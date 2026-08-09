El clamor nacional interrumpe la tregua de agosto: un 88% exige que Sánchez dé la cara ya en el Congreso sobre Ceuta

El Colegio de Médicos de Ceuta advierte de una emergencia sanitaria sin precedentes debido al hacinamiento y posibles brotes infecciosos entre los inmigrantes.

El 71% de los encuestados cree necesaria una remodelación del Gobierno por no prever la situación y el 74% pide disolver las Cortes y convocar elecciones.

Entre 8.000 y 10.000 inmigrantes irregulares permanecen en Ceuta, según el presidente local, pese a declaraciones oficiales de que solo quedan 2.000.

El 88,6% de los españoles exige que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para explicar la crisis migratoria en Ceuta.

Una amplísima mayoría del 88,6% de los españoles considera que el presidente Pedro Sánchez debe interrumpir sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote) para ofrecer explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre la invasión de Ceuta por 72.000 inmigrantes ilegales.

Un episodio que el propio Sánchez definió, durante su breve visita a la ciudad autónoma, como un grave "ataque a la integridad territorial" de España.

Incluso el 80,6% de los votantes del PSOE señala que Sánchez debería "comparecer de inmediato en el Congreso de los Diputados" para explicar lo sucedido, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

También lo reclama así el 70% de los votantes de Sumar y Podemos, y más del 90% de los del PP y Vox, según el sondeo.

Durante su visita a Ceuta, el ministro Fernando Grande-Marlaska presumió de que la ciudad había recobrado la "normalidad en apenas 24 horas".

Luego sostuvo que ya sólo permanecen en Ceuta 2.000 de los más de 72.000 inmigrantes que cruzaron la frontera y colapsaron la ciudad.

No es así. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vias, denunció este sábado que la situación es "absolutamente insostenible", porque aún permanecen en la ciudad entre 8.000 y 10.000 inmigrantes irregulares.

Antes, había denunciado que la población de Ceuta vive atemorizada, con miles de familias encerradas en sus casas, debido a los problemas de convivencia que se están produciendo.

En los últimos días, el hospital de Ceuta ha atendido seis presuntos casos de violaciones a menores.

En una carta dirigida a la ministra Mónica García, el Colegio de Médicos de Ceuta ha advertido de que la ciudad vive una "emergencia sanitaria" sin precentes.

Y ha expresado su preocupación por posibles brotes infecciosos causados por el hacinamiento en el que se encuentran estos inmigrantes.

El PSOE ha maniobrado con sus socios con el fin de evitar que Pedro Sánchez tenga que interrupir sus vacaciones para acudir a las Cortes a dar explicaciones.

En su lugar, el Gobierno ha anunciado para la última semana de agosto la comparecencia "a petición propia" de cuatro ministros : Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa) y Félix Bolaños (Justicia y Presidencia).

Según el sondeo de SocioMétrica, el 71% de los españoles considera que Sánchez debe realizar una remodelación de Gobierno para sustituir a los ministros que "no se dieron cuenta de lo que iba a ocurrir".

Y de nuevo, un 44,8% de los votantes del PSOE, así como el 45,5% de los de Sumar y Podemos, apoya esta reivindicación.

De forma mucho más abrumadora, el 87,5% de los votantes del PP y el 91,8% de los de Vox.

Sólo uno de cada cinco españoles (23,3%) rechaza abordar ahora una crisis de Gobierno.

Marlaka intentó desviar la responsabilidad de lo ocurrido hacia Margarita Robles, al afirmar que los servicios de inteligencia no alertaron de lo que iba a ocurrir en Ceuta.

Pero el propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, intentó ponerse en contacto con Sánchez en los días previos para alertarle de que se estaba disparando la llegada de los inmigrantes a nado.

Como ha informado EL ESPAÑOL, cinco ministerios ignoraron estas llamadas de alerta y Pedro Sánchez tardó tres días en ponerse al teléfono.

El propio régimen de Mohamed VI sostiene que alertó al Gobierno español de que la situación migratoria podía agravarse, tras la sentencia del Supremo que impide realizar la devolución en caliente de los sin papeles que llegan por mar.

El ministro Marlaska también ignoró los avisos de las asociaciones de Policía y Guardia Civil, que llevaban años denunciando la falta de medios para proteger las fronteras de Ceuta y Melilla.

Una mayoría muy amplia de los españoles, el 74%, considera que ya es suficiente y dice que Pedro Sánchez debe "disolver las Cortes ya y convocar elecciones" para finales del mes de septiembre o principios de octubre.

Casi la mitad de los votantes socialistas, el 48,4%, apoya esta opción.

El Gobierno carece de apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos (no lo ha hecho en los tres últimos años) y los escándalos de corrupción, que afectan a figuras del socialismo tan relevantes como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, han convertido el tramo final de la legislatura en una agonía.

Por descontado, el 92% de los votantes del PP y el 96% de los de Vox reclama la convocatoria inmediata de elecciones.

Sólo rechazan de forma muy mayoritaria esta posibilidad los votantes de Sumar (75%), que no ha logrado aún armar su proyecto político para las prróximas elecciones.

Y el 70% de los partidos nacionalistas e independentistas, que todavía intentan arrancar nuevas concesiones a Sánchez, a cambio de mantenerle unas semanas en la Moncloa.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.690 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de agosto de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.