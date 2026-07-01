Los concejales de Vox afines a Abascal apoyan una propuesta a favor del colectivo LGTBI: solo Ortega Smith vota en contra

La votación evidencia la fractura interna en Vox, con solo dos de sus cinco concejales manteniendo la militancia en el partido tras la expulsión de Ortega Smith, Ansaldo y Toscano.

El PP modificó la propuesta para mantener la relación contractual anual en vez de un convenio de cinco años, cambio que fue aceptado por Más Madrid.

La iniciativa buscaba garantizar la continuidad de un piso de acogida para personas LGTBI en riesgo de exclusión social, gestionado por la Fundación Eddie-G.

Los concejales de Vox afines a Abascal apoyaron una propuesta de Más Madrid para subvencionar al colectivo LGTBI, mientras que Ortega Smith e Ignacio Ansaldo votaron en contra.

Nueva imagen de división en Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal, los concejales alineados con la dirección nacional del partido, han votado a favor de una propuesta de Más Madrid para dar subvenciones al colectivo LGTBI.

Frente a ellos, Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo, expulsados de Vox, han rechazado la iniciativa.

La iniciativa, registrada por el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, planteaba que el Ayuntamiento firmara un convenio de cinco años entre la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la Fundación Eddie-G para garantizar la continuidad del piso de acogida para personas LGTBI en riesgo de exclusión social.

Sin embargo, el PP ha presentado una enmienda al considerar que la figura jurídica correcta no era un "convenio", sino mantener la relación "contractual anual" ya existente entre ambas entidades.

Más Madrid ha aceptado ese cambio, por lo que el primer punto de la proposición se ha votado con esa nueva redacción.

Durante la defensa de la iniciativa, Rubiño ha afirmado que el Ayuntamiento no podía "dar pasos atrás" en un recurso que, según ha dicho, atiende a jóvenes expulsados de sus hogares por su orientación sexual o identidad de género.

El edil ha defendido que la fundación tiene alrededor de 300 personas en lista de espera y ha advertido de que la incertidumbre sobre la continuidad del contrato estaba bloqueando nuevas incorporaciones al programa.

Ortega Smith, por el contrario, ha justificado su voto negativo apelando al artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley.

El portavoz ha afirmado que "han convertido supuestos derechos en privilegios" y ha criticado que existan subvenciones y pisos dirigidos específicamente al colectivo LGTBI. "El 75% de los españoles también tiene serios problemas de vivienda", ha dicho durante su intervención.

Finalmente, la propuesta de Más Madrid ha salido adelante con el apoyo de todos los concejales, salvo los votos de Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo.

La votación vuelve a evidenciar la fractura abierta en el grupo municipal de Vox desde que la dirección nacional destituyó a Ortega Smith como portavoz en el Ayuntamiento y nombró en su lugar a Arantxa Cabello.

Ortega Smith rechazó acatar esa decisión, ha seguido ejerciendo como portavoz del grupo y ha sido expulsado del partido junto a Ignacio Ansaldo y Carla Toscano.

De los cinco concejales que obtuvo Vox en las elecciones de mayo de 2023 en el Ayuntamiento de Madrid, solo dos —Fernando Martínez Vidal y Arantxa Cabello, fieles a la dirección nacional— mantienen la militancia en el partido.