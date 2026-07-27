El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido a Junts que "rectifique" su estrategia y demuestre que puede serle "útil" a Cataluña, apoyando iniciativas como la creación de un consorcio de inversiones o el nuevo modelo de financiación.

En una entrevista con la agencia Efe, Junqueras ha recordado que semanas atrás, en el Congreso de los Diputados, Junts votó en contra del consorcio de inversiones, una herramienta que "permitiría que Cataluña participase en la elaboración de los estudios previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras" del Estado.

Como consecuencia de esa votación, en la que los siete diputados de Junts en el Congreso coincidieron con PP y Vox, ahora estas funciones siguen "en manos exclusivas del Gobierno español, que demuestra cada día su incapacidad en este ámbito", ha lamentado.

Junqueras considera que, con su postura, Junts ha "perjudicado a Cataluña" y se ha convertido en "el mejor aliado del PSOE a la hora de no cambiar nada". Pero se ha mostrado convencido de que habrá otra ocasión para apoyar en el Congreso la creación del consorcio de inversiones, y Junts no debería "desaprovecharla".

"Junts votó en contra de Cataluña, en contra de los intereses de Cataluña, pero tendrá la oportunidad de rectificar", ha señalado. Mientras los de Puigdemont "se lo piensan", ha explicado Junqueras, ERC quiere que entre en funcionamiento una sociedad mercantil que "pueda hacer una parte del trabajo que debería hacer el consorcio".