Enma López 'se sube al Peugeot': reta a Sánchez y prepara una campaña al 'estilo Mamdani' para derrotar a Reyes Maroto

Enma López apuesta por una campaña innovadora y cercana, enfocada en la vivienda pública y con fuerte presencia en redes sociales.

El proceso de primarias exige recopilar al menos 800 avales del censo socialista madrileño, donde la mayoría del aparato apoya a Maroto.

López desafía al aparato del partido y competirá contra Reyes Maroto, exministra de Industria, tras la retirada de Mar Espinar.

Enma López presenta su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid, inspirada en campañas de Zohran Mamdani y Pedro Sánchez.

Para ser Zohran Mamdani —el alcalde musulmán y socialista de Nueva York— lo primero que hay que hacer es desafiar al aparato y presentarse contra el poder establecido.

El neoyorquino lo hizo contra el histórico Andrew Cuomo y, apoyado por los jóvenes, consiguió ganar las primarias demócratas contra todo pronóstico. Luego, venció a los republicanos en las municipales.

Algo parecido a lo que hizo Pedro Sánchez cuando cogió su Peugeot y recorrió las agrupaciones del PSOE de media España para ganar a la todopoderosa Susana Díaz.

La semana de su 40 cumpleaños, Enma López registró su candidatura a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid con la inspiración en el plano municipal de Mamdani y buscando emular al líder de su partido.

López se anticipó a Ferraz y al secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, Óscar López, que pensaban lanzar a la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar.

Hasta este momento, Enma López era la portavoz adjunta de la Ejecutiva del PSOE, iba en nombre de Ferraz a las tertulias de la televisión. Desde diciembre ocupaba la secretaría de Estudios y Programa.

Tras indignar al aparato del partido al anunciar su candidatura, Enma López dio un portazo y dejó sus cargos para “centrarse en Madrid”.

Las cosas se precipitaron. Mar Espinar decidió que no quería presentarse en unas primarias inciertas.

Lleva viviendo de la política toda la vida y prefirió no arriesgar su posición.

Ahora, la duda es si será la dos en la lista municipal, donde quiere volver, o en la Asamblea, donde su perfil combativo frente a Ayuso gusta a la dirección, pero le agota.

Una situación radicalmente opuesta a la de Enma López: su condición de alta funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, con dos oposiciones a Hacienda, le otorga la libertad de tener una profesión propia a la que volver si fracasa su intentona.

No en vano, ya dejó la política cuando José Luis Rodríguez Zapatero, del cual fue asesora, abandonó Moncloa.

Ante la retirada de Espinar, a Óscar López no le quedó otra que apostarlo todo a la exministra de Industria, Reyes Maroto, para que se presente contra Enma, pese a que personas de su propio entorno le recomendaron a la concejal que no se lanzase.

A por los avales

Al final, será una López contra Maroto. La primera batalla será conseguir los avales necesarios del 4 al 11 de julio.

Necesitan como mínimo el 12% de los apoyos y calculan que son unas 800 firmas. Un censo muy diezmado tras 37 años —desde Juan Barranco— sin que el PSOE toque poder municipal en Madrid, y de donde cada purga acaba con varios fieles rompiendo el carnet.

Pasó con Tomás Gómez, cuando lo echaron de la secretaría general autonómica, y también con Antonio Miguel Carmona, que fue candidato a la Alcaldía. Así que hoy quedan unos 10.000 afiliados, pero de un perfil muy sanchista.

Aunque el problema es que avalar a un candidato es significarse. De ahí que casi todos los secretarios generales de las agrupaciones de Madrid Ciudad hayan cerrado filas contra Enma y se posicionen con Reyes Maroto.

También la mayoría de diputados en la Asamblea, que buscan así hacer méritos ante Óscar López para volver a ir en la lista al Parlamento regional.

En algunas agrupaciones municipales admiten que, desde que se conoció la candidatura de Enma, el aparato está presionando para cerrar filas.

El objetivo: que no reúna las firmas suficientes y evitar así unas primarias exprés. Aunque, de momento, la respuesta de las bases parece positiva.

Eso sí, conseguir menos firmas que tu rival no implica necesariamente un fracaso. Sánchez con su Peugeot consiguió 57.000 avales frente a los 63.000 de Susana Díaz. Luego, al votar las tornas cambiaron.

Y es que todo el mundo sabe que "las primarias las carga el diablo": significarse en público con una firma no es sinónimo de voto en urna.

Todo apunta a que López conseguirá las firmas suficientes. Cuando lo logre, pasará a la segunda fase: la de convencer a los militantes en una campaña de información, con un previsible debate: será del 12 al 18 de julio y la votación final el 19 de julio.

Mientras tanto, Enma López está pateándose las agrupaciones, yendo a los distritos. Cogiendo, metafóricamente, el Peugeot de Sánchez, aunque esta concejal no tiene coche, según su declaración de bienes, y opta por el Metro.

Todo se articula con una campaña con una estética y línea gráfica casi idéntica a la de Zohran Mamdani, con una web y redes sociales activas desde el primer momento que prueban que el paso estaba meditado y estudiado. No se trata de un guiño neoyorquino.

Ha llegado el momento. Presento mi precandidatura para la Alcaldía de Madrid.

Militantes, madrileños, madrileñas.¿Cuánto hace que no te ilusionas?❤️ pic.twitter.com/TwQuDUK2Ls — Enma López (@EnmaLopez) July 2, 2026

López, al igual que el demócrata estadounidense, se mueve con soltura en vídeos de TikTok y X. Uno de los que ha hecho esta semana recuerda, precisamente, a Mamdani al instalar la cámara en un congelador.

Aunque, a diferencia del socialista estadounidense, no habla de congelar alquileres sino de “redensificar” la ciudad y construir más vivienda pública para solucionar uno de los principales problemas de la ciudad.

López, militante socialista desde los 16 años, tiene una dilatada experiencia en campañas.

Paradójicamente, fue la directora de la campaña que llevó a la propia Reyes Maroto al pleno de Cibeles, tragándose así el orgullo pese a que las bases apostaban por Enma ya para la Alcaldía y figuraba en todas las quinielas para la alcaldía hasta que la Moncloa la vetó para imponer el 'dedazo' de la exministra.

Fue una campaña sin grandes medios, anticipando quizás el descalabro madrileño: los socialistas quedaron terceros.

Ahora le toca ponerse al frente de su propia campaña y desafiar al aparato del que un día fue outsider, y que ahora no tolera que le salgan díscolos, aunque sean de los que más se batieron el cobre por Sánchez en las tertulias televisivas.