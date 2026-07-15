Sánchez, sobre la demolición de la Verja de Gibraltar: "Hoy cae el último muro de la Europa continental"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el alcalde de la Línea de la Concepción, Juan Franco y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo este miércoles en la frontera entre el Peñón y España. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez celebra la demolición de la verja de Gibraltar, calificándola como el último muro de la Europa continental. El acuerdo entre la Comisión Europea y Reino Unido permitirá la libre circulación y mejor acceso a derechos laborales para 15.000 trabajadores transfronterizos. El aeropuerto de Gibraltar abrirá su uso, mejorando la conectividad, y se implantarán controles coordinados de inmigración y aduanas. El acuerdo introduce un impuesto indirecto equivalente al IVA en Gibraltar, junto con medidas fiscales y garantías sociales para los trabajadores.

Recordando que, según la mitología, en Gibraltar se erigían las columnas de Hércules, Pedro Sánchez ha celebrado la caída de la verja que dividía la posesión británica del territorio español.

“Hoy cae el último muro de Europa continental”, ha afirmado solo unas horas después de un acto simbólico en el que se ha retirado la alambrada mientras sonaban los compases del Himno de la Alegría. Un paralelismo en todo que recordaba a la caída del muro de Berlín, derribado en 1989.

Para el presidente del Gobierno, "hoy estamos haciendo historia de la buena". Se abre “una nueva era de prosperidad” y de “convivencia y futuro compartido” en una de las zonas con más desempleo del país.

Localidades como Algeciras o La Línea de la Concepción tienen unas cifras de paro que rondan el 20-25 %, lejos de la media española (10,8 %) o de la andaluza, que está en el 14,6 %.

El acuerdo rubricado este martes entre la Comisión Europea y el Reino Unido viene a paliar los efectos del Brexit y "garantizar la prosperidad" de la región y, sobre todo, facilitar el tránsito de personas.

“La verja ha sido una herida abierta de gente que no sabía cuánto tardaba en llegar a sus trabajos”, ha recalcado Sánchez, una medida que beneficiará a 300.000 habitantes de la comarca y a cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos, quienes tendrán, además, un mejor acceso a pensiones y complementos salariales.

También se abrirá el uso del aeropuerto de Gibraltar, lo que mejorará la conectividad de todo el Campo de Gibraltar.

Asimismo, habrá controles en las llegadas de pasajeros al aeropuerto: Gibraltar gestionará la inmigración y la policía, mientras que los funcionarios españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Schengen.

En materia de mercancías se implantará un sistema de inspecciones armonizadas: España realizará la gestión aduanera de los productos que entren en Gibraltar y se aplicarán controles de equipaje para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa europea.

El acuerdo también impulsa la convergencia fiscal mediante la introducción en Gibraltar de un impuesto indirecto equivalente al IVA —que se fijará inicialmente en el 15 % y se completará en tres años—, junto con normas específicas sobre el tabaco.

Finalmente, el texto incorpora garantías sociales y medidas de protección para los trabajadores transfronterizos, al tiempo que refuerza la coordinación en materia de Seguridad Social y mantiene la posición española sobre la soberanía.

Para Sánchez, este acuerdo recupera el Peñón como “puente y no como barrera” y plantea “el fin de la verja” como “el comienzo de una nueva etapa”.

Aunque si de “ilusión” se trata, la atención se centra ahora en la final del Mundial que España jugará el domingo. Queda por ver si se enfrentará a Inglaterra o a Argentina.

Si pasa el combinado inglés, la división volverá por unas horas a Gibraltar, aunque será una verja solo futbolística.