Jaime de los Santos denuncia la homofobia de la izquierda: "Soy del PP, soy maricón y estoy orgulloso de ambas cosas"

El diputado Jaime de los Santos, este jueves durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Jaime de los Santos denuncia la homofobia en partidos de izquierdas durante el debate de la ley contra las terapias de conversión. El diputado del PP afirma que la izquierda instrumentaliza la lucha LGTBI y cita ataques y declaraciones homófobas de miembros del PSOE. De los Santos apoya la ley contra las terapias de conversión pero critica su técnica jurídica y defiende el compromiso del PP con los derechos LGTBI. Resalta la labor del PP en Madrid, Valencia y Sevilla en defensa de los derechos LGTBI y agradece el apoyo de Feijóo y de su familia.

El diputado Jaime de los Santos ha denunciado este jueves la homofobia que existe en los partidos de izquierdas y ha proclamado: "Soy del PP, soy maricón, y me siento muy orgulloso de ambas cosas".

De los Santos ha pronunciado estas palabras desde la tribuna del Congreso, durante el debate de una proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE para tipificar como delito las terapias de conversión que tratan la homosexualidad como si fueran una enfermedad.

El diputado del PP ha lamentado que la izquierda sólo tramite este tipo de iniciativas en vísperas de la celebración del Orgullo, "como si el resto de los días del año no les preocuparan los problemas del colectivo, nuestros derechos".

Y ha denunciado que los partidos de izquierdas "nos utilizan hasta la náusea, retuercen nuestro dolor e instrumentalizan una lucha que nos interpela a todos, y a la que todos hemos contribuido".

Como ejemplo de la homofobia que practican las formaciones de izquierdas, ha citado al activista del PSOE Damián López (asesor de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé), que "dice que hay que expulsar a los gays de derechas de los espacios conquistados".

También ha denunciado los ataques recibidos del presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, y de la delegada del Gobierno en Melilla.

Jaime de los Santos ha considerado necesaria la proposición de Ley planteada por el PSOE, porque "las terapias de conversión además de inaceptables, son un delito contra la dignidad de los seres humanos".

Pero ha lamentado que adolece de una mala técnica jurídica, como ya ocurrió con la "nefasta Ley del sólo sí es sí", que sacó de la cárcel a decenas de violadores, delincuentes sexuales y pederastas.

Durante el debate, el diputado popular ha recalcado que el PP pone como "líneas rojas para cualquier coalición de gobierno la defensa de la igualdad y los derechos de las personas LGTBI. Donde gobierna celebra y defiende nuestros derechos", ha añadido.

Al respecto, ha reivindicado la defensa de los derechos LGTBI en la Comunidad de Madrid, "capital mundial del colectivo", donde el PP lleva tres décadas gobernando.

También en el Ayuntamiento de Valencia, cuya alcaldesa, María José Catalá, ha hecho de la ciudad el "epicentro del deporte LGTBI", o en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha duplicado las ayudas a este colectivo.

Jaime de los Santos se ha mostrado orgulloso del compromiso de su partido con el colectivo gay, y muy especialmente del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha dado las gracias por "no mirar a nadie a razón de a quién ama o con quién se acuesta".

Y ha concluido su intervención con unas palabras de reconocimiento a sus padres, "católicos y de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor, que es lo que construye futuro".