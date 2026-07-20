La oposición cubana reprocha a la UE su "ayuda al régimen" y culpa a Sánchez de "estar con los tiranos, no con los oprimidos"

Los opositores destacan la represión, la falta de libertades y el impacto internacional del régimen cubano, reclamando mayor presión y apoyo a la sociedad civil.

El Partido Popular Europeo pide un cambio radical en la relación de la UE con Cuba, abogando por suspender el acuerdo de cooperación si no hay avances democráticos.

Referentes opositores critican a Pedro Sánchez por respaldar a los dirigentes cubanos y no al pueblo, además de denunciar la política europea de diálogo como ineficaz.

La oposición cubana acusa a la Unión Europea de sostener económicamente al régimen castrista y reclama cortar la ayuda financiera para presionar por la libertad en la isla.

La oposición democrática cubana acusa a la Unión Europea de "sostener económicamente a la dictadura castrista" mientras el pueblo sufre hambre, apagones y represión. "Hay que afectarlos a nivel existencial para que se tengan que someter a la soberanía, que es de los ciudadanos de Cuba", exige Rosa María Payá.

Por su parte, José Daniel Ferrer es más explícito al señalar responsabilidades políticas en España: "El presidente español, Pedro Sánchez, se reunió con Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Lula da Silva y otros… y firmaron una declaración 'en defensa de la soberanía de Cuba', pero no: defendían la del dictador", sostiene.

"No están con el pueblo oprimido y mísero, sino con el régimen que lo causa", sentencia.

En una de las mesas del Foro Libertas, celebrado esta semana en Madrid, y a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, debatían Payá, Ferrer e Ildefonso Castro, secretario de Política Internacional del PP.

La crítica al papel europeo y, en particular, al de Sánchez, se enmarcó en este foro, que reunió a referentes del centroderecha europeo y latinoamericano para tejer una alianza política frente al avance de las izquierdas populistas.

Moderados por la vicepresidenta del PPE Mairead McGuinness, la crisis cubana fue descrita como paradigma del choque entre la "fallida" estrategia de diálogo de la UE y las demandas de quienes padecen la represión en la isla.

Payá reprochó que el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba, rechazado varias veces por el Parlamento Europeo, "ahí sigue y da millones cada año a la dictadura". A su juicio, esa política convierte la ayuda europea en "cooperación al régimen".

Viraje de la UE

El PPE quiere impulsar un viraje total en las políticas europeas "que se han inspirado en ideologías de la izquierda las últimas dos décadas", según su presidente, Manfred Weber.

Entre estos cambios, Europa debe reevaluar, según el principal partido de la UE, su relación con La Habana.

Ya hay resoluciones recientes de la Eurocámara que piden revisar o suspender el acuerdo de diálogo si no hay avances democráticos. Y los opositores presentes en Madrid reclaman "ir más allá de las palabras y cortar el flujo de recursos" que, según ellos, mantiene a flote al castrismo.

Payá recordó que "la persona más joven que participó en unas elecciones libres en Cuba tiene hoy 98 años", para ilustrar el bloqueo democrático de siete décadas.

"La resignación de Occidente de mantener, tolerar, silenciar y hasta ser cómplice de la dictadura de los Castro en la isla de Cuba durante 68 años ha afectado intereses democráticos en Latinoamérica y los económicos de EEUU", advirtió.

"Fascinación pop"

Y Europa es cómplice, según su visión, por "una fascinación pop incomprensible".

En ese contexto, el Acuerdo de Diálogo firmado en 2016 entre Bruselas y La Habana fue el eje de la controversia del debate.

Rosa María Payá, líder opositora cubana, en el Libertas Forum del PPE, en Madrid. ADP

Para la UE, es el marco que permite hablar con los dirigentes de la isla de derechos humanos, apoyar proyectos energéticos y de seguridad alimentaria y canalizar ayuda humanitaria; para la oposición cubana, es la tubería financiera que alimenta al régimen.

Payá lo resumió con un doble diagnóstico: "Sin esa dictadura no hay chavismo, ni Maduro, ni Delcy en Venezuela, y no hay centros de tortura en Nicaragua…". Denunció que mientras se multiplican las complicidades en la región, "un asesino de cubanos, como el Che, es un icono pop de la izquierda y más allá a nivel mundial".

