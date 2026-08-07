Igualdad y 'Save the Children' alertan del "riesgo" que viven las menores migrantes en Ceuta tras la violación de una joven

Un agente de policía observa a varios niños migrantes que hacen cola frente a una comisaría. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga la violación de una menor migrante que llegó de forma irregular a Ceuta durante la reciente entrada masiva. Save the Children y el Ministerio de Igualdad advierten sobre el alto riesgo de violencia, explotación y trata que enfrentan las niñas migrantes en la ciudad. Se estima que hay 1.100 menores migrantes irregulares en Ceuta, muchos sin identificar ni acceso adecuado a recursos de protección. Las autoridades y ONGs reclaman medidas urgentes para identificar y proteger a las niñas y adolescentes migrantes, además de fondos para prevenir la violencia de género.

La Policía Nacional investiga la violación de una menor de edad que accedió a la Ceuta de forma irregular durante la llegada masiva del pasado fin de semana.

La joven fue trasladada al Hospital Universitario de Ceuta, donde, al ser atendida, se observó que presentaba lesiones vinculadas al hecho denunciado, según informa El faro de Ceuta tras haber hablado con policías vinculados a la investigación. Por el momento, se desconocen más detalles, ya que las autoridades se encuentran realizando las pesquisas pertinentes.

La situación de los menores migrantes en Ceuta ha capitalizado gran parte de la atención por la mayor necesidad de protección y atención de los infantes. En la ciudad autónoma, según el gobierno autonómico, permanecen unos 1.100 menores irregulares, de los entre 4.000 y 7.000 que se estima que cruzaron la frontera. Muchos de ellos no identificados aún.

A la situación de especial vulnerabilidad que viven los menores migrantes, se le añade una inseguridad mayor en el caso de las niñas y adolescentes. Las jóvenes que cruzaron de forma irregular el pasado fin de semana se han visto expuestas a agresiones sexuales, intentos de violación e incluso explotación sexual.

Agresiones sexuales, trata y explotación

Asociaciones como Save the Children alertan sobre el riesgo que viven las niñas y adolescentes migrantes frente a la trata de blancas, la explotación sexual y las agresiones sexuales por la falta de identificación, alojamiento y acompañamiento.

Las ONGs advierten de que puede que muchos menores se encuentren viviendo en la calle, en zonas boscosas o escondidos en otro punto de la ciudad, sin identificación y fuera de la protección necesaria. La Policía había conseguido censar a 528 menores y se ha procedido al registro masivo de menores en la Comisaría de la ciudad.

Mujer migrante en la costa de Ceuta. Europa Press

"Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación o la trata”, señala Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children en España.

Save the Children reclama que la identificación de las niñas y adolescentes se realice de manera activa y urgente, incluyendo la búsqueda de aquellas que puedan permanecer fuera de los recursos de protección, y que todas sean derivadas a espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha mostrado su "preocupación por la situación que viven las mujeres migrantes que han llegado a Ceuta en los últimos días".

En las crisis humanitarias las mujeres siempre son susceptibles de violencias sexuales o redes de trata con fines de explotación sexual.

Los fondos del Pacto de Estado son también para esto.

Ofrecemos nuestra colaboración a las responsables de la Ciudad Autónoma de Ceuta. pic.twitter.com/AqD86eJoUN — María Guijarro (@Maritxu30) August 4, 2026

“La ciudad debe atender a estas mujeres en riesgo de sufrir violencias machistas, propiciarles un lugar seguro donde puedan recibir la asistencia básica por parte de todas las administraciones competentes”, ha afirmado en la misiva la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro.

Han recordado a la ciudad autónoma que cuentan con 2,3 millones de euros de los fondos del pacto de Estado contra la Violencia de Género para desarrollar actividades de prevención y detención de la violencia de género y sexual. Además, han afirmado que están disponibles para colaborar en acciones en esta dirección.

Los menores en Ceuta

Desde la ciudad autónoma se ha denunciado la falta de recursos de acogida de los jóvenes, lo que ha llevado a buscar soluciones temporales de urgencia, como la habilitación de escuelas para aumentar el número de menores atendidos. Los centros se rigen por la separación por sexo con el fin de aumentar la protección de las niñas.

Hace unos días, el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, describió la situación como de "colapso" y advirtió de que la cifra de menores no acompañados iría aumentando porque muchos se encontraban escondidos. La situación de descontrol es un caldo de cultivo perfecto para las agresiones y la vulneración de los derechos de las niñas y mujeres.