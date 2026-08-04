Marruecos culpa al Supremo y al Gobierno español del asalto a Ceuta: "Derrumbaron la barrera marítima y reaccionaron tarde"

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos responsabiliza al Supremo y al Gobierno español de la crisis migratoria en Ceuta, señalando la prohibición de las 'devoluciones en caliente' como detonante. Rabat afirma que la decisión judicial española debilitó el control fronterizo, otorgando "inmunidad" a quienes intentan acceder irregularmente a Ceuta y Melilla. El Gobierno marroquí critica que Madrid no les informara previamente de la decisión judicial, impidiendo reforzar la frontera. Marruecos subraya que asume sus responsabilidades y lamenta que algunos políticos hayan instrumentalizado la crisis con fines electorales.

Rabat señaló a Moncloa que la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las 'devoluciones en caliente' debilitaría el control migratorio, días antes de la crisis vivida en Ceuta, según una fuente del Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores. El reino alauita responsabiliza ahora al Gobierno y el Supremo de la situación.

La fuente apunta a que Marruecos defiende que la decisión del tribunal es la causa principal de que la crisis migratoria tuviera lugar, ya que al prohibir la aplicación del rechazo en frontera de las personas llegadas a nado a Ceuta y Melilla otorgaba "inmunidad" para aquellos que quisieran acceder de forma irregular al país.

"La barrera frente a la inmigración no se derrumbó por culpa de los traficantes de personas, sino como consecuencia de una decisión judicial española", añade. Pero también indica que no es "sorprendente" que las mafias aprovecharan la situación.

En la misma línea, ha descrito el control fronterizo como una "responsabilidad compartida" a ambos lados de la misma y destaca que Madrid no informó a Rabat de la decisión judicial para que el país pudiera prepararse con el refuerzo de operativos en el paso fronterizo.

"Marruecos asume sus responsabilidades. Se trata de un compromiso, no de un discurso político ni de propaganda. Marruecos no actúa ni bajo presión, ni por chantaje, ni a cambio de una contraprestación", afirma la fuente anónima a un grupo de agencias internacionales de noticias.

También habla de la "decepción" de Marruecos con algunos políticos que han instrumentalizado la crisis con "fines electorales".