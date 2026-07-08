La Eurocámara vota el acuerdo comercial con México pero pone salvedades por el retroceso democrático de sus Gobiernos

La Eurocámara reclama que la cooperación incluya indicadores concretos para reformar el sector de seguridad y reducir la violencia política, especialmente contra opositores y periodistas.

El acuerdo liberaliza el 94% del comercio bilateral y elimina casi todos los aranceles industriales y la mayoría de los agroalimentarios, beneficiando sectores clave para ambos bloques.

La resolución política exige que México refuerce la independencia judicial, la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y combata la violencia e impunidad.

El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo comercial modernizado con México, pero señala preocupaciones por el retroceso democrático y la violencia en el país.

El Parlamento Europeo vota este miércoles el acuerdo comercial modernizado entre la Unión Europea y México, pero lo hace acompañado de una resolución política que pone negro sobre blanco sus reservas sobre el retroceso democrático y de seguridad en el país norteamericano.

La Eurocámara quiere blindar el relato: sí al pacto comercial, pero no a mirar hacia otro lado ante la violencia, la corrupción y la erosión del Estado de derecho.

La resolución, impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE), subraya que México y la UE son "democracias afines y socios estratégicos" que comparten valores como el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Pero al mismo tiempo advierte de que ese marco sólo es sostenible si se refuerzan las garantías institucionales, la independencia judicial y la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. El mensaje político es claro: el acuerdo es estratégico, pero no incondicional.

Fuentes europeas consultadas por EL ESPAÑOL describen el tratado como "imprescindible" para la UE en el nuevo tablero geopolítico, pero admiten "dudas serias" sobre la deriva democrática bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora, Claudia Sheinbaum.

La resolución quiere precisamente ocupar ese espacio: un texto declarativo que no bloquea el pacto, pero marca la posición de la Eurocámara ante la situación interna mexicana.

Valor político

El carácter de la resolución es meramente declarativo, no legislativo, pero tiene un fuerte valor político en vísperas de la entrada en vigor del pilar comercial del acuerdo.

La Cámara reconoce los esfuerzos de México en materia social, como el aumento del salario mínimo y los planes de inversión en infraestructuras y vivienda, pero los enmarca en un entorno de violencia extrema e impunidad.

El PPE se sitúa así como el grupo que respalda la apertura económica mientras endurece el discurso sobre defensa de la democracia y respeto a los derechos humanos. Y es que el aceurdo comercial actualiza uno anterior, vigente desde 2000, con una parte económica y otra de diálogo político.

El texto "saluda los esfuerzos de México por fortalecer su Estado del bienestar y garantizar el acceso público a recursos esenciales como el agua y el internet", alineados con la Agenda 2030.

Sin embargo, al mismo tiempo "expresa preocupación por el alto nivel de violencia en México y las elevadas tasas de impunidad", sobre todo en feminicidios, desapariciones y ataques a políticos opositores, jueces y periordistas.

Por eso, pide a las autoridades que redoblen los esfuerzos para combatirlas. La resolución exige que la cooperación en el marco del acuerdo incluya "puntos de referencia concretos y medibles" para reformar el sector de seguridad y desmantelar las redes criminales.

La Eurocámara "lamenta la persistente violencia política en México, en particular el asesinato de políticos locales, candidatos y cargos municipales por parte de grupos criminales organizados".

Y reclama más protección para candidatos y cargos electos, sobre todo a nivel municipal, y la inclusión de indicadores claros para reducir la violencia política. Para el PPE, el pluralismo político libre de coerción y violencia es "la piedra angular de una democracia funcionando".

Cambio geopolítico

La necesidad de acuerdos comerciales amplios está en el centro de la estrategia de la UE, que en los últimos años ha cerrado pactos con India, Canadá, Mercosur o Nueva Zelanda en respuesta a la agresividad arancelaria de Estados Unidos y a la competencia de China.

El acuerdo con México encaja en ese giro: el 99% de los productos intercambiados entre ambas partes quedará libre de arancel, con un impacto directo en los sectores agrícola e industrial y en cadenas de suministro clave.

Bruselas calcula que el nuevo marco legal liberalizará en torno al 94% del comercio bilateral, con arancel cero para prácticamente todos los productos industriales y para la gran mayoría de los agroalimentarios.

En el capítulo agrícola, el acuerdo elimina de forma inmediata los aranceles para aproximadamente el 86% de los bienes, y prevé la desgravación gradual del 10% adicional en un periodo de siete años.

Quesos, carne porcina, procesados alimentarios y productos frescos verán reducirse sensiblemente sus costes de acceso al mercado.

Para la UE, un socio como México le permite diversificar proveedores y mercados en sectores sensibles, desde la automoción a los productos farmacéuticos o electrónicos, y reforzar su presencia en América frente al peso de Washington y Pekín.

El tratado incorpora además capítulos sobre comercio digital, pymes y protección de datos, así como un sistema de corte de inversiones que busca garantizar seguridad jurídica y trato no discriminatorio para los inversores europeos.

Violencia impune

La resolución política que acompaña a la votación no oculta la otra cara del acuerdo. El documento recuerda que el 94,8% de los delitos conocidos en México quedan sin resolver y que se registran cerca de 90 homicidios al día.

Menciona más de 125.000 personas desaparecidas según registros oficiales e independientes y recoge que en 2025 se documentaron casi 4.800 incidentes de violencia extrema, con masacres y más de 300 fosas clandestinas.

La Eurocámara dedica un capítulo específico a la violencia de género y los feminicidios, señalando que unas 10 mujeres y niñas son asesinadas cada día y que sólo una parte se clasifica oficialmente como feminicidios, lo que apunta a un subregistro sistemático.

El texto pide programas de prevención, protección de defensoras de derechos humanos y refuerzo de la capacidad institucional para investigar y perseguir estos delitos.

Calidad democrática

En materia de libertad de prensa, el Parlamento recuerda que México figura en los puestos más bajos del índice mundial de Reporteros Sin Fronteras y que al menos nueve periodistas fueron asesinados en 2025.

La resolución subraya que "el papel de periodistas, defensores de derechos humanos y denunciantes es crucial y debe promoverse y protegerse" y urge a las autoridades mexicanas a garantizar su seguridad.

La calidad democrática también entra en el radar de Estrasburgo. El texto señala la abolición de organismos reguladores independientes en energía, telecomunicaciones y competencia, y expresa preocupación por reformas que puedan debilitar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, pilar de la transición democrática mexicana.

La Eurocámara reclama reguladores y contrapesos constitucionales "independientes y adecuadamente financiados" y mantiene una vigilancia estrecha sobre la reforma judicial.

Por último, la resolución pide a México que garantice que todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles sean investigadas por autoridades civiles "genuinamente independientes", en consonancia con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es la manera en que el Parlamento Europeo intenta cuadrar el círculo: apoyar un acuerdo comercial vital para la UE, pero poniendo condiciones políticas claras ante el retroceso democrático de sus socios.