El PP pide al Gobierno la revisión de la versión alterada de la 'ley de nietos' para poder llevarla al Consejo de Estado

Cuatro vocales de la Junta Electoral defienden que es obligación impedir la ampliación del censo 'contra legem', reforzando la presión sobre el Gobierno.

El partido exige paralizar nuevas inscripciones en el censo derivadas de la ley hasta aclarar los criterios y garantizar el arraigo de los nuevos nacionalizados.

La petición del PP busca que la validez de la instrucción sea evaluada por el Consejo de Estado tras las dudas expresadas por la Junta Electoral Central.

El PP ha solicitado al Gobierno la revisión de la instrucción que amplía la 'ley de nietos', alegando que va más allá de lo aprobado por el Congreso.

El voto particular de 4 vocales de la Junta Electoral: "Tenemos la obligación de impedir que se amplíe el censo 'contra legem'"

El Partido Popular ha dado "el paso jurídico que faltaba" para intentar tumbar la instrucción de Sofía Puente que alteró la apliacación de la llamada ley de nietos "en contra de lo aprobado por el Congreso".

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha registrado ante la Secretaría de Estado de Justicia una petición formal para que se abra un procedimiento de revisión de oficio y se examine la "nulidad de pleno derecho" del texto.

"El objetivo es que el Gobierno se vea obligado a escuchar a los vocales expertos de la Junta Electoral [JEC]", resumen fuentes de la direcicón del PP, citando la resolución de la semana pasada, que expresaba "dudas razonables" sobre la legalidad de la instrucción.

Confían en que el Ministerio de Justicia "no tenga más remedio" que hacerlo. En tal caso, la ley le oliga a elevar una consulta al Consejo de Estado sobre la validez de la norma interna que ha ampliado de facto el alcance de la Ley de Memoria Democrática, en lo tocante a los cientos de miles de nacionalidades concedidas.

En Génova están convencidos de que el dictamen del órgano consultivo sería coincidente con el de la JEC. Y más aún con loas argumento expresados por los cuatro votos particulares que rechazaron la "incompetencia" del organismo de garantías electorales para actuar.

"Si el Consejo de Estado coincide" con ese escrito, que recogía "lo expresado por la mayoría de la JEC de que la ampliación de la ley es contra legem", argumenta el PP, "el Gobierno tendrá que declarar la nulidad de la instrucción" y rehacerla.

Las mismas fuentes recalcan que la norma interna de la ex directrora general, y a la sazón hermana del ministro Óscar Puente, ha introducido presunciones de exilio y criterios de nacionalización "que van más allá de lo que aprobó el Parlamento".

Por eso el PP vincula su ofensiva jurídica con la resolución de la Junta Electoral, que considera ilegal esa ampliación pero no se vio con competencias para anularla y ha remitido el problema al Gobierno.

Parar la ampliación del censo

En paralelo, el PP exige que se frenen las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la ley de nietos hasta que se aclaren los criterios.

"La JEC ha pedido trazabilidad, arraigo y motivación, ahora el Gobierno tiene que poner orden en la instrucción que está en el origen del descontrol", subrayan las fuentes.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, eleva el tono político contra Pedro Sánchez por su "poco respeto a las instituciones de este país y a los distintos poderes, y por su desprecio al Parlamento al permitir que una instrucción manipule una ley votada en el Congreso”.

Para Gamarra, la resolución de la Junta Electoral fue "un importante paso al frente" para garantizar que el censo "no pueda ser alterado por falta de garantías y de controles". Y ahora su formación coge el guante y se apoya en la JEC para instar al Gobierno a corregirse a sí mismo.

Recuerda que "las nacionalizaciones van unidas al derecho a voto", por lo que el alta en el censo "no puede ser arbitraria, tiene que estar vinculada al arraigo" en una circunscripción concreta.

La vicesecretaria del PP sostiene que el acuerdo de la JEC, adoptado a instancias de los propios funcionarios consulares, permitirá evitar "la alteración del censo de manera artificial".

La dirigente popular insiste en que esa instrucción "es nula por haber excedido lo que se aprobó en el Congreso" y que el Ejecutivo debería actuar con el mismo celo que la JEC.

Para los populares, el voto particular de los cuatro vocales que afirman que la JEC tiene la "obligación de impedir que se amplíe el censo en contra de la ley", refuerza su discurso y legitima la presión para que se revise la instrucción de oficio.

Cómo funciona

Sobre ese entramado, el PP articula ahora su mecanismo jurídico.

La revisión de oficio, regulada en el artículo 106 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo, permite a la Administración declarar nulos de pleno derecho actos y disposiciones cuando vulneran gravemente el ordenamiento, siempre con dictamen previo del Consejo de Estado para las normas generales.

Fuentes de la cúpula de Feijóo admiten que el Gobierno "no está obligado" a abrir ese procedimiento, pero creen que el contexto político y la advertencia de la JEC "le dificultan mirar hacia otro lado".

Si el Ejecutivo se niega siquiera a tramitar la revisión, "quedará claro que prefiere mantener una instrucción ilegal antes que someterse al control del Consejo de Estado y de la propia Junta Electoral", resumen.

Por el contrario, si Justicia incoase el expediente, se abriría una fase de informes, audiencia y consulta al Consejo de Estado, cuyo dictamen sería vinculante, y podría terminar con la declaración de nulidad de la instrucción de Puente.

El PP apuesta todo a que la combinación de las advertencias de la JEC y del dictamen del Consejo de Estado acabe obligando al Gobierno a corregir lo que considera "una versión alterada" de la ley de nietos que ha cambiado el censo exterior "sin garantías suficientes".