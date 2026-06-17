El Gobierno impone la mordaza al Congreso para que no conste que la mayoría de la Cámara reclama elecciones generales ya

Existen precedentes recientes donde sí se permitieron debates similares, lo que refuerza la polémica en torno al veto aplicado en esta ocasión.

Esta decisión impide que se visualice la soledad parlamentaria de Sánchez y ha generado críticas sobre el uso restrictivo de la Mesa para frenar iniciativas de la oposición.

La Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, ha aplicado el reglamento para declarar inadmisibles las enmiendas de PP y Junts que pedían elecciones inmediatas.

El Gobierno ha vetado en el Congreso la votación de una iniciativa que instaba a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales, a pesar de contar con mayoría parlamentaria.

Una mayoría amplia del Congreso de los Diputados está a favor de que se ponga fin a la legislatura y haya elecciones, pero la petición concreta al presidente del Gobierno no podrá ser votada porque Pedro Sánchez ha impuesto la mordaza a la Cámara.

Para evitar la imagen de soledad en una votación sin efecto práctico, Sánchez ha terminado mostrando debilidad por temor a que se visualice su empeño de seguir contra la mayoría del Parlamento. Queda claro también que Junts está en disposición de ejecutar accciones políticas contra el Ejecutivo y situado en el lado de PP y Vox.

Lo ha parado Sánchez a través de la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, aplicando un artículo del reglamento que les permite "declarar la admisibilidad o inadmisibilidad" de las iniciativas, es decir, vetarlas.

Esta potestad es siempre objeto de polémica y debe aplicarse con carácter restrictivo para no interferir en el derecho constitucional de los grupos del Congreso a ejercer su iniciativa legislativa y participar en la actividad parlamentaria.

Estas decisiones de la Mesa pueden ser recurridas al Tribunal Constitucional, pero se resuelven años después, cuando ya carece de sentido práctico. Por lo tanto, el recurso es algo básicamente testimonial.

Hay doctrina que señala que esta potestad debe ejercerse de manera restrictiva, de tal manera que el trámite en la Mesa se acerque a una mera decisión mecánica, una vez comprobado que cumple los requisitos formales.

Históricamente, esa capacidad de la Mesa ha servido a PSOE y PP para frenar iniciativas de la izquierda sobre la monarquía o referidas a resoluciones judiciales, es decir, propias de otros poderes del Estado no controlables por el legislativo.

En este caso, se trata de dos enmiendas del PP y de Junts a una moción de los populares que instan al presidente del Gobierno a convocar elecciones de forma inmediata.

En su recurso de reconsideración a la Mesa del Congreso, el PP denunció este mismo martes que las enmiendas que reclamaban la convocatoria de elecciones se vetaron sin siquiera escuchar a los letrados de la Cámara.

La decisión, señalan, se acordó además mediante "una simple ronda telemática", sin llegar a reunirse.

La iniciativa se iba a votar el jueves con muchas opciones de salir adelante con los votos de Junts, PP y Vox, y quizás del PNV, que también está a favor de la convocatoria electoral inmediata, aunque los nacionalistas vascos están molestos porque no fueron informados previamente por el partido de Carles Puigdemont.

Estas mociones sólo tienen valor simbólico, porque se limitan a instar al Gobierno a hacer algo, sin que haya reproche o control sobre su cumplimiento y, de hecho, hay centenares de mociones aprobadas y no cumplidas en todas las legislaturas.

En este caso hubiera supuesto la plasmación política de la soledad parlamentaria de Sánchez, pero Moncloa ya se encargó de explicar cuando la conoció, que aunque se aprobara no cambiaría los planes de Sánchez de celebrar elecciones en 2027.

El Gobierno argumenta que la Constitución establece cuatro formas de acabar una legislatura y ninguna es una votación como ésta: el fin automático de la legislatura a los cuatro años, la disolución decidida por el presidente del Gobierno, la cuestión de confianza presentada por el jefe del Ejecutivo o la moción de censura. Es decir, que convocar elecciones es potestad exclusiva de Sánchez.

Sin embargo, fuentes de la oposición aseguran que en este caso se trata de instar al presidente a hacer algo, sin obligarle.

Además, desde hace años se han votado y aprobado decenas de reprobaciones de ministros, pese a que nombrarlos o cesarlos es competencia exclusiva del presidente del Gobierno, y nunca han sido bloqueadas en la Mesa. Tampoco se han bloqueado iniciativas que instan al Gobierno a tomar decisiones sobre competencias exclusivas del Ejecutivo como enviar los Presupuestos al Parlamento o cambiar el rumbo de la política exterior.

Muchos precedentes

Hay también precedentes en esta misma legislatura, y en el derecho constitucional la costumbre es fuente de derecho.

Por ejemplo, el 29 de octubre de 2024, la Mesa dio el visto bueno por unanimidad a una proposición no de ley de Vox en cuyo punto primero solicitaba "la inmediata dimisión en bloque del Gobierno" y "la convocatoria de elecciones anticipadas".

La Mesa del Congreso también validó en febrero del año pasado una iniciativa de Junts que instaba a Sánchez a presentar una cuestión de confianza. durante dos meses, la congeló y puso trabas, alegando que esa es una facultad que corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno. Un argumento similar al que ha dado ahora.

Al final, Junts rebajó el contenido y añadió que instaban a plantear una cuestión de confianza "de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa". Una frase que ahora han calcado en su enmienda pero que la Mesa ha tumbado.

La Mesa le dio el visto bueno tras añadir estas palabras y rebajar el texto al "instar a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza".

A las pocas semanas, se evidenciaba el pacto entre PSOE y Junts al presentar de forma conjunta una propuesta para delegar competencias en materia de inmigración a Cataluña, que al final no salió adelante porque Podemos se salió de la ecuación alegando que era "racista".

Pero además, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha autorizado esta legislatura varias iniciativas en las que se instaba al Gobierno a convocar elecciones, similares a las enmiendas de PP y Junts que ahora veta para proteger a Sánchez.

La más parecida fue una moción que presentó Vox en junio de 2025 a raíz de una interpelación al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Esa táctica la han replicado ahora Junts y el PP, aprovechando una pregunta relativa al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

El texto registrado insta al Gobierno a "ejercer de inmediato la facultad exclusiva que le confiere la Constitución para disolver las Cortes y convocar elecciones generales", aunque el que se votó al final pedía que se adoptasen "todas las medidas necesarias para la asunción total de su responsabilidad política ante la situación".

Aunque, remontándose en el tiempo, hay un precedente más claro en otoño de 1995. Coalición Canaria logró que se llevara a pleno una iniciativa que instaba al presidente a que, "ante la grave crisis política, haga uso de sus prerrogativas constitucionales y convoque con carácter urgente elecciones generales".

En aquel momento, la Mesa no puso ninguna objeción. Sin embargo, no se llegó a votar porque Felipe González anunció que adelantaba las elecciones a marzo de 1996.