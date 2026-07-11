La última tentación de Sánchez: abrir la campaña el 20-N, fecha de la muerte de Franco, y votar el 6-D, Día de la Constitución

El Ejecutivo ha prorrogado el Comisionado '50 años de España en libertad' hasta 2028, con campañas de memoria antifascista ligadas a la agenda electoral.

El Gobierno enfrenta la negativa de Junts, PP y Vox a los Presupuestos, mientras sus socios tradicionales, como el PNV, exigen claridad sobre la continuidad de la legislatura.

La estrategia busca aprovechar el simbolismo de ambas fechas y presentarse como dique frente a la derecha y ultraderecha, en medio de la crisis de apoyos parlamentarios.

Pedro Sánchez baraja convocar elecciones generales el 6 de diciembre, Día de la Constitución, iniciando la campaña el 20-N, aniversario de la muerte de Franco.

El lunes 29 de junio, ya se había instalado la idea de que Pedro Sánchez, esta vez sí, presentará Presupuestos. Y eso el jueves anterior le había quedado claro que no tiene con quién aprobarlos. Junts se sumó al PP y a Vox votando una moción en el Congreso en la que le exigía la dimisión o el sometimiento a una cuestión de confianza.

Pero ese día Arnaldo Otegi, el líder de Bildu y socio más fiel del PSOE desde la moción de censura, anunció la convocatoria de una "manifestación antifascista" en Bilbao, para el 14 de noviembre. ¿Qué sentido tenía eso, con cuatro meses y medio de antelación?

El calendario, los caprichos ideológicos del almanaque, la última tentación que sobrevuela Moncloa. Una campaña electoral que empiece el viernes 20-N para unas elecciones generales que se celebren el día de la Constitución, el domingo 6 de diciembre.

Es decir, que si "todas las banderas que hacen frente al fascismo, sin exclusiones", como dijo Otegi, se reúnen el sábado 14 de noviembre en Bilbao, que ésta no sea una manifestación convocada de lejos y que caiga en el vacío.

Sino que reúna a la mayor cantidad posible de socios (o asociables) y aliados (o aliables) de Sánchez contra el fantasma de un Gobierno de PP y Vox.

O lo que es lo mismo, una convocatoria a la "nación de naciones", tantas veces defendida por el presidente.

Un encaje simbólico con el compromiso de Sánchez de que, "por delante, nos queda abordar las raíces de este conflicto territorial", como anunció el 10 de junio ante el Cecle d'Economia, en Barcelona.

Fuentes de la dirección del PP advierten a este periódico de que "lo peor de Sánchez aún está por verse".

Lo describen como "un presidente acorralado" por la corrupción y dispuesto a recurrir "a lo que sea" para seguir gobernando, en pleno caso Leire, con Begoña Gómez procesada, su hermano a la espera de sentencia, y su primer número dos, Juanma Serrano, recién imputado... por poner sólo unos ejemplos de los 15 casos que le acechan.

En Génova nadie duda, según estas fuentes, de que en Moncloa trabajan con "decenas de escenarios”. Uno de ellos fija las generales en torno al 6-D y coloca al PSOE como "perro guardián contra el fascismo" y dueño del relato constitucional frente al bloque PP‑Vox.

Desde el PSOE, otras fuentes admiten que "el presidente querría cumplir los plazos legales y constitucionales" y llegar a julio de 2027. Pero reconocen no será posible, porque que sus alcaldes y barones autonómicos no quieren ir antes ellos a las urnas mientras Sánchez se aferra a agotar la legislatura.

Además, sus socios del PNV ya han marcado la línea roja. Maribel Vaquero ha exigido en el Congreso que, si no logra aprobar los Presupuestos de 2027, "presente las cuentas o convoque elecciones", avisando de que la fe de los peneuvistas "se está agotando".

Junts va más allá y califica las cuentas como "ficticias" y "cortina de humo" para tapar los problemas del Gobierno. Sus dirigentes han advertido que, si se repite la senda de déficit, "obtendrán el mismo resultado" y tirarán de nuevo la senda de estabilidad en el Congreso.

Fuentes de Junts consultadas por EL ESPAÑOL resumen su posición así: "Misma senda de estabilidad, mismo voto. Por tercera vez". Y añaden que "una vez que regrese Carles Puigdemont", tras la decisión del TJUE prevista para el 16 de julio, "empiezan los problemas de verdad para Sánchez".

Forzando prisas

Para que la tentación del 20‑N y el 6‑D sea viable, el calendario está tasado. El martes 13 de octubre el Consejo de Ministros tendría que aprobar el decreto de disolución de las Cortes, de modo que la campaña oficial arrancase el viernes 20 de noviembre y las urnas se abrieran el domingo 6 de diciembre.

Eso obliga a Hacienda a cumplir con la Constitución y presentar los Presupuestos "antes del 30 de septiembre". Y antes, a que el Congreso haya debatido la senda de estabilidad en el pleno extraordinario de verano que el Gobierno ya ha anunciado.

Junts ya ha confirmado el no, igual que PP y Vox. Pero fuentes del Ministerio de Arcadi España recuerdan que, "con o sin la nueva senda aprobada", técnicamente se pueden presentar Presupuestos ajustando las proyecciones y los cuadros macro.

En ese escenario, los Presupuestos se convertirían en un programa electoral.

PP, Vox y Junts registrarían enmiendas a la totalidad para tumbar las cuentas "sin duda", según fuentes de estas formaciones, abriendo la vía a una disolución y a unas generales tempranas en 2027... o antes.

Alargando el 'año Franco'

En paralelo, el Comisionado 50 años de España en libertad, nacido para conmemorar la muerte de Franco en 2025, ha sido prorrogado hasta 2028 y ha recibido casi 15 millones de presupuesto para 2026.

Con campañas como 'Dmocracia' o el himno 'Eres demócrata y no lo sabes', el Gobierno busca conectar memoria antifascista, juventud y defensa de la democracia.

https://youtu.be/O_CXv3aWgl4?si=P4Ukxj_wrSjSiKgz

Así, la manifestación "antifascista" de Bildu culminaría la precampaña, el 14-N, pero fuera del periodo oficial, en que sería prohibida.

Y haría de prólogo simbólico a unas elecciones en las que Sánchez podría presentarse como muro frente a la derecha y a la ultraderecha, y como guardián de una Constitución que debe "abordar la solución la debate territorial", según sus palabras.

Son fechas ajustadas, pero posibles, admiten en el PP, que dan por hecho que en Moncloa se han hecho ya todas las cábalas. La tentación existe; otra cosa es que los Presupuestos, los socios y la aritmética acaben permitiendo el calendario ideológico con el que sueña Sánchez.