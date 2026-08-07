Un 77% cree que Sánchez no reforzó la frontera "para no molestar" y que Rabat probó que "hace lo que quiere" en Ceuta

El 72,3% piensa que Marruecos quiso dar un aviso a España, pero la situación se le fue de las manos.

El 67,7% considera que el Gobierno recibió avisos sobre la avalancha migratoria pero no los tomó en serio.

Un 91% opina que Marruecos controló la situación y demostró que puede influir en Ceuta y Melilla cuando quiera.

El 77% de los españoles cree que el Gobierno no reforzó la frontera de Ceuta para no molestar a Marruecos.

Una amplia mayoría de los españoles cree que el Gobierno recibió suficientes avisos de la avalancha migratoria que iba a sufrir Ceuta, pero no hizo nada para "no molestar" a Mohamed VI.

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL refleja otra convicción de los ciudadanos: el Gobierno de Rabat aprovechó la ocasión para demostrar que "puede hacer con Ceuta y Melilla lo que quiera".

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que los servicios de información españoles no alertaron al Gobierno de lo que iba a ocurrir en Ceuta.

Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo un trabajo eficaz en esta crisis.

Sólo el 27% de los encuestados comparte la tesis de Marlaska de que "nadie avisó" de lo que iba a suceder, lo que implicaría un "fallo clamoroso" del CNI y el resto de los servicios de información españoles.

Por el contrario, el 60% de los españoles no se cree esta versión.

Entre ellos, los votantes del PP (72%) y Vox (75,7%) se muestran convencidos de que el CNI hizo su trabajo y alertó de lo que iba a suceder.

Hay una importante fractura entre los votantes del PSOE: el 37,4% sostiene que "nadie avisó al Gobierno", pero otro 36% cree que el CNI cumplió su deber de alertar sobre cualquier amenaza para la integridad territorial de España

No sólo el CNI. El propio Gobierno de Rabat ha asegurado que alertó a España de que podía dispararse la presión migratoria, a causa de la sentencia del Supremo que impide la devolución en caliente de los inmigrantes que llegan a nado.

Y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había advertido de este riesgo, tanto en sus comparecencias públicas como en varias llamadas a la Moncloa. El presidente Pedro Sánchez no le cogió el teléfono.

Una amplia mayoría de los españoles, el 67,7%, afirma que el Gobierno "recibió avisos, pero no los tomó en serio porque proteger Ceuta y Melilla no está entre sus prioridades".

La mayoría de votantes del PSOE (59,3%), Sumar y Podemos (65,4%) se muestra en desacuerdo con esta afirmación.

Un porcentaje mayor, el 77,4%, está convencido de que "el Gobierno no reforzó la frontera ni decretó la Emergencia, ni desplegó a tiempo al Ejército, para no molestar a Marruecos".

Comparten esta tesis, incluso, el 49,3% de los votantes del PSOE y el 44,6% de los de Podemos y Sumar.

Ni siquiera los socios de Pedro Sánchez se creen que el régimen de Mohamed VI haya sido ajeno al asalto de Ceuta del día 30.

Una inmensa mayoría de los españoles, el 91%, cree que "Marruecos controló en todo momento la situación", facilitando la entrada y la salida de los inmigrantes, para demostrar que "puede hacer con Ceuta y Melilla lo que quiera".

Este convencimiento llega también, de forma abrumadora, a la mayoría de los votantes del PSOE (83,4%), de Sumar y Podemos (80,2%) y de los partidos nacionalistas y regionales (89,4%).

El Gobierno ni siquiera admite esta posibilidad, para evitar otra crisis diplomática con el vecino del sur, que sigue reclamando la soberanía sobre ambas ciudades autónomas.

Según la encuesta de SocioMétrica, también son mayoría, el 72,3%, quienes creen que el Gobierno de Marruecos "quiso aprovechar las circunstancias para dar un aviso a España", pero la situación "se le fue de las manos".

De nuevo, asumen esta tesis la mayoría de los votantes del PSOE (86,4%), Sumar y Podemos (73%) y los partidos nacionalistas e independentistas (80%).

Ficha técnica:

Se han realizado 1.690 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de agosto de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.