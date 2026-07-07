El censo exterior crece en 7.903 personas el último mes, con Argentina a la cabeza: el CERA alcanza ya los 2.715.986

El colapso en los consulados, especialmente en Buenos Aires, ha llevado al Gobierno a contratar refuerzos y mejorar los sistemas informáticos para agilizar trámites.

El incremento está impulsado por la 'ley de nietos', que facilita la obtención de la nacionalidad española a descendientes de emigrantes.

Argentina es el país que más aporta al crecimiento del censo, con 2.128 nuevos inscritos en junio, seguido de México con 1.085.

El censo de españoles en el exterior (CERA) alcanzó 2.715.986 inscritos tras sumar 7.903 nuevos votantes en el último mes.

El censo de españoles en el exterior continúa creciendo. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 1 de junio, elevan hasta 2.715.986 el número de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.

En el último mes, el CERA ha incorporado 7.903 nuevos votantes. En abril y mayo el censo exterior vivió dos meses de récord, con 17.425 y 16.168 nuevos inscritos.

El registro suma y sigue, aunque el ritmo se modera en junio tras dos meses más intensos.

Detrás de ese incremento continúa estando, en buena medida, la conocida como ley de nietos, que permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que perdieron la nacionalidad tras emigrar.

Cada nuevo ciudadano español que fija su residencia fuera del país pasa a formar parte del CERA y adquiere derecho a votar en elecciones generales, europeas y autonómicas, sin necesidad de residir en España.

El país que más contribuye al crecimiento del censo vuelve a ser Argentina, que suma 2.128 nuevos inscritos en apenas un mes. Le sigue México, con 1.085.

Entre ambos concentran más del 40% del incremento registrado durante junio.

Tras ellos aparecen Francia (+733), Brasil (+702), Estados Unidos (+522), Uruguay (+493), Reino Unido (+352), Alemania (+223), Chile (+204), Bélgica (+200), Suiza (+195) y Cuba (+85).

Argentina no solo lidera el crecimiento este mes: es ya, con diferencia, el país con más electores del CERA, 511.210.

Muy por detrás quedan Francia (263.244), Estados Unidos (208.800) y México (188.348).

Colapso consular

Según la última cifra del Gobierno, 2,6 millones de personas han iniciado los trámites para conseguir la nacionalidad española.

Es una avalancha que ha desbordado la red consular. Buenos Aires, el consulado con más presión, estima que tardaría más de un siglo en resolver el atasco actual.

Desde las últimas generales, en julio de 2023, el CERA ha pasado de 2.333.056 a 2.715.986 inscritos. Son 382.930 nuevos votantes en menos de tres años, un incremento del 16,4%.

Antes de 2022, es decir, antes de la entrada en vigor de la ley de nietos, el crecimiento era mucho más contenido: entre 2017 y 2021 el censo exterior aumentó en torno a un 10%.

En la actual legislatura esa velocidad prácticamente se ha duplicado.

De mantenerse el pulso de los últimos meses, el censo exterior podría engordar entre un 24% y un 25% de cara a mayo de 2027, cuando se espera el próximo gran ciclo electoral. Serían unos 600.000 nuevos posibles votantes y más de 2,9 millones de inscritos.

El cálculo no contempla, además, el esfuerzo del Gobierno por "agilizar" los expedientes aún pendientes, en palabras de un dirigente socialista.

El Ejecutivo ha recurrido a contratos externos para acelerar la tramitación de los que siguen sin resolver.

El Ministerio de Justicia adjudicó el pasado mes de abril a la empresa Neoris España SL un contrato de 1,7 millones de euros para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad.

Además, Exteriores firmó un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco, una firma del Gobierno cubano, para aportar "fuerza de trabajo" al consulado de La Habana, también desbordado.