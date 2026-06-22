La ley de nietos 'fabrica' ya 16.000 votantes al mes: para las próximas generales el censo habrá crecido en 600.000

El Gobierno ha reforzado consulados y externalizado la gestión para agilizar los trámites, aunque la participación exterior sigue siendo baja, en torno al 10%.

El mayor aumento de solicitantes se da en países como Argentina, Francia, Estados Unidos, México, Cuba, Alemania y Reino Unido.

Se prevé que para las próximas elecciones generales el censo exterior crezca en unos 600.000 votantes, alcanzando los casi 3 millones de inscritos.

La ley de nietos ha disparado el número de españoles inscritos en el censo exterior (CERA), sumando más de 16.000 nuevos votantes al mes.

La llamada ley de nietos está provocando un crecimiento sin precedentes de nuevos votantes en el extranjero.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de mayo de 2026 hay ya 2.708.083 personas inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), el registro que agrupa a los españoles con derecho a voto que residen fuera del país.

Esa cifra no deja de aumentar, sobre todo en los últimos meses. El CERA ha sumado 17.425 nuevos inscritos entre marzo y abril y otros 16.168 entre abril y mayo.

Es la mayor tasa de crecimiento de toda la serie reciente. Ese aluvión se explica en gran parte por la Ley de Memoria Democrática de 2022. En ella se incluye la conocida como ley de nietos.

Permite obtener la nacionalidad española a quienes, nacidos en el extranjero, son hijos o nietos de españoles de origen que perdieron la nacionalidad "como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".

Según datos de Exteriores, ya hay unos 2,4 millones de personas que han iniciado los trámites para hacerse con la nacionalidad, una cifra que ha colapsado la red consular.

Una vez conseguida la nacionalidad, el nuevo ciudadano se incorpora al CERA y puede votar en elecciones generales, autonómicas y europeas sin necesidad de residir en España.

Antes de la entrada en vigor de esta norma en 2022, el crecimiento del censo exterior era mucho más moderado que en la actualidad. Por ejemplo, entre 2017 y 2021, el número de inscritos aumentó en torno a un 10%.

En la última legislatura esa tendencia se ha disparado, y ya vamos camino del doble.

Desde las últimas elecciones generales, en julio de 2023, el CERA ha pasado de 2.333.056 a 2.708.083 inscritos. Son 375.027 nuevos votantes en menos de tres años, lo que equivale a un incremento del 16,1%.

De mantenerse el ritmo actual, el censo exterior podría engordar entre un 24% y un 25% para mayo de 2027, cuando se espera el próximo gran ciclo electoral.

Eso equivaldría a sumar unos 600.000 nuevos posibles votantes, con más de 2,9 millones de inscritos en el censo exterior.

Es un salto importante. Y no tiene en cuenta los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para "agilizar" todos los expedientes aún sin resolver, en palabras de un dirigente socialista.

Porque uno de los principales cuellos de botella del proceso está precisamente en los consulados, desbordados por el volumen de solicitudes de nacionalidad acumuladas en los últimos años.

La situación más crítica se vive en Buenos Aires. Según cálculos del propio cónsul general en la capital argentina, José María Ridao, al ritmo actual haría falta más de un siglo para resolver todas las solicitudes.

Por eso el Gobierno, para acelerar el proceso antes de terminar la legislatura y, según confirmó el propio PSOE, va a echar mano de "apoyo externo".

Lo dijo el senador socialista y responsable del PSOE Exterior, César Mogo.

El pasado 26 de mayo, ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, afirmó textualmente que “se está a punto de suscribir un apoyo externo, a través de un organismo del Estado como es el Ineco, para acelerar y superar los problemas de gestión” y “agilizar las inscripciones de nacionalidad” derivadas de esta ley.

Aunque el refuerzo con Ineco aún no se ha concretado en el BOE, la externalización del proceso ya es un hecho.

El Ministerio de Justicia adjudicó el pasado mes de abril a la empresa Neoris España SL un contrato de 1,7 millones de euros para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad y acelerar la tramitación de expedientes.

Además, Exteriores firmó un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco, una firma del Gobierno cubano, para aportar “fuerza de trabajo” al consulado de La Habana, también desbordado.

Crece la participación

Con un censo exterior que se acercará en 2027 a los tres millones de personas, los partidos tendrán cada vez más razones para hacer campaña más allá de las fronteras españolas.

Ahora bien, una cosa es el número de ciudadanos con derecho a voto y otra muy distinta los que finalmente participan en las elecciones.

La participación exterior sigue siendo reducida. Ronda el 10% del censo, muy lejos del 60-70% de voto que suele registrarse dentro de España.

