrentamiento, al insulto, al chascarrillo sobre cuestiones irrelevantes, pero pocas veces a debatir sobre los grandes asuntos nacionales: el problema de las infraestructuras, la seguridad, el trabajo, nuestra industria, las pensiones...

¿También usted ha contribuido a ese enfrentamiento que critica?

Seguro que he contribuido, y me arrepiento de ello. Me arrepiento de haber dedicado demasiado tiempo al enfrentamiento inútil que no genera soluciones y que lo único que crea es ruido, cansancio, crispación... Y de no haber sido capaz de haber dedicado todos los esfuerzos a aportar soluciones reales.

"Me arrepiento de haber dedicado demasiado tiempo al enfrentamiento inútil que solo genera ruido y no haber sido capaz de aportar soluciones"

¿Cómo ha llegado a esta conclusión?

Porque han sido doce años. Cuando llegas a un sitio tienes una idea de cómo te gustaría hacer las cosas, tienes una visión de faros cortos. Cuando te vas alejando y ves retrospectivamente todo aquello, te das cuenta de cuánto tiempo y energía dedicamos a cosas absolutamente inútiles.

¿Sabe cuál es uno de los lugares más inútiles que existen en España? El Congreso de los Diputados. Allí ves los debates infinitos no sirven para nada. Nadie convence a nadie, nadie es capaz de dar un argumento si no es el que le interesa a su partido, y es incapaz de reconocer que hay otros partidos u otros diputados que puedan haber dicho cosas que estén bien. Pero en el fondo no puedes jamás reconocerlo porque eso sería tanto como tirarte piedras a tu tejado.

El Congreso es un lugar en el que el 90% del tiempo no redunda en beneficio de los españoles, sino en beneficio de los partidos políticos.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo cerramos?

No, no [se ríe]. Habría que modificar la ley electoral, darle una vuelta al sistema de representación de los españoles con alguna fórmula más real y directa.

¿Listas abiertas?

Esa puede ser una opción. Si un empresario vende un producto prometiendo que va a ayudar al crecimiento del pelo y cuando te lo pones en la cabeza te quema el cuero cabelludo, vas a la cárcel por estafa y por daños.

Cuando montas un partido y prometes que vas a hacer un montón de cosas, hay gente que te vota. Pero luego, si cuando manejas un presupuesto millonario y tienes poder haces lo que te da la real gana... ¿eso no es una estafa también? ¿No es una estafa electoral?

Si yo prometo quitar Madrid Central y al día siguiente lo multiplico por 360, ¿no es una estafa? Tenemos unos déficits muy importantes en el sistema electoral y en el de representación.

Y, por supuesto, partido corrupto o político que mienta, debería estar vetado para poder estar en política. Hay que darle una vuelta al saneamiento de la política, para que de verdad represente a los españoles y no a cuatro lobbies y sea una partitocracia.

¿La política ya no atrae talento?

España tiene magníficos profesionales pero pésimos políticos. Si mira sus currículos, la mayoría no ha hecho otra cosa en su vida que vivir de la política. Han sido incapaces de generar un puesto de trabajo o de pagar una nómina. ¿Por qué están en política? Porque es un lugar donde es fácil atraer al mediocre, al oportunista, al que está deseando tener un buen sueldo y un cierto reconocimiento público que de otra manera no tendría en la sociedad civil.

La política es un buen apeadero de inútiles. Menos políticos profesionales y más profesionales que quieran dar el salto generoso a la política.

El problema de estos discursos es que se suelen decir cuando se está en una fuerza extraparlamentaria o cuando ya uno está de salida...

Sí, porque el propio sistema es así y condiciona la libertad de pensamiento para que nadie pueda disentir. Y yo he disentido mucho, y cuando he visto incoherencias las he denunciado, y a lo mejor por eso hoy estoy donde estoy. Me han expulsado del propio partido que ayudé a fundar. Porque si yo me hubiera callado y hubiera mirado a otro lado, seguro que renovaría en las listas y volvería a ser candidato.

Porque si tú no te sales del tiesto y no presentas ningún tipo de crítica al sistema, el sistema te acoge como uno de los suyos. Si no, te pones en el disparadero y eres el objetivo a batir.

Por eso, cuando el otro día intervine por primera vez en el pleno del Ayuntamiento de Madrid como concejal no adscrito yo utilizaba el término "proscrito". Prefiero ser un proscrito de quienes han traicionado a los españoles que ser un adscrito a quienes han bajado la guardia, se han arrodillado y han vendido sus principios y valores a cambio de un puesto.

Ahora, cuando se estrene en el Grupo Mixto del Congreso, quizá le den la oportunidad de hacer alguna pregunta en la sesión de control.

El Grupo Mixto está controlado por Podemos, por los separatistas del Bloque Nacionalista Galego, por Compromís y por Coalición Canaria. No les habrá hecho mucha gracia que yo llegue allí. Y evidentemente no me van a dar ninguna oportunidad. Pero bueno, tampoco me va a afectar mucho porque llevaba casi dos años en el Grupo Parlamentario de Vox y tampoco me han dado ninguna intervención.

¿A quién votará en las próximas elecciones?

Esa es una buena pregunta. El sentimiento de responsabilidad de cualquier español tiene que ser participar en los procesos electorales y no quedarse al margen, no dejar que otros decidan por ti y no dejar que se conformen gobiernos sin haber intentado que sean los mejores. Pero en este momento le confieso que no lo sé.

"No sé a quién voy a votar en las próximas elecciones, lo que hay no me ilusiona, hacen falta algo más que discursos bonitos"

A mí no me ilusiona lo que hay actualmente en el panorama político, y no me ilusiona porque tristemente creo que hace falta algo más que propaganda y discursos bonitos; hacen falta voluntades decididas a servir a los españoles con generosidad, sin pensar en el interés particular, postergando tus intereses personales en beneficio del interés de la nación. Eso, en este momento es muy difícil verlo.

También es verdad que vuelvo a los orígenes, cuando decidí dar un salto a la política porque ningún partido me representaba, y dije: "Vamos a crear un partido político".

¿Y no se anima a repetir esa aventura y montar otro?

Son doce años de mi vida a los que he dedicado 24 horas los 365 días del año, en vacaciones, en fines de semana, días y noches. Eso me exige en este momento poder reflexionar, parar y poder mirar al futuro, y tal vez darme cuenta de que en estos años he dejado de lado cuestiones muy importantes en la vida o que son las más importantes.

La patria es importante, pero tu familia, tus amigos y tu salud también. También tu seguridad, tu tranquilidad física y mental. Hay muchas cosas que conforman la vida y a veces hay que mantener un cierto equilibrio.

Miro fotografías de cuando empezábamos y a veces no me reconozco físicamente. Sí que me reconozco en lo que decía y defendía, porque sigo pensando lo mismo. Pero es muy duro. Y en este momento esto que usted llama aventura es una batalla muy dura que no se puede tomar a la ligera. Yo cuando me meto en algo me meto a fondo. Así que de momento vamos a dejarlo en una reflexión y ya veremos qué sale de ahí.