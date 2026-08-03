Von der Leyen felicita a Sánchez y Rabat por la "rápida gestión" de la crisis de Ceuta pese a los 5.000 migrantes sin retornar

Las claves

Las claves Generado con IA Ursula von der Leyen ha felicitado a Sánchez y Rabat por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, aunque pide reforzar la vigilancia en las fronteras. La presidenta de la Comisión Europea destaca la colaboración con Marruecos como socio estratégico para combatir la migración ilegal y el tráfico de migrantes. Von der Leyen propone una respuesta europea común y unidad ante la crisis, rechazando que la migración se utilice como presión sobre los Estados miembros. La Comisión Europea ofrece apoyo técnico y unidades de Frontex para reforzar la seguridad en Ceuta, además de plantear nuevas medidas y cooperación con socios europeos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado la "eficiente y eficaz" gestión de la crisis migratoria en Ceuta por parte de Rabat y Madrid, aunque ha pedido "hacer más" en sus fronteras mediante un "rigurosa vigilancia" y "barreras físicas cuando sea necesario", en una carta enviada al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha destacado que se haya logrado "impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa" de las miles de personas que entraron irregularmente, pero ha afirmado que "queda claro que debemos hacer más para reforzar aún más nuestras fronteras en los puntos críticos. También, ha celebrado las "nuevas medidas disuasorias" adoptadas.

Ha descrito a Marruecos como "un socio estratégico importante, sobre todo en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico de migrantes y la migración ilegal" y ha apuntado a que ya colaboran con el país para establecer "una asociación con la UE más estructurada y con visión de futuro".

"En cooperación con España, especialmente en todo lo relacionado con Ceuta y Melilla, podríamos reforzar los sistemas de alerta temprana para la gestión de fronteras y mejorar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos", ha aseverado.

La respuesta europea

La misiva responde a la que Pedro Sánchez le envió con motivo de las críticas de otros Estados miembros de la UE y la propuesta de expulsión del espacio Schengen. En esta demandaba una reunión de ministros de Interior europeos, que después fue solicitada por el resto de naciones y tendrá lugar mañana.

Von der Leyen ha insistido en el escrito en que se debe dar a la crisis una "respuesta europea común, una acción unida y solidaridad". En la misma línea, ha sentenciado que la organización europea no puede aceptar "ningún intento de utilizar la migración ilegal como medio para ejercer presión sobre ningún Estado miembro".

Sobre la videoconferencia que tendrá lugar mañana ha propuesto cinco puntos a tratar: prevenir la migración irregular mediante el refuerzo de la cooperación con los socios de la UE, reforzar más las fronteras exteriores, implantar sistemas de alerta temprana, desmantelar las redes de tráfico ilícito y reforzar los retornos.

La presidenta ha destacado el apoyo de la Comisión y la UE "desde el primer momento" y ha reiterado la disponibilidad de unidades de Frontex "dispuestas a reforzar su presencia en Ceuta" si es necesario. Además de la colaboración de Europol y la Agencia de la UE para el Asilo "para prestar su apoyo".