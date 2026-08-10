Los agentes critican la gestión de Interior en Ceuta: "No se incorpora un solo efectivo, exprimen a los ya desbordados"

La asociación señala que faltan más de cien agentes en la Comandancia de Ceuta y advierte del riesgo para la salud laboral de los guardias civiles.

La AUGC exige que la suspensión de permisos tenga plazo y revisión cada 15 días, y que los descansos perdidos se compensen adecuadamente.

La medida responde al aumento de la presión migratoria tras la llegada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos.

La AUGC denuncia que Interior ha suspendido vacaciones en Ceuta y Melilla sin reforzar plantillas, exprimiendo a agentes ya desbordados.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que la decisión de Interior de suspender las vacaciones a los agentes de Ceuta y Melilla "no incorpora un solo efectivo", sino que "se limita a exprimir la disponibilidad de los que ya estaban desbordados".

En una orden firmada por el director adjunto operativo, Manuel Llamas, la Guardia Civil ha cancelado "hasta nueva orden" los permisos y licencias de los agentes destinados en ambas ciudades autónomas.

La medida se justifica por el "incremento de la presión migratoria irregular registrada", es decir, tras la llegada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, y por la necesidad de "garantizar la adecuada prestación del servicio, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la vigilancia de la frontera exterior del Estado".

Ante esta situación, y por la necesidad de "garantizar la adecuada prestación del servicio, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la vigilancia de la frontera exterior del Estado", se adoptan "medidas extraordinarias y temporales de gestión del personal".

"Negro sobre blanco"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, una de las mayoritarias del Instituto Armado, asegura que sus agentes no cuestionan la orden. "Desde el 30 de julio se ha trabajado sin horario, sin descanso y sin quejas, y quien estuvo en el agua aquellos días sabe de lo que hablo", aseguran a este periódico desde la AUGC.

"Y en Melilla el riesgo es exactamente igual de grave que en Ceuta, así que en el diagnóstico coincidimos. Donde no coincidimos es en la solución", añade la asociación.

La propia orden del DAO evidencia, a juicio de la AUGC, la gravedad del asunto: "Cuando el Ministerio del Interior firma un documento suspendiendo derechos a dos Comandancias enteras, está admitiendo negro sobre blanco que hay un problema de seguridad pública de primer orden".

"Bienvenido sea ese reconocimiento. Lo que no aceptamos es que llegue únicamente cuando el precio lo ponemos nosotros".

La AUGC cuestiona además que la medida se prolongue "hasta nueva orden". "Una medida sin fecha de finalización, redactada como un hasta nueva orden, pierde su carácter excepcional desde el minuto uno", sostiene.

La asociación reclama un plazo determinado, con una revisión cada quince días, y que cada denegación esté motivada. También pide que no se pierda "ni un solo día" de los descansos suspendidos y que los servicios extraordinarios se compensen "económicamente en serio".

AUGC reclama asimismo que se aclare por escrito que la medida no afecta a los permisos protegidos por ley, como los vinculados al nacimiento y cuidado de un hijo, fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, lactancia, motivos de salud o situaciones de violencia de género.

La organización pone además el foco en el déficit estructural de personal. Según sus datos, a la Comandancia de Ceuta le faltan "más de cien plazas" por cubrir.

"Si esas plazas estuvieran ocupadas, hoy no habría que dejar sin verano a dos plantillas completas", sostiene. "Reforzar consiste en aportar personal, no en agotar al que ya está destinado allí".

La asociación recuerda también el desgaste sufrido por los agentes durante la crisis migratoria, incluidos quienes han participado en la recuperación de cadáveres del mar.

"Retirarles el descanso no es solo un asunto de derechos, es un asunto de salud laboral, porque el desgaste acumulado termina afectando a la propia capacidad operativa que se pretende garantizar", advierte.

AUGC trasladará sus reivindicaciones al Consejo de la Guardia Civil. "Responder cuando se nos necesita forma parte de lo que somos, y lo seguiremos haciendo", concluye.

Pero la asociación advierte de que esa entrega "no puede ser el parche permanente de un déficit estructural que llevamos años señalando sin que nadie lo corrija".