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Interior rechaza cambiar de puesto a una funcionaria víctima de violencia machista: "No existe urgente necesidad"
El Ministerio del Interior ha rechazado cambiar de puesto a una funcionaria de Instituciones Penitenciarias que tiene acreditada su condición de víctima de violencia de género.
Según documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la negativa se produce a pesar de que la solicitud estaba respaldada por informes de servicios públicos especializados que relacionaban la medida con su seguridad y su recuperación psicológica.
La funcionaria de prisiones pidió pasar del área administrativa a un puesto de vigilancia interior en régimen de turnos. Lo que se conoce como una comisión de servicios.
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Junqueras pide a Junts que "rectifique" su estrategia y demuestre que puede serle "útil" a Cataluña
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido a Junts que "rectifique" su estrategia y demuestre que puede serle "útil" a Cataluña, apoyando iniciativas como la creación de un consorcio de inversiones o el nuevo modelo de financiación.
En una entrevista con la agencia Efe, Junqueras ha recordado que semanas atrás, en el Congreso de los Diputados, Junts votó en contra del consorcio de inversiones, una herramienta que "permitiría que Cataluña participase en la elaboración de los estudios previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras" del Estado.
Como consecuencia de esa votación, en la que los siete diputados de Junts en el Congreso coincidieron con PP y Vox, ahora estas funciones siguen "en manos exclusivas del Gobierno español, que demuestra cada día su incapacidad en este ámbito", ha lamentado.
Junqueras considera que, con su postura, Junts ha "perjudicado a Cataluña" y se ha convertido en "el mejor aliado del PSOE a la hora de no cambiar nada". Pero se ha mostrado convencido de que habrá otra ocasión para apoyar en el Congreso la creación del consorcio de inversiones, y Junts no debería "desaprovecharla".
"Junts votó en contra de Cataluña, en contra de los intereses de Cataluña, pero tendrá la oportunidad de rectificar", ha señalado. Mientras los de Puigdemont "se lo piensan", ha explicado Junqueras, ERC quiere que entre en funcionamiento una sociedad mercantil que "pueda hacer una parte del trabajo que debería hacer el consorcio".
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El juicio por el 'caso Kitchen' quedará esta semana visto para sentencia
El juicio por el caso Kitchen que se está celebrando desde el pasado 6 de abril en la Audiencia Nacional quedará esta semana visto para sentencia una vez que acaben de exponer las defensas sus informes finales y después de que los ocho acusados decidan hacer uso o no de su derecho a la última palabra.
Este lunes será ya el turno de las cuatro defensas que quedan por informar y la primera que lo hará será la del excomisario José Manuel Villarejo, que ya ha adelantado al tribunal su intención de exponer parte de su informe final, dada su condición de abogado, junto a su letrado, Antonio José García Cabrera, según han informado a la agencia Efe fuentes jurídicas.
Las otras tres defensas que quedan por informar son las del exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente en esta operación; la del comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor en materia de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, y la del comisario José Luis Olivera, al que solo acusan la Abogacía del Estado y las acusaciones populares de PSOE y Podemos.