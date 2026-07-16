[La 'ley de nietos' llega a la Junta Electoral: los funcionarios piden que no pueda votar quien no pruebe relación con el exilio]
[El Gobierno, Junts y el TC, confiados en que el TJUE avalará la amnistía y allanará el regreso de Puigdemont]
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El TJUE dicta hoy su sentencia sobre la ley de amnistía
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta hoy su sentencia sobre la ley de amnistía, para determinar si el perdón de los delitos de malversación y terrorismo es conforme a las normas europeas.
La Corte, con sede en Luxemburgo, leerá su fallo a partir de las 10.00 hora local (8.00 GMT), en el que tiene previsto resolver las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable de los gastos del procés, en un caso que afecta a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas; y la Audiencia Nacional, en relación al delito de terrorismo por el que está juzgando a los Comités de Defensa de la República (CDR).
Pero la sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser clave para su posible regreso a España.
Los jueces europeos se pronunciarán después de que el abogado general de la UE Dean Spielmann avalase los principales puntos de la ley de amnistía en la opinión que publicó el pasado 13 de noviembre.
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El juez del 'caso Leire' interroga a la directora general y al DAO de la Guardia Civil por presiones a la UCO
El juez del caso Leire, Santiago Pedraz, interroga en calidad de investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntamente promover la apertura de expedientes para presionar a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.
Según la investigación, la exmilitante socialista mantuvo con Mercedes González "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados, dos el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el tercero el 2 de abril de 2025.
González terminó admitiéndolos en su comparecencia en el Senado el 16 de junio, si bien hizo hincapié en que se limitaron a tomar un café para hablar de asuntos banales.
No opinan lo mismo el juez y la Fiscalía, que le atribuyen a ella y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad.
La Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil".