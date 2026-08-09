Más de la mitad de españoles ve "mucho riesgo" de que Marruecos intente "apoderarse por la fuerza" de Ceuta y Melilla

Las claves

Las claves Generado con IA Más del 50% de los españoles ve mucho riesgo de que Marruecos intente apoderarse por la fuerza de Ceuta y Melilla. Casi el 80% de los ciudadanos teme en mayor o menor medida un intento marroquí sobre las ciudades autónomas, tras una avalancha de más de 72.000 inmigrantes. El presidente de Ceuta estima que entre 8.000 y 11.000 asaltantes siguen en la ciudad, muy por encima de la cifra oficial del Gobierno. El 83% de los españoles respalda el mensaje del Rey Felipe VI, que exige al Estado velar por la seguridad de Ceuta y Melilla.

Más de la mitad de los españoles, el 50,3%, considera que hay "mucho riesgo de que Marruecos intente apoderarse por la fuerza de Ceuta y Melilla".

Otro 28,7% aprecia que hay "bastante riesgo" de que el régimen de Mohamed VI intente arrebatar a España ambas ciudades autónomas, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Por tanto, cerca del 80% de los ciudadanos alberga en mayor o menor medida ese temor, que parece fundado tras las imágenes vividas el pasado día 30.

La falta de previsión del Gobierno, pese a que se produjeron numerosas alertas, hizo que la Guardia Civil y la Policía se vieran completamente desbordados por una avalancha de más de 72.000 inmigrantes, que casi iguala la población de la ciudad (tiene 84.000 habitantes).

El ministro Fernando Grande-Marlaska sostiene que apenas 2.000 de ellos permanecen aún en la ciudad autónoma.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, desmintió ayer estas cifras. Estimó que al menos entre 8.000 y 11.000 asaltantes siguen en la ciudad, cuya situación se ha vuelto "insostenible".

Y consideró "prácticamente imposible" que las autoridades marroquíes no detectaran este movimiento de casi 100.000 personas hacia el norte del país para cruzar la frontera, que además había sido ampliamente difundido en las redes sociales.

Casi el 70% de los votantes socialistas manifiesta que existe "mucho" (32,7%) o "bastante riesgo" (37,6%) de que Mohamed VI intente apoderarse de Ceuta y Melilla, cuya soberanía reclama pese a que son ciudades españolas desde hace más de cinco siglos.

Sólo uno de cada cinco españoles (19,8%) aprecia "poco riesgo" de que esto suceda.

Entre estos últimos se encuentran la mayoría de los votantes de Sumar y Podemos (62%) y de los partidos independentistas y nacionalistas (54,6%): son los que menos preocupados se muestran por ambos enclaves españoles.

Dirigentes del PP (como Isabel Díaz Ayuso) y de Vox (Santiago Abascal) han interpretado el asalto del día 30 como un ensayo o un tanteo del régimen de Mohamed VI, antes de su intento definitivo de apoderarse de ambas ciudades.

Esta crisis migratoria, ha advertido Juan Jesús Vivas ante el Parlamento europeo, ha puesto en evidencia la situación "extremadamente vulnerable" de la ciudad autónoma, frente a un vecino, Marruecos, que "no reconoce nuestra soberanía".

Las imágenes del día 30, que conmocionaron al mundo, llevaron al Rey Felipe VI a dar un golpe en la mesa.

En un mensaje difundido por la Casa Real, Felipe VI advirtió el pasado fin de semana de que "el Estado debe velar por la seguridad" de Ceuta y Melilla, "y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse".

Pese a que sus palabras pueden interpretarse como una censura a la inacción de Moncloa, esta vez el Rey ha logrado poner a todos de acuerdo.

Una amplísima mayoría del 83% de los españoles respalda este mensaje del Rey. Incluyendo los votantes del PSOE (84,8%), PP (94,4%) y Vox (83,4%).

También, aunque en menor medida, los de Sumar y Podemos (67,7%) y los partidos nacionalistas y regionales (61,5%).

A raíz de la invasión de Ceuta, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto una crisis diplomática... pero no con Marruecos, sino con un socio europeo como Italia.

La primera ministra Giorgia Meloni decidió suspender temporalmente el espacio Schengen en las fronteras aérea y marítima con España, por temor a que una parte de los inmigrantes ilegales que asaltaron Ceuta se trasladen a Italia.

En reciprocidad, el Gobierno de Sánchez ha establecido, desde la madrugada del sábado, el control de pasaportes a todos los viajeros que llegan desde aquel país. Una medida que este mes de agosto puede afectar a 1,2 millones de inmigrantes italianos.

Según la encuesta de SocioMétrica, el 70,7% de los españoles considera que la política migratoria de Pedro Sánchez es "un peligro para el conjunto de la Unión Europea".

Así lo manifiesta, incluso, el 36,6% de quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones generales.

Aunque entre estos son mayoría (63%) quienes creen que la política migratoria del Gobierno no es problema para la UE.

Así lo sostiene también el 80% de los votantes de Sumar y Podemos, dos partidos que tradicionalmente han defendido una política migratoria de puertas abiertas.

Hasta 22 mandatarios de la UE (todos salvo Francia, Luxemburgo, Irlanda, Portugal y, por supuesto, España) atribuyeron la invasión de Ceuta al efecto llamada provocado por la regularización de 1,3 millones de inmigrantes que impulsa el Gobierno.

Según el sondeo de SocioMétrica, tres de cada cuatro españoles (75,8%) cree que la UE "no ha sido solidaria con España" durante esta crisis.

De nuevo, hay consenso: así lo piensa la mayoría de votantes del PSOE (87,7%), Sumar y Podemos (82,2%), PP (65%) y Vox (72,2%).

Ficha técnica:

Se han realizado 1.690 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de agosto de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.