[El contrato de ZP por influir en el Estado boliviano: el 50% de los 200.000€ por adelantado, 10.000€/día de dietas y gastos]
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Zapatero se reunió al menos 10 veces con Sánchez en 2024 y 2025 para despachar sobre Puigdemont y política exterior
José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo una interlocución presencial frecuente con Pedro Sánchez entre 2024 y 2025.
Las agendas del expresidente del Gobierno intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, contienen 10 citas identificadas expresamente con el actual jefe del Ejecutivo.
Los documentos también recogen otras visitas de Zapatero al Palacio de la Moncloa. En esos apuntes no siempre consta el nombre de la persona con la que se reunió.
La sucesión de cafés, comidas y reuniones revela la fluidez de la relación entre los dos presidentes socialistas.
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Felipe VI regresa a México tras 7 años en una normalización de las relaciones bilaterales
Felipe VI llega a México este jueves para asistir a un partido de la Selección española en el Mundial de fútbol y reunirse antes, y por primera vez, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en lo que supone una normalización de la relación bilateral entre España y México tras años de tensión diplomática.
Más de siete años han pasado desde que el Rey estuvo por última vez en México: fue el 1 de diciembre de 2018, cuando asistió en Ciudad de México a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador quien, un año después, pidió por carta a la Corona española que se disculpara por los abusos cometidos durante la conquista.
Las tensiones diplomáticas entre ambos países a raíz de esta carta, que se ahondaron cuando el Gobierno mexicano decidió no invitar al Rey a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, en septiembre de 2024, han ido limándose a lo largo de los últimos meses de tal forma que ese encuentro visibilizará este acercamiento.
Y así, atendiendo a una invitación de Sheinbaum, Felipe VI hará una escala en Ciudad de México de camino a Guadalajara para asistir al partido del Mundial que disputarán España y Uruguay el viernes 26. El encuentro bilateral será en el Palacio Nacional a las 16:45 (hora local) y el Rey proseguirá su viaje después.
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El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, declara como imputado en el 'caso Leire Díez'
Jacobo Teijelo, abogado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, declara este jueves como imputado ante el juez del caso Leire Díez, Santiago Pedraz, en el marco de la ronda de interrogatorios, la mayoría a testigos, que ha dado comienzo este pasado martes y que se extenderá hasta mediados de julio.
Pedraz considera que coadyuvó a los intereses de la supuesta trama encabezada por la exmilitante socialista para anular causas judiciales que afectan al Gobierno o al partido mediante maniobras contra jueces, fiscales o responsables de la UCO.
Según se desprende del sumario de esta causa, Teijelo fue designado por Díez" responsable" de las actividades del área de "hidrocarburos", labor por la que presuntamente recibió al menos 125.000 euros procedentes del PSOE.
Este abogado está además vinculado a uno de los ahora imputados en esta causa, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, al que defiende por el presunto fraude de hidrocarburos de la empresa Gaslow, propiedad de Claudio Rivas -considerado socio del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama-, caso que trató sin éxito de anular.