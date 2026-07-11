Feijóo replica a los ataques por cuestionar la 'ley de nietos' y el absentismo: "Me da igual, vengo a abrir debates valientes"

Alberto Núñez Feijóo, este sábado en Valladolid, en la clausura del Congreso de NNGG. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo defiende abrir debates sobre la 'ley de nietos', el absentismo laboral fraudulento y las ayudas a parejas que esperan un bebé. El líder del PP reafirma su compromiso con los jóvenes y critica la falta de acceso a la vivienda como síntoma de fracaso institucional. Ignacio Dancausa ha sido elegido nuevo presidente nacional de Nuevas Generaciones y pide la construcción de viviendas para los jóvenes. Dancausa rechaza el modelo federalista y denuncia la degradación educativa, mientras homenajea a Miguel Ángel Blanco en el aniversario de su asesinato.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que le "da igual" que le ataquen por cuestionar la ley de nietos, por pedir medidas contra el absentismo laboral "fraudulento" o por anunciar ayudas para las parejas que esperan un bebé.

"Me da igual", ha dicho en Valladolid, "estoy aquí para abrir debates valientes y para dejar un país mejor a los jóvenes".

Feijóo ha pronunciado estas palabras en la clausura del Congreso de Nuevas Generaciones, que ha elegido a Ignacio Dancausa como líder nacional.

El líder del PP se ha reafirmado en cuestionar que "millones de personas puedan tener la nacionalidad de un día para otro, sin las garantías necesarias", gracias a la ley de nietos.

"Como si no se pudiera dudar de las intenciones del sanchismo en unas elecciones. ¿A quién se le ocurre dudar de Sánchez, ese espíritu limpio, el espíritu de las primarias del PSOE que han denunciado sus propios compañeros?", se ha preguntado con ironía.

Del mismo modo, ha rechazado que los "trabajadores honrados", autónomos y emprendedores tengan que pagar las consecuencias de "la caradura de unos pocos" que recurren al "absentismo fraudulento", en perjuicio de toda la sociedad.

Durante el Congreso de Nuevas Generaciones, Feijóo ha decidido aparcar las críticas políticas: "Hoy no es el día para hablar de la corrupción, porque estamos llorando a las víctimas" del incendio de Almería, ha afirmado.

Ha rendido homenaje a quienes se "juegan la vida" luchando contra el fuego, y a Miguel Ángel Blanco, presidente de honor de NNGG, en el 29 aniversario de su secuestro y asesinato.

Y ha interpelado a los jóvenes para que impulsen el cambio en España, defendiendo la libertad y la cultura del esfuerzo.

"No vengo a prometeros que todo será fácil, porque no lo será", ha dicho dirigiéndose a los miembros de NNGG, "no vengo a tratar a los jóvenes como si fuerais niños".

"La vida exige esfuerzo", ha argumentado. Y ha prometido que con un Gobierno del PP, "el esfuerzo no será en vano. Quien estudie tendrá oportunidades. Quien ahorre no será castigado. Quien quiera formar una familia no será abandonado".

Feijóo se ha mostrado convencido de que los jóvenes no quieren que el Gobierno les pague "el tren y los videojuegos", sino tener futuro.

Una aspiración que para muchos hoy está frustrada, por las dificultades para acceder a una vivienda.

La falta de vivienda es a su juicio la síntesis de una etapa en la que las instituciones han fallado a los jóvenes.

Frente al modelo actual, les ha ofrecido un país en el que "la educación enseñe, la Justicia sea igual para todos y la política sea decente".

"Eso no es un sueño", ha sostenido, "es lo mínimo que merece un país serio".

"No os prometo una vida fácil, os prometo una vida justa", ha dicho ante los delegados de NNGG, "no os prometo que todo será gratis, porque nada es gratis".

"Queremos jóvenes libres, propietarios de su vida, no inquilinos permanentes de la mentira y la división", ha resumido.

Antes, ha sido elegido presidente nacional de NNG Ignacio Dancausa, que ha subido al escenario acompañado por el rap de Eminem.

"Hoy empieza la edad dorada de Nuevas Generaciones", ha anunciado Dancausa, quien ha pedido a Feijóo que impulse la construcción de miles de viviendas, porque hoy los jóvenes no pueden formar una familia.

Dancausa se ha erigido en portavoz de "la generación Z", "la más comprometida con el futuro de España".

También la generación "más liberal y conservadora de la democracia", que está "volviendo a llenar las iglesias y las plazas de toros".

"El wokismo está oficialmente muerto", ha proclamado el nuevo presidente de NNGG.

Frente a la "España del 36 a la que nos quiere llevar Sánchez", ha dicho, los jóvenes hoy defienden "una España unida, moderna, que deje atrás los enfrentamientos". Sin muros que separen a los españoles.

También ha rechazado "el marco federalista plurinacional que defienden los enemigos de España", y que a su juicio ha sido íntegramente asumido por Pedro Sánchez.

Dancausa ha denunciado la "degradación" del sistema educativo por las leyes que impulsa el PSOE y ha sostenido que cada año más de 100.000 jóvenes cualificados se van de España en busca de oportunidades, "expulsados por el socialismo".

Dancausa también ha rendido homenaje al presidente de honor de NNGG, Miguel Ángel Blanco, en el aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

"Si hacemos política y tenemos libertad para decir lo que pensamos", ha señalado, "es gracias a referentes valientes como él".