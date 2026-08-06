El rey Felipe VI recibirá hoy al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Palma de Mallorca, en una reunión marcada por la crisis migratoria en Ceuta. Por otra parte, Vivas conversará también por videoconferencia con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. Reunión a la que los ministros Marlaska y Elma Saiz rechazaron acudir.
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Habilitado un colegio en Ceuta para atender a mas de un centenar de menores migrantes
El Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado uno de los dos colegios que solicitó para la atención de urgencia de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta una semana después de la crisis migratoria.
Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han subrayado que, en este momento, este centro acoge a más de un centenar de personas menores de edad que están siendo atendidas y han pasado su primera noche allí.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que desde el pasado lunes 27 de julio han estado "siguiendo de cerca" la situación en Ceuta y se ha mantenido contacto y coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno y con el resto de administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad".
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La Eurocámara celebra este jueves un debate extraordinario sobre la crisis de Ceuta impulsado por el PP
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebrará este jueves una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria en Ceuta, en una sesión impulsada por el Partido Popular en la que participarán el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.
Al encuentro, que se celebrará por vía telemática también habían sido invitados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, si bien finalmente ninguno de los dos participará.
"La reunión extraordinaria con la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior será una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la situación actual y las lecciones aprendidas de los acontecimientos de Ceuta", ha señalado Brunner.
También el presidente de dicha comisión, el eurodiputado popular, Javier Zarzalejos, ha defendido que "el éxito de la política migratoria europea depende de que cada eslabón de la cadena sea fuerte", abogando por "asegurar" la "defensa de las fronteras" y "garantizar retornos".
En una carta remitida a los eurodiputados, los populares denunciaron que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez pone "en peligro la soberanía nacional y europea" y defendieron que lo ocurrido en el enclave español "trasciende una crisis migratoria".
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El Gobierno boicotea el debate del Parlamento Europeo sobre Ceuta al que acudirán Vivas y el comisario de Interior
Ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acudirán este jueves a la reunión extraordinaria que celebrará el Parlamento Europeo para analizar la crisis migratoria de Ceuta.
Ambos habían sido invitados pero han declinado participar. En el debate sí participarán el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.
Marlaska tiene previsto asistir este jueves a la reunión que prepara el dispositivo para el eclipse del 12 de agosto. Es el único acto que figura en su agenda oficial.