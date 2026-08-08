Abascal pide activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo procese a Sánchez por "traición" al Estado en Ceuta

Santiago Abascal, líder del partido Vox, comparece ante los medios el pasado fin de semana desde Ceuta. Gabriela Sardá Núñez

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal propone activar el artículo 102 de la Constitución para que el Tribunal Supremo procese a Pedro Sánchez por presunta traición y delitos contra la Seguridad del Estado durante la crisis migratoria en Ceuta. La iniciativa requiere el apoyo de al menos 88 diputados y la aprobación por mayoría absoluta en el Congreso; Vox actualmente solo cuenta con 33 escaños. Abascal acusa al Gobierno de conocer de antemano la entrada de más de 72.000 inmigrantes en Ceuta y considera el episodio como una "guerra híbrida" contra España. Vox exige la desclasificación y entrega al Congreso de todas las comunicaciones e informes de seguridad relacionados con la crisis de Ceuta.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado que impulsará la activación del artículo 102 de la Constitución para que el Tribunal Supremo procese a Pedro Sánchez por presuntos delitos de "traición" y contra la Seguridad del Estado, en la crisis de Ceuta.

Este artículo establece que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

"Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones", añade el citado precepto, "sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo".

Por tanto, el plan de Abascal requeriría de la colaboración del PP, además de sumar una mayoría absoluta que en este momento parece improbable.

La iniciativa necesita ser impulsada por un mínimo de 88 diputados y Vox en la actualidad sólo tiene 33 en la Cámara Baja.

La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales.



Por ello proponemos activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 8, 2026

Incluso aunque el PP se prestara a esta operación, ambos partidos sumarían 170 diputados.

Por tanto, requerirían el apoyo de algún socio del Gobierno, o de algún partido independentista como Junts, para alcanzar la mayoría absoluta (176 escaños) necesaria para sacar adelante la iniciativa.

"Ante esta situación, VOX anuncia que pone a sus diputados a disposición de cuantos grupos parlamentarios estén dispuestos a promover dicha iniciativa constitucional", afirma el partido en un comunicado difundido este sábado.

Y hace un "llamamiento expreso al resto de fuerzas políticas para que permitan la apertura del procedimiento previsto por la Constitución", con el fin de que el Tribunal Supremo determine, tras la correspondiente investigación, si "existen responsabilidades penales" en el presidente o sus ministros.

Abascal fundamenta la acusación en que "hay indicios y evidencias más que suficientes" que acreditan que el Gobierno tenía "conocimiento previo" de que iba a producirse la invasión a Ceuta, y no actuó.

Lo ocurrido el pasado día 30 en Ceuta, cuando entraron en la ciudad más de 72.000 inmigrantes ilegales, "no constituye un fenómeno migratorio convencional", indica Vox, sino "un episodio de guerra híbrida contra España, caracterizado por la utilización masiva de inmigrantes ilegales como instrumento de presión sobre la soberanía nacional".

Por ello, el partido de Abascal ha reclamado también la inmediata desclasificación y entrega al Congreso de toda la información relativa a las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y las autoridades marroquíes antes, durante y después del asalto a la ciudad autónoma.

Y también los informes elaborados por el CNI y por otros órganos responsables de la seguridad nacional, tanto de naturaleza civil como militar.

"Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado", señala Vox en un comunicado.