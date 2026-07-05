Demoledor sondeo: la ola de corrupción del PSOE arrastra a la izquierda no separatista a su peor dato en 50 años

El bloque nacionalista e independentista crecería en el Congreso, mientras Sumar y Podemos registran caídas históricas, y la investigación judicial salpica a figuras como José Luis Rodríguez Zapatero.

En la última semana, el PSOE ha sumado 34 nuevos imputados, incluyendo altos cargos y vinculaciones con tramas de cobro de comisiones en rescates de empresas durante la pandemia.

El PP de Alberto Núñez Feijóo lograría una amplia victoria, superando en escaños a todo el bloque de investidura de Sánchez de 2023, y atrayendo a votantes socialistas e indecisos.

Un sondeo de SocioMétrica refleja que la izquierda no separatista, liderada por el PSOE, obtendría su peor resultado en 50 años debido a los escándalos de corrupción.

El tsunami de corrupción de la era Sánchez arrastra a todo el bloque de partidos de izquierda no separatista a su peor resultado histórico en medio siglo de democracia.

Así lo refleja el último sondeo de SocioMétrica, realizado con 1.416 entrevistas, que esta noche publicará EL ESPAÑOL.

Hasta ahora, el bloque de la izquierda no nacionalista había obtenido su peor resultado en las elecciones generales de 2000 (en las que Aznar obtuvo una mayoría absoluta de 183 diputados) y en las de 2011 (con la más amplia mayoría absoluta de Rajoy, de 186).

En los comicios de 2000, el PSOE (34,16%) liderado entonces por Joaquín Almunia e Izquierda Unida (5,45%), con Francisco Frutos como candidato, sumaron el 39,61% del voto.

Y en 2011, tras el crack económico y la retirada de Zapatero, el PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba (28,76%), IU encabezada por Cayo Lara (6,92%) y UPyD con Rosa Díez al frente (4,7%), sumaron el 40,38% del voto.

Ahora, según el nuevo sondeo de SocioMétrica, el PSOE, Sumar y Podemos se quedarían sensiblemente por debajo de ambas marcas, lo que supondría un hito histórico para la izquierda española.

Porque, como ya apuntaba la encuesta del pasado mes de junio, el descrédito causado por los escándalos de corrupción no sólo hunde las expectativas del PSOE, sino que también arrastra a los socios situados a su izquierda.

La encuesta que esta noche publicará EL ESPAÑOL confirma una amplia victoria del PP de Alberto Núñez Feijióo, que sumaría más escaños que todo el bloque de investidura de Sánchez de 2023.

El PP no retrocede, pese a que la izquierda ha utilizado contra Feijóo los pactos suscritos por los populares con Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía.

Fruto del último acuerdo cerrado, Juanma Moreno ha sido investido este domingo presidente de la Junta por tercera vez.

Como ya ocurriera antes con otros presidentes autonómicos del PP, Sánchez ha decidido ningunear a Juanma Moreno y no ha enviado a ningún ministro al acto: la representación del Gobierno central ha quedado reducida a una secretaria de Estado.

Hay cambios en Cataluña y el País Vasco. Y el bloque de partidos nacionalistas e independentistas crecería, con la entrada en el Congreso de Adelante Andalucía (el partido de Teresa Rodríguez, que se mira en el espejo del BNG y Bildu).

Según la matriz de transferencia de voto, Feijóo ya se ha ganado la confianza de medio millón de antiguos votantes socialistas.

El PP además lograría atraer a 1,3 millones de electores que no votaron en los anteriores comicios de 2023 (incluyendo los que se abstuvieron y los que podrán votar ahora por primera vez, tras cumplir los 18 años).

Y más de 750.000 antiguos votantes socialistas hoy se declaran indecisos. En la antesala de las elecciones, Sánchez intentará movilizarlos con un mensaje polarizador.

Pero los escándalos de corrupción hacen que al PSOE le resulte cada vez más difícil recuperar la confianza de estos votantes.

Tan sólo en la última semana, el PSOE ha sumado 34 nuevos imputados.

Entre ellos, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO del Instituto armado, Manuel Llamas.

El juez Pedraz investiga si ambos colaboraron con la fontanera Leire Díez para intimidar y coaccionar, con expedientes disciplinarios, a los mandos de la UCO que investigan la corrupción del PSOE.

El magistrado ha imputado esta semana a otras 25 personas, por las ramificaciones que la cloaca de Leire tendió para cobrar comisiones en los contratos y rescates aprobados por la Sepi.

De este modo, distintos jueces ya investigan los rescates concedidos por el Gobierno a Air Europa (475 millones de euros), Ávoris (320 millones), Tubos Reunidos (112 millones) y Plus Ultra (53 millones de euros).

Algo que indica que ya en plena pandemia, cuando los españoles permanecían confinados, distintas tramas delictivas vinculadas al PSOE operaban para cobrar mordidas en estas operaciones multimillonarias.

El rescate de Plus Ultra salpica directamente al expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero, quien ya ha sobrepasado con creces el tiempo ("una semana, o díez días como máximo", recalcó) que pidió al juez para aclarar el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que la UDEF descubrió en su caja fuerte.

Aunque un mes después del hallazgo, la Agencia Tributaria ya ha abierto una investigación a Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa y las dos hijas de ambos

El expediente abierto abarca el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto a las Grandes Fortunas, el IRPF y el IVA, entre los años 2021 y 2024.

Pero en principio quedará en suspenso, a la espera de la investigación que instruye el juez José Luis Calama, que sitúa a Zapatero en la cúpide de una "organización criminal" dedicada al tráfico de influencias en distintos países. Incluyendo China y Venezuela.

El anterior sondeo de SocioMétrica, publicado por EL ESPAÑOL el pasado 1 de junio, otorgaba a Feijóo una clara victoria con 147 escaños (33,9%).

Y sumaría una amplia mayoría absoluta de 208 diputados, si alcanza un acuerdo con Vox (que obtendría 60) y UPN (1).

Por su parte, el PSOE quedaba reducido a 105 escaños (25,9%).

Y sus socios salían aún peor parados: Sumar caía a sólo 6 (5,7%) y Podemos se quedaría con una única diputada, su candidata Irene Montero.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.416 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 2 y 4 de julio de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.