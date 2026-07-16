Sumar defiende crear una circunscripción exterior para un CERA de "más de 3 millones": Barbón ya la pidió en 2023

El presidente asturiano Adrián Barbón ya había sugerido en 2023 una circunscripción especial para asturianos en el exterior, aunque de alcance regional.

La creación de esta circunscripción requeriría una reforma constitucional, ya que la Carta Magna establece que la circunscripción es la provincia.

La propuesta se inspira en modelos como los de Francia e Italia y busca dar representación en el Congreso y el Senado a más de 3 millones de ciudadanos españoles fuera del país.

Sumar propone crear una circunscripción electoral exterior para que los españoles residentes en el extranjero elijan directamente a sus representantes.

En pleno auge del censo exterior, impulsado en buena medida por la denominada ley de nietos, Sumar ha propuesto crear una circunscripción electoral específica para los españoles residentes en el extranjero.

La idea que defiende el partido de Yolanda Díaz se inspira en el modelo de países como Francia o Italia, donde la diáspora elige directamente a sus propios representantes, en lugar de que sus votos computen en las provincias interiores.

La iniciativa fue verbalizada por el diputado de Sumar Enrique Santiago durante el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), celebrado el pasado mes de mayo.

"Desde nuestro grupo parlamentario vamos a defender una circunscripción electoral del exterior para que los más de 3 millones de ciudadanos residentes fuera de España tengan representación en las más altas instituciones españolas", anunció.

No es casualidad que Santiago lanzara esa propuesta en ese foro. El CGCEE, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lleva años defendiendo una reforma similar.

En 2023 aprobó una propuesta para crear una circunscripción exterior con siete diputados y cinco senadores, aunque nunca ha llegado a traducirse en una iniciativa legislativa, pero ahora Sumar asume esa reivindicación.

Aunque la cifra mencionada por Sumar —"más de tres millones de ciudadanos residentes fuera de España"— aún no se ha alcanzado, la evolución del censo exterior apunta en esa dirección.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 1 de junio, sitúan el censo en 2.715.986 electores, tras sumar 7.903 nuevos inscritos en un solo mes.

Detrás de ese incremento continúa estando la conocida como ley de nietos, que permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que perdieron la nacionalidad tras emigrar.

Cada nuevo ciudadano español que fija su residencia fuera del país pasa a formar parte del CERA y adquiere derecho a votar en elecciones generales, europeas y autonómicas, sin necesidad de residir en España.

De mantenerse esa tendencia, el número de españoles con derecho a voto desde el extranjero podría rondar o incluso superar los tres millones antes de las próximas generales.

Reforma constitucional

La propuesta de Sumar exigiría mucho más que una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El principal obstáculo es la Constitución, que en su artículo 68 establece que "la circunscripción electoral es la provincia".

Eso implica que la creación de una circunscripción exterior requeriría una reforma constitucional, para la que sería imprescindible una amplia mayoría parlamentaria, es decir, el acuerdo entre PSOE y PP.

Por ahora, sin embargo, ninguno de los dos grandes partidos ha asumido esa propuesta.

Quien sí planteó una circunscripción específica fue el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, aunque con un alcance distinto. En plena campaña de las elecciones autonómicas de 2023 propuso crear una circunscripción denominada "Asturianos en el exterior" para elegir uno de los 45 diputados de la Junta General.