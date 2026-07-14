Sánchez pide perdón ante el primer ministro francés y Brigitte Macron por las palabras de Rajoy: "Lo siento mucho"

Sánchez se disculpa ante el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y Brigitte Macron, por las palabras de Rajoy sobre la selección francesa.

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez ha pedido disculpas al primer ministro francés y a Brigitte Macron por las declaraciones de Mariano Rajoy sobre la selección francesa. Sánchez expresó sentirse "muy avergonzado" y rechazó públicamente el artículo de Rajoy, que ha sido calificado de racista en Francia. Las declaraciones de Rajoy sobre el origen de los jugadores franceses han generado polémica y protestas en medios y autoridades francesas. La ministra portavoz Elma Saiz criticó que Rajoy aún no haya pedido disculpas y calificó sus palabras de "racistas e irresponsables".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido disculpas este martes ante las autoridades francesas por las palabras del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección de Francia, asegurando que se siente "muy avergonzado".

Sánchez ha realizado ese gesto durante los actos conmemorativos de la Fiesta Nacional de Francia, celebrados en París con motivo del aniversario de la Toma de la Bastilla, donde España ha participado con un contingente militar.

En un corrillo con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la primera dama del presidente de Francia, Brigitte Macron, el jefe del Ejecutivo español les ha trasladado su rechazo al artículo que escribió Rajoy en El Debate.

Sánchez se declara "embarrassed" (avergonzado) ante el primer ministro francés y la primera dama. No se oye bien lo que dice antes, pero al llevarse la mano al pecho hace una referencia al "former prime minister", que no puede ser otro que M.R. pic.twitter.com/RUatITYfcg — Íñigo Herraiz (@InigoHerraiz) July 14, 2026

"Lo siento mucho por las palabras de nuestro expresidente, estoy muy avergonzado", les ha dicho Sánchez.

Las disculpas llegan cuatro días después de que Rajoy afirmara que la selección francesa era "de altísimo nivel", aunque "sin franceses", en alusión al origen de buena parte de sus jugadores.

Esas declaraciones han provocado una fuerte polémica en Francia, donde han sido calificadas de "racistas" por distintos dirigentes y medios de comunicación, sin que el expresidente del Gobierno haya rectificado públicamente hasta el momento.

Las palabras de Rajoy también han centrado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que le resulta "extraño" que Rajoy "todavía no haya pedido disculpas" por unas declaraciones que ha calificado de "racistas, irresponsables e impropias de un expresidente del Gobierno".

Preguntada por si Sánchez se refería a ese artículo cuando trasladó sus disculpas al primer ministro francés al llegar al desfile militar de París, la portavoz ha evitado confirmar el contenido de la conversación.

"No he visto las imágenes del desfile", ha respondido Saiz, antes de recordar que Sánchez ya expresó en redes sociales su rechazo a las palabras de Rajoy y sostuvo que los españoles "no se sienten representados" por ese tipo de declaraciones.