Alberto Núñez Feijóo sostiene que, si llega a la Moncloa, su prioridad será "abrir ventanas y cajones y levantar alfombras" para conocer el estado real de las cuentas públicas y de la Administración, al tiempo que promete que no "amnistiará el sanchismo". Asegura que cualquier irregularidad que encuentre será auditada y puesta en conocimiento de la Justicia si procede, porque considera que existe una obligación institucional de esclarecer la gestión del actual Ejecutivo.

El presidente popular carga con dureza contra Sánchez, al que acusa de haber perdido la legitimidad política tras la votación del Congreso que reclamó que se sometiera a una cuestión de confianza. En su opinión, el jefe del Ejecutivo "se ríe de la Cámara" y ha convertido la política española "en el oeste americano", donde "el sheriff hace lo que quiere". Feijóo sostiene que España necesita "pasar página de Pedro Sánchez" y recuperar el respeto a las instituciones, al Parlamento y a la división de poderes.

Respecto a una eventual moción de censura, el líder del PP descarta presentarla mientras no exista una mayoría suficiente para desalojar al Gobierno. Argumenta que impulsarla ahora tendría "altísimas posibilidades de perderse" y supondría "refrendar al presidente del Gobierno". Por ello, emplaza a Junts y al PNV a decidir si mantienen su respaldo al Ejecutivo, después de que ambos hayan expresado públicamente sus críticas a la situación política.

La corrupción ocupa buena parte de la conversación. Feijóo afirma que el actual contexto responde a un "conjunto de escándalos de tal tamaño" que, a su juicio, no puede explicarse por errores aislados. Resume su tesis con una de las frases más contundentes de la entrevista: "Tú te puedes equivocar una vez, dos veces en tus personas de confianza. Te pueden salir rana una o dos personas, pero cuando te salen todas, la rana eres tú". Además, asegura que lo que más preocupa a sus interlocutores europeos no son únicamente los casos de corrupción, sino "las cloacas", que define como "corrupción de Estado".

El dirigente popular también anticipa una amplia agenda legislativa si alcanza el Gobierno. Entre sus compromisos figuran derogar la ley de memoria democrática, reformar la ley trans, endurecer de nuevo los delitos de sedición y malversación, modificar la legislación de vivienda y revisar la política migratoria. Asimismo, promete aprobar normas para impedir que antiguos ministros puedan acceder a instituciones como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional y establecer mecanismos que obliguen al Ejecutivo a presentar presupuestos o convocar elecciones.

En el plano más personal, Feijóo habla de la dificultad para conciliar la política con la vida familiar y reivindica la privacidad de su hijo, cuyo anonimato asegura querer preservar. También revela su malestar por las referencias de Pedro Sánchez a su domicilio durante un debate parlamentario, al considerar que eso reduce la seguridad de su familia. "Si tú señalas dónde vive el jefe de la oposición, es evidente que mi familia se siente con menor seguridad de la que se sentía antes", afirma.

La entrevista concluye con un mensaje dirigido al electorado. Feijóo asegura que, si recibe la confianza de los ciudadanos, gobernará "con decencia", respetando la Constitución, al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Reivindica su experiencia de gestión en Galicia y presenta su proyecto no solo como una alternativa al actual Ejecutivo, sino como "un cambio en la política española", convencido de que España necesita iniciar una nueva etapa institucional.