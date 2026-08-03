Ceuta estima que quedan todavía 5.000 inmigrantes y cifra en 862 los menores acogidos: "Estamos colapsados"

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Ceuta estima que entre 3.000 y 5.000 migrantes siguen en la ciudad tras la reciente crisis migratoria. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) acoge a 862 menores, lo que supone una sobreocupación del 2.872% respecto a su capacidad. La situación en el CETI es de colapso, con más de mil personas acampando fuera del centro debido a la falta de espacio. Las autoridades de Ceuta muestran preocupación ante la posibilidad de más entradas y piden medidas excepcionales para afrontar la crisis.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cifrado la cantidad de migrantes que no han retornado a Marruecos "entre 3.000 y 5.000 personas", por lo que ha expresado que "es imposible decir que hemos vuelto a la normalidad" en Ceuta. Además, ha elevado la cantidad de personas que entraron de forma irregular en 80.000 migrantes.

"Lo que ha pasado es muy gordo y han pasado muy pocos días", ha apostillado en unas declaraciones en una entrevista en Telecinco. Ha hablado también de la "preocupación manifiesta" por una repetición de este episodio, por lo que ha demandado "medidas excepcionales".

Por su parte, el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, ha afirmado que en total 862 menores migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular han sido acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), lo que supone una "sobreocupación del 2.872 por ciento".

En una entrevista concedida a la Cadena SER ha alertado de que "la capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio es de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación de casi el 3.000%". Gaitán ha afirmado tener "controlada" la situación de los menores, pero ha advertido de que "podrán ir saliendo más, que hayan podido ser recogidos en alguna casa".

"Esta es la situación de incertidumbre, porque no está todo cerrado y ahora mismo le puedo hablar de lo que tenemos controlado, pero que podrá aumentar en los próximos días", ha declarado el consejero.

La situación en el CETI, con una capacidad para acoger a 600 personas, es de "absoluto colapso" y de "absoluta ocupación", según ha explicado el consejero. Además, ha incidido en que "fuera de ese centro hay unas mil personas que están acampando".