Ferrer aportó el testimonio en primera persona del impacto benéfico del Parlamento Europeo sobre su vida.

"En 2019, en una de las múltiples ocasiones en que he sido detenido, me torturaban cada día; un buen día dejaron de hacerlo", relató. "Luego supe que fue al día siguiente de que la Eurocámara exigiese una fe de vida y salud sobre mí", explicó, como prueba de que la presión institucional puede salvar vidas concretas.

El opositor recordó que el Código Penal cubano contiene "12 artículos diseñados para encarcelar activistas pacíficos" y que "la policía y los tribunales son del Partido Comunista".

Así, "aunque se demuestre la falsedad de las acusaciones, la orden del partido es condenar y te mandan a una cárcel inhumana". Lo definió como "terrorismo de Estado para evitar que la población se manifieste en defensa de sus derechos y libertades fundamentales".

"Embargo a la libertad"

Ildefonso Castro puso el foco en el relato oficial sobre Cuba. “El problema de Cuba es la ‘dictadura castrista’, 68 años de miseria moral y material”, afirmó.

“El problema no es el embargo militar, es el embargo a la libertad”, añadió, defendiendo que no se trata de un ataque a la soberanía porque "la soberanía no es de los dirigentes, es de los ciudadanos".

La política de Pedro Sánchez en Cuba y Venezuela, dijo Castro, "es simplemente indecente".

El diplomático y ahora secretario de Internacional del PP trazó una línea directa entre la Moncloa y la defensa del statu quo en la isla.

Advirtió: "Me preocupa lo que hace la UE, porque no es lo que debe, y me preocupa más lo que no hace", diferenciando una Eurocámara "comprometida" de una Comisión y un Consejo que "actúan mal".

En esa clave, reclamó que la ayuda humanitaria "no hay que hacerla con el régimen, sino con la Iglesia católica, Cruz Roja…".

Cubanos en la guerra de Ucrania

Y concluyó que "no hay que darle lecciones a los cubanos de que nuestra estrategia funcionará; ellos nos dicen que no funciona, desde hace siete décadas, hagámosles caso", pidió.

Payá amplió la mirada al papel internacional de la dictadura cubana, desde el tráfico de personas a la guerra de Ucrania.

Denunció una "operación de tráfico de seres humanos" organizada junto al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y el crimen organizado, por la que "650.000 cubanos tocaron la frontera sur de EEUU", que costaron entre 6.000 y 18.000 dólares por cabeza en deportaciones.

"Así coaccionan a EEUU desde hace 68 años", afirmó.

"También pasa en Rusia: los extranjeros más numerosos en su ejército invasor en Ucrania son los cubanos", alertó.

De ahí su conclusión estratégica: "La única salida de la catástrofe humanitaria es la salida de la dictadura". Y para acabar con la tiranía, sostuvo, "hay que afectarlos a nivel existencial" cortando el acuerdo de diálogo y articulando la unión de opositores dentro y fuera de la isla para una transición.

Tres condiciones

Payá describió tres condiciones que ya existen en Cuba y que, según ella, hay que intensificar.

"El cambio lo demanda elocuentemente e innegablemente la mayoría de la ciudadanía dentro y fuera de la isla", apuntó para empezar, recordando que los cubanos "han demostrado estar dispuestos a darlo todo por su libertad".

Segundo, "existe alternativa democrática", en forma de un Acuerdo de Liberación que organiza fuerzas opositoras.

Y tercer punto, hace falta una "acción audaz, definitiva" que se convierta en "amenaza creíble sobre los criminales en el poder".

Ferrer, por su parte, lanza una advertencia directa a la izquierda europea y a Sánchez: “Las izquierdas siempre apoyan al régimen castrista". Si quienes dicen defender los derechos humanos en privado luego financian la tiranía, "es como pedirle a Capone que no mate por dinero porque es feo; no harán caso".

El opositor concluyó con una apelación a la conciencia europea y una cita cervantina: si los dirigentes europeos vivieran sólo 24 horas con la televisión cubana, "con tres canales iguales, el del régimen, el de Maduro, y la RT de Putin", verían el proyecto de un "mundo orwelliano".

Frente a eso, reivindicó un mandato literario: "Rendirse jamás… como dice el Quijote, 'la libertad es el más grande de los dones que al hombre los cielos dieron', y lo sometes todo por ella".