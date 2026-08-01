Tirón de orejas del Rey a Sánchez: "El Estado debe velar por la seguridad de Ceuta y Melilla y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse"

El Rey Felipe VI, el martes durante su viaje a Lima para asistir a la investidura de Keiko Fujimori. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El Rey Felipe VI muestra su preocupación e indignación por la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta, instando al Estado a garantizar la seguridad y evitar que se repitan estos hechos. El monarca subraya la importancia de transmitir el apoyo y cariño del resto de España a los habitantes de Ceuta y Melilla ante la crisis migratoria. Pedro Sánchez y el ministro Marlaska señalan a las mafias de tráfico de personas como responsables, mientras líderes europeos critican la política migratoria española. El presidente del PP, Feijóo, denuncia que el Gobierno sabía de la inminente crisis y exige explicaciones por la falta de acción ante la tragedia, que ha causado al menos 57 muertes.

El Rey Felipe VI ha expresado este sábado su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos vividos esta semana en Ceuta, tras la entrada masiva de más de 60.000 inmigrantes ilegales, cuya imagen ha dado la vuelta al mundo.

En un mensaje hecho público por la Casa Real, el monarca ha advertido que el Estado debe velar por la seguridad de ambas ciudades autónomas y evitar que hechos tan "graves" vuelvan a repetirse.

El jefe del Estado ha seguido "con gran preocupación e indignación" los acontecimientos en Ceuta y, en menor medida, también en Melilla, donde decenas de inmigrantes trataron de asaltar la frontera.

Felipe VI ha subrayado la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España", informa Efe.

Y ha agregado: "El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que, además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse".

Se trata del pronunciamiento más explícito que Felipe VI realiza, respecto a una amenaza para la integridad de España, desde su histórico discurso del 3 de octubre de 2023, en el que ordenó a los dirigentes independentistas de la Generalitat que cesaran en su desafío contra la Constitución.

"No estáis solos", dijo entonces a los catalanes en su intervención televisada, del mismo modo que ahora ha reclamado transmitir "de forma unida y clara" a los habitantes de Ceuta y Melilla, el "apoyo y cariño del resto de España".

Y se trata de la primera vez que el Rey realiza un pronunciamiento de estas características (que puede interpretarse como una censura a la inacción de Moncloa respecto a la situación de Ceuta y Melilla) desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, en junio de 2018.

Desde el jueves, el Rey, que se encuentra en el Palacio de Marivent, se ha mantenido en contacto tanto con los presidentes de las dos Ciudades Autónomas, como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

A todos ellos, ha explicado Zarzuela, les ha transmitido "palabras de ánimo y firmeza".

En su visita del viernes a la ciudad autónoma, Pedro Sánchez se mostró muy contundente al denunciar que se ha producido "una violación y un ataque a la integridad territorial de España", en la frontera de Ceuta.

Pero atribuyó este ataque a la soberanía española, de forma nebulosa, a "las mafias que trafican con personas".

Y evitó cualquier palabra que pudiera interpretarse como una crítica al Gobierno de Marruecos que, en el mejor de los casos, habría consentido que la avalancha de 70.000 personas (según fuentes policiales difundidas este sábado por Efe) llegara a la frontera por mar de Ceuta.

Sánchez agradeció la "cooperación" mostrada por el régimen de Rabat para resolver esta crisis.

También desde la ciudad autónoma, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ido este sábado un poco más lejos.

Marlaska ha asegurado que "Marruecos es un socio absolutamente fiable" y no constituye "una amenaza, ni para Ceuta ni para España".

El presidente Pedro Sánchez recurre al apaciguamiento con el régimen de Rabat... mientras se enfrenta a todos sus socios europeos, que culpan de esta crisis al "efecto llamada" provocado por la regularización de 1,3 millones de inmigrantes que impulsa el Gobierno.

Los líderes de 22 gobiernos europeos, encabezados por Friedrich Merz (Alemania) y Giorgia Meloni (Italia), han firmado este sábado una carta en la que censuran la política de inmigración de España.

"No podemos permitir cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas para crear la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea es posible", señala el escrito, que advierte del riesgo de transmitir la idea de que "la entrada ilegal de un migrante puede convertirse en una estancia legal".

Firman esta carta todos los gobiernos de la UE salvo Francia, Luxemburgo, Irlanda y Portugal (y por supuesto, salvo España).

Aunque el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, ordenó el jueves reforzar los controles en la frontera con España, con patrullas terrestres, aviones y drones.

Más contundente, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, confirmó el viernes su decisión de suspender temporalmente el espacio Schengen en su frontera marítima y aérea con España.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha convocado para el próximo martes una reunión de ministros del Interior de la UE, para abordar la crisis migratoria,

"La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad, y nos ha ofrecido su ayuda. Otros, sin embargo, han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del Espacio Schengen", ha denunciado Sánchez.

Así se lo había pedido esta misma mañana Pedro Sánchez en una carta, en la que acusa a Meloni de "atacar a España" basándose en "los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o los intereses políticos".

Desde Ceuta, el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha sumado a estos reproches y ha acusado "egoísmo, ignorancia y mala fe" a los líderes de la Unión Europea que han cuestionado al presidente Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta.

En rueda de prensa, Marlaska ha sostenido que "la mayor parte de los países de la UE ha manifestado su apoyo a España en una situación difícil y compleja, que hemos revertido en un breve espacio de tiempo".

Sin embargo, ha lamentado, "otros países han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria y poco responsable" respecto a España, algo que a su juicio "pone en peligro los pilares que sustentan la UE".

Pese a elogiar la "lealtad" de Rabat, Marlaska ha asegurado que ni el régimen de Mohamed VI ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertaron al Gobierno español de la acumulación masiva de inmigrantes que se estaba produciendo en las inmediaciones de Ceuta desde una semana antes del asalto.

Pero el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había avisado el pasado lunes que cada día llegaban más de 200 inmigrantes a nado.

Por ello, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este sábado que el Gobierno "tenía conocimiento desde hace días de que se iba a producir".

Y ha exigido a Pedro Sánchez que explique "por qué no actuó" para evitar esta tragedia, en la que han muerto al menos 57 personas, según el dato que ha facilitado Marlaska.