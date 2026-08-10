Rueda reclama al Gobierno que "compatibilice" el proyecto de la fábrica de automóviles china con la seguridad nacional

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pide al Gobierno central compatibilizar la seguridad nacional con la instalación de la fábrica de coches chinos SAIC en Ferrol. Rueda considera sorprendente el recelo del CNI y Defensa por la proximidad de la planta a instalaciones militares, ya que durante el proceso no se habló de riesgos de seguridad. El proyecto de SAIC en Galicia prevé una inversión inicial de 200 millones de euros, la creación de 1.000 empleos directos y la producción de hasta 120.000 vehículos al año. La aprobación del proyecto depende de la autorización de inversión extranjera directa del Gobierno central, y se espera iniciar la construcción en 2027 y abrir la fábrica en 2028.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha exigido al Gobierno central que "sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad histórica" que supone para Galicia la planta que proyecta el grupo chino SAIC en Ferrol para la fabricación de coches eléctricos de la marca MG.

El presidente de Galicia ha confirmado que el Gobierno y la Xunta llevan meses trabajando por este proyecto, por lo cual le parece "difícil de entender y sorprendente" el recelo que ha suscitado en el CNI y Defensa la cercanía de la futura fábrica y la base naval militar y el astillero Navantia, según han podido conocer El País y El Mundo.

En declaraciones a los medios de comunicación ha manifestado su asombro por el hecho de que un departamento del Gobierno central se pronuncie ahora de esta manera "cuando en ningún momento se habló de ninguna falta de seguridad, ni de ningún riesgo militar" durante el proceso.

En todo caso, "no le corresponde a la Xunta evaluar unos supuestos riesgos de seguridad nacional, si es que los hay, sino que le corresponde exigir al Gobierno central que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad fantástica, histórica, que se le presenta a Galicia" con el proyecto del grupo chino, algo que cree que "tiene que ser posible" .

El presidente gallego considera que la Xunta "hizo su parte" para atraer esta inversión, en una "gestión conjunta" con la Administración central que siempre ha alabado, por lo que ahora si hay alguna circunstancia que evaluar le corresponde al Ejecutivo español.

Aun así, también ha calificado de "sorprendente" y "un poco chocante" que "en estos momentos, el mayor riesgo de seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol". Ha admitido que las noticias que ha visto esta mañana en los periódicos no le han gustado nada y no cree tampoco que "le hagan ningún favor al proyecto".

Un proyecto del que ha destacado su importancia para Galicia y, en concreto, para la zona de Ferrolterra, por lo que espera que "tenga el final satisfactorio por el que llevamos mucho tiempo trabajando" ya que "otra cosa sería muy difícil de entender", ha apostillado.

Según ha explicado el presidente gallego, la Xunta no sabe "nada" sobre estas dudas que han surgido en el ámbito de la defensa, y solo las conoce por los medios de comunicación.

"Una oportunidad histórica" para Galicia

La Xunta declaró el 1 de junio como proyecto industrial estratégico (PIE) el desarrollo del complejo industrial del grupo SAIC en Galicia, en el puerto exterior de Ferrol, que supondría la creación inicial de 1.000 puestos de trabajo directos y de otros tantos indirectos, y de un centro industrial y logístico en la localidad vecina de As Pontes.

Al tratarse de una empresa no europea, deberá obtener obligatoriamente la autorización de inversión extranjera directa (FDI por sus siglas en inglés) del Gobierno central, otorgada por el Consejo de Ministros, según ya indicó la Xunta en aquel momento.

La previsión de SAIC es tener a finales de este año 2026 los permisos y autorizaciones necesarios para comenzar la construcción de la primera fase de la planta de Ferrol en 2027 y que la fábrica esté operativa en 2028.

La inversión total prevista inicialmente asciende a 200 millones de euros y, una vez completadas las dos fases que incluye el proyecto, la planta alcanzaría una producción anual de 120.000 vehículos.