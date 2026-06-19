La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparece hoy en la comisión de Justicia del Senado después de que la Fiscalía admitiera que excargos del organismo, cuando lo dirigía el condenado Álvaro García Ortiz, se reunieron con investigados del caso Leire Díez.

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, citó a Peramato porque considera que los españoles, fiscales y la Fiscalía Anticorrupción fueron "víctimas de la delincuencia de Estado del 'comando cloacas'" y, por tanto, "merecen respuestas".

Según el orden del día, Peramato está citada para responder a qué se refiere "cuando habla de sanar heridas", "informar sobre su política de nombramientos" y explicar "la compatibilidad de la legalidad, la imparcialidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado" después de que el Ministerio Público defendiera la inocencia de García Ortiz en su juicio.

No obstante, se prevé que los grupos parlamentarios amplíen los asuntos que se traten y pregunten sobre la última polémica en torno a los encuentros de excargos de la Fiscalía de García Ortiz con personas señaladas en el caso Leire Díez.

La Fiscalía reconoció que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz, se reunió dos veces con la fontanera del PSOE y el letrado Jacobo Teijelo, a la postre abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado en la causa.