Felipe VI llega a México este jueves para asistir a un partido de la Selección española en el Mundial de fútbol y reunirse antes, y por primera vez, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en lo que supone una normalización de la relación bilateral entre España y México tras años de tensión diplomática.

Más de siete años han pasado desde que el Rey estuvo por última vez en México: fue el 1 de diciembre de 2018, cuando asistió en Ciudad de México a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador quien, un año después, pidió por carta a la Corona española que se disculpara por los abusos cometidos durante la conquista.

Las tensiones diplomáticas entre ambos países a raíz de esta carta, que se ahondaron cuando el Gobierno mexicano decidió no invitar al Rey a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, en septiembre de 2024, han ido limándose a lo largo de los últimos meses de tal forma que ese encuentro visibilizará este acercamiento.

Y así, atendiendo a una invitación de Sheinbaum, Felipe VI hará una escala en Ciudad de México de camino a Guadalajara para asistir al partido del Mundial que disputarán España y Uruguay el viernes 26. El encuentro bilateral será en el Palacio Nacional a las 16:45 (hora local) y el Rey proseguirá su viaje después.