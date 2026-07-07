Bolaños alega que España tiene una "cooperación judicial extraordinaria" con Turquía tras el veto del juez a Begoña Gómez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este miércoles en Moncloa. J. J. Guillén Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno cuestiona la decisión judicial de impedir a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí autorizar su viaje a Londres para la graduación de su hija. Félix Bolaños, ministro de Justicia, destaca la cooperación judicial "extraordinaria" entre España, Reino Unido y Turquía, a pesar de que ambos países están fuera del espacio europeo de justicia. El juez Antonio Viejo justificó el permiso para Londres por la naturaleza familiar del viaje y la buena relación judicial con Reino Unido, pero vetó Ankara por falta de intervención activa de Gómez en la cumbre. La decisión judicial ha causado incredulidad e indignación en el PSOE, ministros del Gobierno y representantes de Sumar, que consideran la medida incomprensible y un abuso.

El Gobierno ha puesto en tela de juicio la decisión del juez Antonio Viejo, sustituto de Juan Carlos Peinado durante sus vacaciones, de impedir a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara para acompañar a su marido Pedro Sánchez y sí permitirle el desplazamiento a Londres para asistir a la graduación de su hija.

"Ni Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia, si bien con ambos países tenemos cooperación policial y judicial extraordinaria", ha alegado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El magistrado Antonio Viejo justificó en una resolución el permiso a la esposa del presidente del Gobierno para viajar a Londres los días 8 y 10 de julio por la naturaleza del evento y por la "buena relación de cooperación judicial" con Reino Unido.

Sin embargo, le impidió desplazarse hasta Ankara por no tener "una intervención activa en la cumbre" de la Alianza Atlántica y porque Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.

Bolaños ha subrayado este martes la buena relación entre España y Reino Unido y Turquía en materia de Justicia y ha hecho hincapié en que Londres tampoco pertenece al sistema comunitario que facilita la cooperación policial y judicial.

El ministro ha recordado que hace poco se reunió en Madrid con su homólogo turco y repasaron "todas las materias pendientes para reforzar esa cooperación judicial". A ello ha añadido que él viajará a ese país "en los próximos meses" para devolver la visita.

Bolaños sí ha insistido en las críticas directas a las medidas cautelares adoptadas por el juez Peinado, que ha calificado de "innecesarias", y ha defendido que Begoña Gómez "tiene cero riesgo de eludir la Justicia porque va rodeada en todo momento de policías nacionales".

Peinado retiró el pasaporte a Begoña Gómez el pasado 20 de junio por apreciar riesgo de fuga tras mandarla al banquillo por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida relacionados con la dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

Más reacciones

La resolución de Viejo ha generado incredulidad tanto en el PSOE como en los socios de Gobierno. Otro ministro que se ha manifestado al respecto ha sido Óscar López, que ha reclamado a la Justicia una reflexión sobre el impacto de decisiones como esta en la imagen que proyecta hacia la ciudadanía.

"Es una decisión incomprensible y cuando se toman decisiones incomprensibles pasa lo que vimos ayer, y es que la inmensa mayoría de la población española piensa lo que piensa de la Justicia", ha comentado tras participar en un acto en Ginebra y en referencia a las encuestas que discuten la independencia de los jueces.

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de los Comuns, Aina Vidal, ha tachado de "ridículo" y "bochornosa" la decisión del juez de impedir a Begoña Gómez asistir a la cumbre de la OTAN.

"Es simplemente ridículo, es un abuso más, y es una forma de demostrar, por cierto, bastante cisheteronormativa por decirlo finamente, de un juez a la hora de decirle a una mujer que no puede viajar y que le va a hacer la vida imposible también en vacaciones y donde haga falta", ha expresado durante una rueda de prensa en la Cámara Baja.