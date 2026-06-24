Sánchez dice que "no hay corrupción generalizada", atribuye todo a "mentiras y rumores" y se niega a irse

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez niega que exista corrupción generalizada en el PSOE y atribuye las acusaciones a rumores y bulos. Durante su intervención en el Congreso, Sánchez agrupó los casos de corrupción en tres bloques y los despachó en apenas media hora. El presidente reconoció la existencia de investigaciones y condenas, pero minimizó su alcance y criticó la difusión de filtraciones y especulaciones. Sánchez mencionó de forma breve la imputación y condena de figuras cercanas, como Ábalos y Leire Díez, en casos relacionados con el partido.

En el aire del Congreso se respiraba la solemnidad de las grandes citas, pero Pedro Sánchez, acostumbrado a largas peroratas que en ocasiones superan la hora de duración, despachó su intervención en apenas media hora.

Toda la corrupción que asedia al PSOE, con 19 investigaciones abiertas y cerca de un centenar de imputados, la agrupó en tres bloques temáticos a los que dedicó apenas siete minutos a cada uno.

Comenzó admitiendo que “el debate publicado ha sido colmatado con noticias judiciales, filtraciones, especulaciones, rumores y bulos”.

Una carta de presentación en la que mezcló todos los elementos, aunque terminó asegurando que no resta “ni un ápice de importancia a estos hechos y estas causas” y negando que exista “corrupción generalizada”.

Sánchez volvió a sacar el comodín de “bulos y pseudomedios” que, según él, “están tratando de confundir a la gente”.

En ese momento, se enfundó el traje de cirujano para analizar “la anatomía del fenómeno” y despachó en apenas ocho minutos la imputación de dos de sus manos derechas.

Sánchez redujo varios de los casos que se investigan en la Audiencia Nacional o que acaban de ser sentenciados en el Supremo a “un caso de corrupción que afectó a la antigua secretaría de organización”. Pese a que ya son varios casos como el de amaños de contratos, el de mascarillas, el de SEPI o la pieza que investiga la financiación del PSOE.

En ese relato mezcló a Ábalos, que acaba de ser condenado, con su sucesor en el cargo y hasta con Leire Díez. Apenas una frase para cada uno

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