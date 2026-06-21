Así traficó Begoña Gómez con su influencia como esposa de Sánchez para crear su cátedra y favorecer a Barrabés, según el juez Peinado

La financiación de la cátedra creada para Begoña Gómez provino de empresas sujetas a supervisión gubernamental o beneficiarias de contratos públicos.

Barrabés obtuvo dos contratos públicos por 12,1 millones de euros tras recibir cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, con la Intervención General detectando irregularidades.

Según el juez, Begoña Gómez utilizó su posición como esposa del presidente para crear una cátedra en la Complutense y favorecer a Juan Carlos Barrabés.

El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España.

El presunto delito de tráfico de influencias es la columna vertebral que recorre el auto dictado este sábado por el juez Peinado, que envía a juicio a Begoña Gómez, ordena retirarle el pasaporte y le prohíbe salir de España.

Ya en una resolución de mayo de 2025, recuerda Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid atribuyó a Begoña Gómez el "aprovechamiento de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

En una doble dirección. Por un lado, siempre según el relato del juez, Begoña Gómez utiliza su posición como esposa del presidente del Gobierno para lograr que la Universidad Complutense creara la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), de la que se convertiría en codirectora (pese a no tener ningún estudio superior).

Por otro lado, tras ayudar a Begoña en sus actividades académicas y realizar varias visitas a la Moncloa, Juan Carlos Barrabés obtiene para sus empresas la adjudicación de dos contratos públicos que suman 12,1 millones de euros.

Lo hizo aportando cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. La Intervención General del Estado ha hallado irregularidades en ambas adjudicaciones.

El juez Juan Carlos Peinado llama la atención sobre el "cambio radical" que se produce en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, después de que su marido llegara a la Moncloa, en junio de 2018.

La mujer del presidente abandona la firma Inmark (dedicada a captar fondos para distintas oenegés) y, tan sólo dos meses después, en agosto de 2018, es nombrada directora del IE Africa Center, "estableciendo vínculos con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con la Hub/StartUp Wakalua SL, ámbito en el que coincide con Juan Carlos Barrabés".

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, declaró ante el juez que en julio de 2020 recibió una llamada de la secretaria de Begoña Gómez: "Me dijo que si no me importaba acudir al Palacio de la Moncloa y allí acudí, me reuní a solas con ella”.

En aquella reunión, la mujer del presidente del Gobierno le expuso su idea de crear la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

Así se desprende del testimonio del vicerrector Juan Carlos Doadrio, quien relató ante el juez: "Me llamó el rector por teléfono (...) y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente”.

Todo este proceso, indica el juez, se apartó del "cauce académico ordinario".

Porque Begoña Gómez no cumple los requisitos para dirigir una cátedra: no tiene estudios superiores y no pertenecía al personal de la Complutense.

Para subsanar este problema, nombran a un codirector, el profesor José Manuel Ruano, cuyo papel será "anecdótico o residual", en palabras del juez.

Fue Begoña Gómez quien asumió la negociación para conseguir patrocinadores que financiaran la cátedra: Reale Seguros (que aportó 60.000 euros en diferentes tramos) y la Fundación La Caixa (15.000 euros anuales).

Gracias a su posición "singular" como mujer del presidente del Gobierno, según expuso la Audiencia Provincial de Madrid, Begoña Gómez obtiene esta financiación de "empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos".

El empresario Juan Carlos Barrabés había colaborado antes con el Máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en ONG de la Complutense, en el que Begoña Gómez había sido profesora desde 2014.

Ahora Barrabés se comprometerá de una forma mucho más activa en la Cátedra extraordinaria impulsada en 2020 por la mujer del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez, Pedro Sánchez y Francina Armengol, el 19 de junio de 2024 en el Palacio Real. Europa Press

Barrabés explicó al juez que acudió al Palacio de la Moncloa al menos cuatro veces para tratar estos asuntos con Begoña Gómez. Y "una o dos veces" se sumó al encuentro el propio presidente, Pedro Sánchez.

Begoña Gómez le firmó las cartas de recomendación ("declaraciones de interés", las definió Pedro Sánchez) que Barrabés presentó entre sus méritos para optar a dos adjudicaciones de la empresa pública Red.es.

Sus empresas obtuvieron así dos contratos en 2021: uno de 7,7 millones de euros y otro de 4,4 millones.

En su informe remito al juez, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) halló "irregularidades relevantes en la tramitación de estos expedientes, entre ellas opacidad en el procedimiento, utilización desproporcionada de criterios subjetivos de valoración, alteración de fórmulas de puntuación, incorporación de documentos sin firma o con trazabilidad deficiente y eliminación de metadatos"

Tales circunstancias, añade el juez, "beneficiaron indebidamente" a la UTE participada por el grupo Barrabés.

El juez Peinado ha abierto esta semana una pieza separada de la causa, después de que la Fiscalía Europea detectara indicios de "un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión" en un tercer contrato adjudicado por Red.es al empresario de Benasque (en este caso, sin carta de recomendación de Begoña Gómez).