Sumar elige a Rosa Martínez y Verónica Barbero como nuevas coordinadoras tras la 'fuga' de sus principales líderes

Verónica Martínez Barbero y María Rosa Martínez, este sábado en la Asamblea de Sumar. Europa Press

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Las claves Generado con IA Rosa Martínez y Verónica Barbero han sido elegidas nuevas coordinadoras del Movimiento Sumar en una asamblea extraordinaria celebrada en Madrid. Martínez, exdiputada de Unidas Podemos y licenciada en Ciencias Políticas, ya ejerció como coordinadora interina tras la renuncia de Yolanda Díaz. Barbero fue directora general de Trabajo y asumió la portavocía de Sumar en el Congreso tras la dimisión de Íñigo Errejón. Ambas lideraban la única candidatura y recibieron el respaldo del 95,92% de los asistentes, en un contexto marcado por la salida de anteriores líderes y la ausencia de Yolanda Díaz en la dirección.

La portavoz del Grupo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han sido elegidas este sábado nuevas coordinadoras del Movimiento Sumar, en la asamblea extraordinaria del partido que se celebra en Madrid.

Rosa Martínez fue diputada de Unidas Podemos por Vizcaya, en representación de Equo. Abandonó la formación morada en 2020 tras perder las primarias para ser candidata a lendakari.

Ya ejerció como coordinadora interina de Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

Por su parte, Verónica Martínez Barbero fue directora general de Trabajo, en la Vicepresidencia del Gobierno que ocupaba Pablo Iglesias.

Asumió la portavocía del grupo plurinacional Sumar en el Congreso como figura de consenso tras la dimisión de Íñigo Errejón, acusado de acoso sexual. Pertenece al cuerpo de Inspectores de Trabajo por oposición.

Ambas encabezaban la única candidatura presentada para el grupo coordinador Sumar, el máximo órgano de dirección del partido, y han recibido el apoyo del 95,92% de los asistentes a la asamblea.

Sumar intenta cerrar así la herida abierta por la marcha de la anterior coordinadora, Lara Hernández, que había sido denunciada por presunto acoso laboral.

Pero el partido no logra resolver su vacío de liderazgo, tras el paso atrás de Yolanda Díaz, quien ha abandonado los órganos de dirección, tras anunciar que no participará en las próximas elecciones.

El único referente que continúa en esta nueva etapa es el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, aunque todavía se desconoce el cargo que ocupará en la nueva ejecutiva.