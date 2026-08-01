Feijóo afirma que ha habido una "ocupación premeditada" de Ceuta y apunta a que el Gobierno lo sabía, pero no actuó

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la comparecencia desde Ceuta. Efe

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Las claves Generado con IA Feijóo acusa al Gobierno de gestionar de forma "tardía e insuficiente" la llegada masiva de 50.000 personas a Ceuta. El líder del PP considera que la situación supone una "ocupación premeditada" y una imagen "lamentable" para España. Feijóo cuestiona si el Gobierno tenía conocimiento previo de la crisis y por qué no actuó para evitarla. Se critica la política migratoria "permisiva" que, según Feijóo, lanza el mensaje de que a España se puede entrar de cualquier manera.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la gestión "tardía e insuficiente" del Gobierno ante la grave crisis migratoria con la avalancha de 50.000 personas que han llegado a Ceuta. En este sentido, ha asegurado que "lo que ha pasado no es un incidente, sino una ocupación premeditada y sin precedentes en territorio español".

Una situación que asegura ha dejado una imagen "lamentable" de España ante el resto del mundo y considera que "que haya miles de ciudadanos teman por su seguridad, haya familias abandonadas y miles de comercios cerrados, es una vergüenza".

Por eso, ha remarcado que los populares quieren saber "si el Gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hace días de que se iba a producir. Y, es que, Feijóo asegura que los españoles "tenemos derecho a que el Gobierno diga por qué no actuó".

Así, ha cuestionado la fiabilidad de que "todos los servicios de información" de España fallasen y que no hubiese ninguna previsión de que "miles" de personas se aproximaban a las fronteras de España con Marruecos.

Para Feijóo esto es un triple fracaso "en política migratoria, de seguridad y exterior", todo ello competencia exclusiva del Gobierno de España, asegura.

El problema está en que se haya promovido hasta el momento "una política migratoria permisiva" y se lance el mensaje desde las instituciones de que "a España se puede entrar de cualquier manera".

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