Pero, aunque minoritario, ese voto CERA ha ido creciendo. El Gobierno de Sánchez eliminó el llamado voto rogado, un sistema que obligaba a los emigrantes a superar un viacrucis de trámites.

La reforma se tradujo en un salto claro en la participación exterior, que pasó del 6,85% en las generales de 2019 a en torno al 10% en 2023, lo que supone un aumento de casi el 47%.

¿Y dónde viven todos esos potenciales votantes? La mayor parte se concentra en Argentina, Francia, Estados Unidos (sobre todo en Nueva York y Miami), México, Cuba, Alemania y Reino Unido.

Estos países reúnen a cerca de 1,6 millones de españoles con derecho a voto, el 60,7% de todo el censo exterior.

Entre ellos destaca claramente Argentina. Con 505.168 inscritos en el CERA, concentra por sí sola el 18,8% de los españoles en el exterior con derecho a voto.

"En un futuro, Buenos Aires podría ser la tercera ciudad española más poblada, luego de Madrid y Barcelona", recogía el pasado mes de diciembre un artículo de Clarín, titulado Kafka en el Consulado: los nuevos trámites para la ciudadanía española podrían demorar un siglo.

¿Y en qué circunscripción meten la papeleta estos nuevos votantes? Según el INE, las provincias donde más ha aumentado el número de inscritos en el CERA en los últimos años son Alicante, Baleares, Barcelona, Cantabria, Gerona, Guadalajara, Madrid, Navarra, Tarragona y Valladolid.

Por comunidades autónomas, Galicia es la que más electores exteriores acumula: 510.055 inscritos, el 18,8% del total. Le sigue Madrid, con 486.223. Después, Cataluña (334.993) y Andalucía (305.303).

Pero hay que distinguir entre comunidad autónoma y circunscripción. A efectos del voto al Congreso, lo que cuenta es la provincia. Y ahí gana Madrid.

Y no solo en volumen. También en ritmo. Mientras el CERA en su conjunto ha crecido un 16% desde las últimas generales de julio de 2023 hasta los últimos datos disponibles, Madrid lo ha hecho casi al doble: ha pasado de 379.961 a 486.223 inscritos.

Es decir, más de 106.000 nuevos electores en la provincia que decide más escaños del Congreso. Y con una tasa de crecimiento de casi el 28% en tres años.

Fuentes diplomáticas explican a EL ESPAÑOL que, cuando una persona obtiene la nacionalidad española pero no puede acreditar una provincia concreta de procedencia, es adscrita por defecto a la Comunidad de Madrid.

La aplicación tan flexible para elegir la circunscripción es, precisamente, una de las cuestiones que más inquietan a estas mismas fuentes.

¿Cómo se hace? Una vez obtenido el pasaporte, para inscribirte en el censo se debe rellenar un formulario de Exteriores y elegir el municipio al que se "desea" —así figura en el propio documento— quedar "adscrito a efectos de los procesos electorales", tal y como figura en el propio documento.

Imagen del fichero de Exteriores para inscribirse en el voto CERA.

En el papel de Exteriores, se ofrecen distintos motivos para justificar la elección: "Municipio de su última residencia", "de mayor arraigo propio" o "de mayor arraigo de sus ascendientes".

Pero hay una cuarta casilla: "Otros motivos (especifíquelos)". Esa es la opción que más preocupa a quienes conocen por dentro el sistema.

¿El motivo? Sobre el papel, permite que cualquier nuevo ciudadano elija libremente la circunscripción donde votará —Cádiz, Cuenca o donde sea— alegando motivos que son, en la práctica, imposibles de verificar.

¿Y todo esto, a quién beneficia electoralmente? Nadie puede responder a esta pregunta con datos, porque no hay encuestas sobre la orientación política de los nuevos nacionalizados.

En general, los datos históricos del CERA muestran que el voto exterior suele seguir la tendencia del interior, y en algunas circunscripciones puede resultar decisivo.

Pero esa tendencia está cambiando en las últimas elecciones. En Andalucía, Castilla y León, Aragón o Extremadura el PP se impuso con claridad dentro, mientras que el PSOE ganó entre los residentes en el extranjero.

En la oposición crece la sospecha de que el Ejecutivo está reconfigurando de forma silenciosa el censo electoral, con la vista puesta en tener toda la maquinaria lista para las próximas generales.

Alberto Núñez Feijóo denunció en El Hormiguero que el Gobierno está aplicando la ley de nietos de forma "torticera". "¿Qué hay detrás de esto?", se preguntó.

Santiago Abascal ha ido más allá y acusa al Gobierno de querer "alterar el censo electoral para las elecciones de 2027 promoviendo un proceso de nacionalizaciones masivas".