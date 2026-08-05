El Gobierno boicotea el debate del Parlamento Europeo sobre Ceuta al que acudirán Vivas y el comisario de Interior

Migrantes esperan en un rompeolas en una playa de Ceuta. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Parlamento Europeo debatirá la crisis migratoria en Ceuta en una reunión extraordinaria impulsada por el Partido Popular. Participarán en la sesión el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El Gobierno español no estará representado, ya que los ministros Grande-Marlaska y Elma Saiz no asistirán al debate. El PP solicita abrir el Senado y reclama la comparecencia de Pedro Sánchez, la ministra de Defensa y la directora del CNI para explicar la gestión de la crisis.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebrará mañana una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria registrada en Ceuta, en una sesión impulsada por el Partido Popular.

El encuentro comenzará a las 14 horas y participarán el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en una conversación que consistirá en un "intercambio de opiniones sobre la situación".

También han sido invitados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pero ninguno de los dos participará en la sesión, según han confirmado fuentes del PP.

"La reunión extraordinaria con la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior será una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la situación actual y las lecciones aprendidas de los acontecimientos de Ceuta", ha señalado Brunner.

También el presidente de dicha comisión parlamentaria, el eurodiputado popular, Javier Zarzalejos, ha defendido este encuentro y ha subrayado que "el éxito de la política migratoria europea depende de que cada eslabón de la cadena sea fuerte".

La sesión tendrá lugar dos días después de la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE convocada para analizar lo ocurrido en Ceuta y de la iniciativa de la delegación española del PP para reclamar formalmente a la Eurocámara un debate específico.

En una carta remitida a los eurodiputados, los populares denunciaron que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez pone "en peligro la soberanía nacional y europea" y defendieron que lo ocurrido en el enclave español "trasciende una crisis migratoria".

Apertura de las cámaras

Ante la entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta, el PP ha solicitado habilitar la Cámara Alta para que se puedan celebrar en el Senado, al menos, cuatro comisiones de Defensa, Interior, Exteriores y Seguridad Nacional.

Cuerpos de seguridad junto a un menor migrante en Ceuta. Reuters

De la misma forma, se ha solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre la situación y las medidas que se van a poner en marcha.

Asimismo, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para que informen sobre los incidentes ocurridos en Ceuta y la presunta información previa acerca de los mismos.