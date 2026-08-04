Sumar rechaza que España comparta el Mundial 2030 con Marruecos: "Usa a gente desesperada para sus intereses"

Las claves

Las claves Generado con IA El diputado de Sumar, Nahuel González, rechaza que España organice el Mundial 2030 junto a Marruecos, acusando al país vecino de utilizar a personas desesperadas con fines geoestratégicos. González relaciona la llegada masiva de migrantes a Ceuta con una estrategia de presión política de Marruecos y critica su colaboración con Israel y Estados Unidos. El diputado acusa a sectores del Estado, la ultraderecha española, y a Marruecos de intentar desestabilizar el Gobierno español, mencionando también a PP y Vox. El Mundial 2030 será organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos, lo que exige cooperación en seguridad, infraestructuras y organización entre los tres países.

El diputado de Sumar en el Congreso, Nahuel González, defiende que España no debería organizar el Mundial de fútbol del 2030 junto a Marruecos, "un país que amenaza y utiliza a gente desesperada para sus intereses geoestratégicos", en referencia a la llegada masiva de migrantes a Ceuta de los últimos días.

González ha compartido este mensaje en X, en sintonía con publicaciones anteriores en las que critica a la monarquía marroquí por "compartir con su aliado Israel la misma lógica inhumana: utilizar vidas como piezas de su tablero político". "El Gobierno de Marruecos es el mal", afirma en otro tuit, mientras en otro pide "firmeza contra Marruecos".

A la difusión en redes de sus declaraciones sobre cancelar la colaboración en el evento deportivo ha respondido "Lo dije y lo mantengo. Con la cabeza bien alta".

El Mundial 2030 no se puede compartir con un país que amenaza y utiliza a gente desesperada para sus intereses geoestratégicos. — Nahuel González López (@nah_gon) August 3, 2026

"La derechita cobarde"

El diputado vincula la muerte de decenas de personas tratando de llegar a nado a España con una estrategia de presión política por parte de Rabat, el cual habría incentivado la llegada masiva de migrantes a las costas ceutíes. Lo cual estaría, a su vez, relacionado con los intereses de Israel y Estados Unidos sobre Europa.

A través de su perfil de X, Nahuel González ha vinculado a Estados Unidos, Marruecos, Israel, Argentina, PP y Vox en una campaña para la desestabilización del Gobierno español y del país.

"Estados Unidos intenta desestabilizar el estado español, pero no lo hace solo. Le ayudan sectores del aparato del Estado, la ultraderecha, grandes poderes económicos y, en este caso, Marruecos. Luego los patriotas nos hablarán de soberanía. Hay que decirlo claro", escribe.

Estados Unidos intenta desestabilizar el estado español, pero no lo hace solo. Le ayudan sectores del aparato del Estado, la ultraderecha, grandes poderes económicos y, en este caso, Marruecos. Luego los patriotas nos hablarán de soberanía. Hay que decirlo claro. — Nahuel González López (@nah_gon) July 31, 2026

Sobre el Partido Popular y Vox comparte "Abascal y Feijóo comparsa de Marruecos, Israel y EEUU. La derechita cobarde", a lo que añade "Vito Quiles y Alvise [Pérez] expulsados de Ceuta por los vecinos".

En respuesta a un comentario en X de Danny Danon, embajador israelí en la ONU, sobre la situación en Ceuta afirma que "el amigo genocida de Abascal y Milei dice que Ceuta es una colonia española. Ojo al patriotismo de algunos".

El Mundial de 2030

El próximo Mundial de fútbol tendrá lugar en 2030 y lo acogerán tres países: España, Portugal y Marruecos, los cuales deben cooperar en materia de seguridad, de infraestructuras y organizativas para la celebración del campeonato, ya que los partidos se jugarán en las tres naciones.

Sobre este tema, además de abogar por la no organización junto a Rabat, González afirma que "El enemigo número uno del mundo: Donald Trump. El enemigo número uno del fútbol: Gianni Infantino, presidente de la FIFA", en relación a la posibilidad de privatizar la competición.