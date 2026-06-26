Enma López da portazo a Sánchez y deja la Ejecutiva tras el malestar de Ferraz por su candidatura frente a Maroto

Las claves

Las claves Generado con IA Enma López dimite de la Ejecutiva del PSOE tras el malestar de Ferraz por su candidatura a las primarias para la alcaldía de Madrid. López anunció su intención de competir por la candidatura en una entrevista sin comunicarlo previamente a la dirección del partido. La decisión de López fractura el grupo municipal socialista en Madrid y desafía los planes de la dirección sobre la candidatura. Si gana las primarias, López podría enfrentarse a José Luis Martínez Almeida y Rita Maestre en la carrera por la alcaldía de Madrid.

La secretaria de Estudios y Programas del PSOE y portavoz adjunta de la Ejecutiva, Emma López, ha presentado su dimisión tras las críticas de Ferraz a su candidatura. Lo hace horas antes de la reunión del Comité Federal.

El jueves, López avanzó su intención de concurrir a las primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Madrid. Lo hizo en una entrevista a El País.

Su iniciativa causó malestar en Ferraz, ya que no la había comunicado previamente y aún no se ha aprobado el calendario de las elecciones internas, que se presentará precisamente este sábado en el Comité Federal.

La maniobra de López rompe los planes de la dirección , que aún no se había pronunciado sobre si respaldaría de nuevo a Reyes Maroto o, por el contrario, apostaría por un nuevo perfil como la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar.

Asimismo, este movimiento fractura el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, donde varios concejales ya le han mostrado su apoyo.

A través de un mensaje en la red social X, López ha confirmado que "en las últimas horas ha dado a conocer su deseo de postularse como candidata en Madrid”.

De ahí que, según añade, “desde el máximo ejercicio de lealtad al partido y a su secretario general, pongo mi cargo a disposición de la dirección” para “poder centrarme en este proyecto tan ilusionante”.

Esta mañana he expresado mi deseo de postularme como candidata a la alcaldía de Madrid, ahora tomo una decisión para hacerlo posible. Queridos madrileños y madrileñas, ya toca. 👇 pic.twitter.com/ZetwAZG0SO — Enma López (@EnmaLopez) June 26, 2026

López se incorporó a la Ejecutiva en el Congreso de Sevilla del PSOE en diciembre de 2024. En aquel momento, lo hizo solo como portavoz adjunta de la Ejecutiva junto a Esther Peña, un puesto en el que fue perdiendo peso tras la entrada de la nueva portavoz, Montse Mínguez.

No obstante, en diciembre de 2025 asumió la Secretaría de Estudios y Programas después de la dimisión del senador Javier Izquierdo, acusado de acoso sexual.

Su carrera hacia la alcaldía no es ninguna sorpresa. Ya sonó como alcaldable en 2023 pero, al final, Pedro Sánchez optó por la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto. Aunque es viguesa de nacimiento, la mayor parte de su trayectoria política la ha desarrollado en Madrid, donde ha ido militando en diferentes agrupaciones.

En la actualidad, mantenía relaciones tensas dentro de la Ejecutiva con algunos de los que en su día estuvieron en el círculo de confianza de Santos Cerdán pese a que, en el pasado, llegó a viajar con el exsecretario de organización a un acto del partido en Estambul.

Con presencia mediática, ya que participa en varias tertulias televisivas, López es un rostro en auge del PSOE pese a que todavía no ha cumplido los 40 años. También es de las pocas socialistas que ha mostrado su ambición para ser la cabeza de cartel de la candidatura socialista en la capital, una de las más débiles.

Si López gana las primarias, algo que no es descartable porque cuenta con importantes apoyos en las diferentes agrupaciones de Madrid Ciudad, se enfrentará frente a José Luis Martínez Almeida y Rita Maestre por el bastón de mando de la capital.

La dimisión llega a menos de 24 horas del Comité Federal. Ahora, antes de este cónclave, en la Ejecutiva previa, se podría elegir a la persona que le releve en la secretaría de Estudios y Programas.