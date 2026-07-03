Feijóo insiste en la "ingeniería social" de Sánchez: "Creará 8M más de españoles y no hay recursos para gestionarlo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells de los populares. Andreu Esteban Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo critica la "ingeniería social" del Gobierno de Sánchez, asegurando que las nuevas medidas incrementarán la población española en 8 millones de personas. El líder del PP advierte que el Estado no está preparado para gestionar un aumento demográfico de tal magnitud por falta de recursos y planificación. Feijóo cuestiona la regularización extraordinaria de inmigrantes y la llamada ley de nietos, considerando irresponsable su aprobación sin consenso ni debate parlamentario. Según Feijóo, el crecimiento demográfico se debe a nacionalizaciones y regularizaciones, y denuncia que el Gobierno actúa sin transparencia ni previsión de servicios públicos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en sus críticas a la "ingeniería social" del Gobierno de Pedro Sánchez, que según sus cálculos va a aumentar la población española en "ocho millones de personas", y ha advertido que el Estado "no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud".

Durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, celebrado en Castellón, Feijóo ha dedicado parte de su discurso a analizar los efectos demográficos que van a tener la llamada ley de nietos y la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo.

El jefe de la oposición ha asegurado que poner en marcha este tipo de medidas "sin un amplio consenso y sin un debate sosegado en el Parlamento" es "irresponsable", y más todavía hacerlo a través de una disposición en la Ley de Memoria Democrática y un Real Decreto.

Alberto Núñez Feijóo tras su intervención este viernes en Castellón. PP

Feijóo ha contabilizado en 2,6 millones las nacionalizaciones que va a permitir la ley de nietos -el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que cerca de 2,5 millones se han interesado en el proceso- y ha cifrado en 1,3 millones la regularización de migrantes -el Gobierno explicó este jueves que está analizando 1.174.978 de solicitudes-.

"La ciudadanía o nacionalidad es la expresión más honda de la relación entre un ciudadano y un Estado. ¿Es tanto pedir que se haga con limpieza, independencia, garantías y sin arbitrariedad?", se ha preguntado Feijóo. "Es profundamente irresponsable que se impulsen cambios sociales de esta dimensión sin planificación alguna".

"Nos dijeron que la regularización masiva iba a afectar a 500.000, y ahora ya dicen que son 1,3 millones. ¿Cómo puede seguir al frente de un país un Gobierno que se equivoca en más del doble?", ha añadido.

Los cálculos de Feijóo

El líder del PP ha esgrimido que desde que Sánchez llegó a Moncloa "ha crecido el número de personas nacidas en el extranjero en cuatro millones". "Si a estos les sumamos 1,3 que están incorporando de forma inmediata y si además le sumamos 2,6 a lo que llaman ley de nietos da un total de 7,8 millones", ha expresado.

"Alguien ha preparado al país para esto? ¿Han preparado el parque de vivienda necesario, la sanidad pública de forma eficiente, el conjunto de los servicios públicos? Está claro que no", ha lamentado.

El jefe de la oposición se ha mostrado "convencido" de que la "ingeniería social" de Sánchez "no tiene objetivos inocentes": "Pero además advierto que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo".

En su discurso, que ha pronunciado después de la intervención del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, Feijóo ha afirmado que el Gobierno "no sirve para nada" y que no está "legitimado" para seguir gestionando el dinero de los españoles.

"Quiten sus sucias manos de nuestro dinero ya paren ya de robar", ha clamado el presidente del PP, agregando que el Ejecutivo hace tiempo que dejó de gobernar y que ahora solo "intentan sobrevivir".