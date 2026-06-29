Feijóo acusa a Sánchez de "ingeniería electoral" con la ley de nietos: "Si con estos votantes no me da, pues fabrico otros"

Propone reformas para regenerar la democracia, con auditorías del gasto público, rebajas fiscales y medidas más restrictivas para la inmigración irregular.

Feijóo vincula esta política con la gestión migratoria del Gobierno y advierte de posibles impactos en la Unión Europea por el aumento de residentes con derecho a voto.

El líder del PP cuestiona las garantías del proceso, alertando sobre la externalización de los trámites y la concentración de solicitudes en países como Argentina.

Feijóo acusa a Sánchez de usar la ley de nietos para alterar el censo electoral, incorporando hasta 2,5 millones de nuevos votantes mediante nacionalizaciones.

Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono contra el Gobierno al acusar a Pedro Sánchez de utilizar la política de nacionalizaciones como herramienta de "ingeniería electoral".

El líder del PP sostiene que el Ejecutivo busca alterar el cuerpo electoral mediante la ampliación masiva de nuevos votantes a través de la llamada ley de nietos.

Según sus cálculos, en apenas año y medio se habrían podido incorporar "hasta 2,5 millones de personas con derecho a voto" a través de distintos procesos de nacionalización.

Entre ellos, apunta tanto a "concesiones por residencia" como a solicitudes vinculadas a la Ley de Memoria Democrática, que se comprometió a "derogar".

El presidente de los populares interpreta esta tendencia como una estrategia deliberada. "Si con los votantes actuales no me salen las cuentas, pues fabrico otros", ha resumido atribuyéndolo a Sánchez, y señalando la intencionalidad política de estas decisiones.

Estas declaraciones se producen en el marco de una entrevista concedida a EsRadio, donde Feijóo ha detallado sus críticas tanto a la política de nacionalidad como al conjunto de la acción del Ejecutivo.

Garantías del procedimiento

El dirigente gallego ha puesto el foco en el volumen de solicitudes en el exterior, con especial mención a Argentina, donde se concentran "más de 600.000 expedientes".

A su juicio, este fenómeno podría tener un impacto directo en el censo electoral y en la representación territorial: "Buenos Aires va a acabar siendo una de las mayores ciudades españolas", ha remarcado con estupor.

También ha cuestionado los mecanismos administrativos utilizados en la tramitación de estas nacionalizaciones.

El PP lleva meses estudiando el fenómeno, y a falta de acciones legales, de momento alerta de la externalización de procesos a empresas públicas y privadas, incluso de fuera de España, lo que, según Feijóo, "compromete las garantías del procedimiento".

En paralelo, el líder popular ha vinculado esta política con la gestión migratoria del Gobierno.

Recuerda Feijóo que el Tribunal Supremo ha "abierto la puerta" a posibles incumplimientos del derecho europeo en lo que respecta al Pacto de Migración y Asilo y al nuevo Reglamento de Retorno, en un contexto de regularizaciones que "ya superan el millón de personas, como advertimos"

El líder del PP, incluso, ha trasladado esta preocupación a sus socios europeos del Partido Popular Europeo. Considera que la política española puede tener efectos en el conjunto de la UE, al facilitar movimientos secundarios de población hacia otros Estados miembros.

"Ustedes están muy contentos con la nueva legislación", les dijo a sus compañeros, "pero en mi país va a haber un millón de residentes nuevos que van a poder aparecer en cualquiera de sus ciudades".

"El PSOE está muerto"

Más allá de la inmigración y la nacionalidad, el presidente del PP ha enmarcado sus críticas en una "crisis institucional total". Pasado el comité federal del PSOE, a la vista de lo ocurrido y del "encastillamiento" de Sánchez, Feijóo cree que "el PSOE está muerto... muerto de miedo".

Acusa al Ejecutivo de sostenerse en una falsa mayoría parlamentaria, compuesta por socios que califica de "cómplices" frente a los casos de corrupción que afectan a sus aliados.

En este contexto, Feijóo plantea lo que denomina una "misión histórica" para su eventual Gobierno. Promete un paquete de reformas orientadas a la regeneración democrática, con cambios en los nombramientos institucionales y nuevas exigencias de independencia.

Entre sus propuestas, incluye auditorías exhaustivas del gasto público, revisiones del uso de los fondos europeos y medidas para reforzar el control presupuestario.

También plantea rebajas fiscales inmediatas para rentas medias y reformas en vivienda, con bajadas impositivas sobre el suelo, el IVA y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

El líder popular sitúa como prioridades la inmigración, la seguridad y la situación económica de la clase media. Defiende un modelo migratorio más restrictivo, basado en el arraigo laboral, y advierte de que la inmigración irregular deberá tener consecuencias.

Feijóo insiste en que su objetivo es "recuperar la decencia" en las instituciones y restaurar la confianza en el sistema. Asegura que su partido prepara un "cinturón legal" para evitar que se repitan prácticas que "está llevando a cabo Pedro Sánchez".