El Gobierno defiende la planta de SAIC en Ferrol y afirma que se pueden plantear condiciones para la seguridad nacional

La planta de SAIC Motor, primera en Europa, prevé producir 120.000 vehículos eléctricos anuales desde 2028 en terrenos de 70.000 m².

Defensa ha mostrado preocupación por la cercanía de la fábrica al arsenal militar y el astillero de Navantia.

El ministro Óscar López afirma que el Ejecutivo puede poner condiciones a la inversión china para garantizar la seguridad nacional.

El Gobierno asegura que la instalación de la planta de SAIC Motor en Ferrol no será rechazada por motivos de seguridad nacional.

El Gobierno está "convencido" de que la instalación en Ferrol de la primera planta en Europa del fabricante chino de vehículos eléctricos SAIC Motor, cerca del arsenal militar, no será rechazada por razones de seguridad nacional,

Eso sí, advierte de que se pueden poner "condiciones" para garantizarla.

Así lo ha explicado este lunes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en una rueda de prensa para hacer balance de las consultas ciudadanas en los primeros seis meses del año al servicio 017 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Fuentes del Ministerio de Defensa han reconocido además a Efe que hay "preocupación" por la cercanía de esta planta al arsenal militar.

Preguntado por los periodistas por la planta de SAIC, Óscar López se ha mostrado seguro de que no habrá un rechazo a esa implantación china por razones de seguridad nacional una vez que se analicen las implicaciones de esa inversión.

"Estoy convencido de que podrá ser compatible con la seguridad nacional", ha afirmado.

Ha explicado que la aprobación de inversiones extranjeras de esta envergadura -a las que tiene que dar su visto bueno el Gobierno- se hace tras los pertinentes informes sobre impacto económico, en el empleo, en el tejido industrial y en la seguridad nacional.

Inversión industrial

Esos informes, "obviamente" pueden incorporar "una serie de condiciones para hacerla viable", ha añadido.

"Con toda normalidad se están analizando todos esos elementos, como en cualquier otra operación de esas dimensiones, para poder garantizar que esa inversión tan importante para la zona, para la creación de empleo y para la industria pueda ser viable", ha concluido López.

Fuentes gubernamentales han incidido a Efe en que se trata de una inversión industrial "importante" y han indicado que, como en otras de este calado, "con toda normalidad" se está analizando desde diferentes puntos de vista: económico, creación de empleo, industrial y de seguridad nacional.

"Cualquier inversión de este tipo lleva aparejados informes que pueden establecer una serie de condiciones y recomendaciones económicas o de seguridad para hacerlo viable", han agregado.

Las informaciones publicadas este lunes señalan que Defensa ha mostrado su preocupación por la instalación en el puerto exterior de El Ferrol de esta primera planta en Europa de SAIC, fabricante de MG, por la cercanía con instalaciones sensibles, como el arsenal militar y el astillero de Navantia.

La intención de la compañía china es instalarse en los antiguos terrenos de Amper, de 70.000 metros cuadrados, donde prevé producir unas 120.000 unidades desde 2028.