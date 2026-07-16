El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta hoy su sentencia sobre la ley de amnistía, para determinar si el perdón de los delitos de malversación y terrorismo es conforme a las normas europeas.

La Corte, con sede en Luxemburgo, leerá su fallo a partir de las 10.00 hora local (8.00 GMT), en el que tiene previsto resolver las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable de los gastos del procés, en un caso que afecta a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas; y la Audiencia Nacional, en relación al delito de terrorismo por el que está juzgando a los Comités de Defensa de la República (CDR).

Pero la sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser clave para su posible regreso a España.

Los jueces europeos se pronunciarán después de que el abogado general de la UE Dean Spielmann avalase los principales puntos de la ley de amnistía en la opinión que publicó el pasado 13 de noviembre.