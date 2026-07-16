El PP advierte que el fallo del TJUE "no es el fin del camino" e insiste en que es "inmoral cambiar poder por impunidad"

El PP promete seguir defendiendo la separación de poderes y la igualdad ante la ley, rechazando que se negocien privilegios penales por apoyo parlamentario.

El Tribunal de Justicia de la UE considera que la Ley de Amnistía no vulnera el Derecho de la Unión ni la igualdad ante la ley, aunque el PP insiste en la existencia de una quiebra moral.

El partido de Feijóo acusa al Gobierno de Sánchez de pactar la amnistía con Puigdemont a cambio de la investidura, calificándolo de moralmente inaceptable.

El PP respeta el fallo del TJUE sobre la Ley de Amnistía, pero advierte que no es el fin del camino para el regreso de Puigdemont sin consecuencias.

El PP ha expresado su "respeto absoluto" al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, pero advierte que "no es el fin del camino" para la vuelta a España impunemente de Carles Puigdemont.

La dirección de Alberto Núñez Feijóo subraya que "los demócratas respetan siempre las sentencias" y reclama al Gobierno "que haga lo mismo en todas las causas que le afectan directamente".

Los populares recalcan que el TJUE se ha pronunciado sobre "un aspecto muy concreto" de la norma y no sobre su constitucionalidad ni sobre su oportunidad política.

La resolución "responde a dudas de tribunales españoles" sobre determinados preceptos del Derecho de la Unión. El PP recuerda que serán ahora esos tribunales españoles los que deberán aplicarla conforme a este criterio.

Para el PP, se trata sólo de "un paso más de un largo proceso judicial", aunque da por hecho el Gobierno de Pedro Sánchez "intentará vender la sentencia" como un aval político y "como el final del debate".

"Moralmente inaceptable"

Pero los de Feijóo replican que "la discusión va mucho más allá del plano jurídico". Como dijo este miércoles en Madrid el presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, "los ataques a la separación de poderes" en España son "muy similares a los que oíamos antes de Viktor Orbán en Hungría".

El PP insiste en que "el verdadero debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria". La respuesta de la dirección nacional es tajante: "Ningún presidente debe cambiar poder por impunidad".

En ese marco, el PP apunta directamente a Sánchez y le acusa de haber pactado la Ley de Amnistía con Puigdemont para obtener su investidura en noviembre de 2023.

Remacha que lo hizo "contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles", algo que considera "moralmente inaceptable".

Génova recalca que ninguna resolución judicial puede borrar la “gravísima irresponsabilidad” del separatismo ni su responsabilidad política por el ‘procés’. Diez años después, sostiene, Cataluña aún intenta recuperarse de ese “proceso tóxico” que dañó la convivencia y la estabilidad institucional.

Los populares extienden su advertencia más allá de Sánchez y subrayan que "ningún presidente, de ningún signo político", puede usar la ley como moneda para asegurar su poder.

El PP enmarca la amnistía en un intercambio de votos por impunidad que, afirma, vulnera la esencia de la igualdad ante la ley. Por eso insiste en que, aunque Luxemburgo haya despejado dudas técnicas, la quiebra moral persiste intacta.

Feijóo reivindica que la alternativa del PP pasa por reforzar el Estado de derecho y por garantizar que nadie esté por encima de las reglas comunes.

Qué ha dicho el TJUE

El Tribunal de Justicia de la UE ha avalado este jueves el núcleo central de la Ley de Amnistía pactada por Sánchez y Puigdemont y ha dictaminado que "el Derecho de la Unión no se opone" a la norma.

Considera que la amnistía no atenta contra los intereses financieros de la UE ni vulnera la directiva antiterrorista.

La decisión allana el camino para el regreso de Puigdemont, pero no despeja del todo el olvido penal para el expresident, líder del golpe secesionista de 2017 y fugado en Bélgica desde entonces.

Las cuestiones prejudiciales respondidas se refieren al procedimiento contable en el Tribunal de Cuentas y al caso de los CDR por terrorismo, con un perjuicio estimado de cinco millones de euros.

Luxemburgo descarta que la amnistía quebrante la igualdad ante la ley y seguridad jurídica en el marco comunitario. El abogado general Dean Spielmann ya había avalado en 2025 la compatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión y rechazado que sea una "autoamnistía".

Las sentencias ponen un punto y aparte en un procedimiento de dos años marcado por el choque entre la Comisión de Ursula von der Leyen, crítica con la amnistía, y el Gobierno español, que la defendió como herramienta de "normalización institucional y reconciliación".

La interpretación del TJUE vincula ahora a todos los jueces españoles que deben aplicar la ley.

Tras el fallo, el PP insiste en que el Gobierno "se equivoca" si pretende presentar esta sentencia como el final del debate sobre la amnistía. Reitera que "ninguna decisión judicial absuelve la responsabilidad del separatismo ni legitima negociar privilegios penales por apoyo parlamentario".

La dirección popular reivindica el camino marcado en su Congreso en Cataluña y ofrece "abrir un nuevo tiempo" centrado en más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad.

Al mismo tiempo, promete seguir defendiendo en España y en Europa que la separación de poderes y la igualdad ante la ley no pueden someterse a la supervivencia política de ningún presidente.