Gibraltar acusa a España ante la ONU de basar su reclamación de soberanía en 'la dictadura de Franco' y pide autodeterminarse

Gibraltar implementa un plan integral de seguridad en la frontera, con cámaras de vigilancia y nuevos vehículos, mientras España incrementa recursos policiales en la zona.

El nuevo Tratado UE-Reino Unido prevé la eliminación de la Verja y mayor cooperación fronteriza, aunque España mantiene su postura sobre la soberanía y refuerza la seguridad en la frontera.

El embajador español, Héctor Gómez, responde que Gibraltar es una colonia europea y pide a Reino Unido negociar la descolonización, reiterando que la ONU no reconoce la autodeterminación en este caso.

Fabián Picardo acusa a España ante la ONU de basar su reclamación de soberanía sobre Gibraltar en la dictadura de Franco y defiende el derecho a la autodeterminación del Peñón.

En el "mejor momento" de las relaciones con Gibraltar, según Exteriores, Fabián Picardo aprovechó este lunes su última intervención como ministro principal de la colonia británica ante el Comité de Descolonización de la ONU para acusar a España de basar su reclamación de soberanía sobre Gibraltar "en la sanguinaria dictadura de Franco".

Ante el Comité de los 24, en Nueva York, Picardo sostuvo que el estatus del Peñón como territorio no autónomo es producto de "las presiones del régimen franquista" en los años sesenta del siglo pasado.

Y que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que acordarse de que ese enfoque no encaja con la España democrática de hoy.

Picardo se ha permitido, incluso, reivindicar que el Tratado negociado entre la Unión Europea y el Reino Unido abre "una nueva relación" con España, basada en la cooperación y la libre circulación.

El ministro principal ha pedido al Gobierno español, que "también califica de sanguinaria la dictadura de Franco", que abandone "argumentos heredados de aquel tiempo" en su política sobre Gibraltar.

"Nuestro compromiso con las relaciones de buena vecindad y con nuestro derecho a la autodeterminación sigue siendo tan firme, como siempre", subrayó.

"Están tardando"

El ministro principal reclamó al Comité que envíe una misión al Peñón y que recomiende a la Cuarta Comisión de la Asamblea General la exclusión de Gibraltar de la lista de territorios no autónomos.

Ha recordado que el enclave fue incluido en 1946 y que los gibraltareños se dirigieron por primera vez a la ONU en 1963, "en pleno franquismo", y ha insistido en que el Comité "está tardando en sacarnos de una lista a la que entramos por las presiones de la dictadura de Franco".

En sus palabras de despedida, Picardo subrayó que ha sido "uno de los mayores honores" poder hablar "en nombre del pueblo de Gibraltar" ante el Comité y que es el ministro principal que más veces se ha dirigido a ese órgano.

Dijo hacerlo "con esperanza" y "confianza en la generación de gibraltareños que vendrá después", a la que ha llamado a mantener "la defensa de los derechos de los gibraltareños" frente a las reclamaciones españolas.

"Ningún derecho legal ni político"

El líder gibraltareño volvió a situar la autodeterminación en el centro del debate.

Ha defendido que el pueblo de Gibraltar tiene un “derecho inalienable” a decidir su futuro, frente a una España que, según él, "no tiene ningún derecho legal ni político" para reclamar la soberanía del Peñón. Es la misma línea que viene manteniendo desde hace años ante la ONU.

No es la primera vez que emplea este tono. En 2025 ya se dirigió al mismo Comité en términos incluso más duros, advirtiendo de que Gibraltar "nunca renunciará" a la autodeterminación y que seguirá siendo "100% británico", cuando aún no se había cerrado el Tratado UE‑Reino Unido ni se había pactado la caída de la Verja.

España exige "descolonizar"

El embajador de España ente la ONU, Héctor Gómez, respondió con firmeza. El exministro de Industria llamó a Reino Unido a abordar "sin más demora" la descolonización de Gibraltar y ha calificado la situación actual como una "rémora" contraria al Derecho Internacional.

Gómez reiteró que Gibraltar es "una colonia europea del siglo XXI" y que la ONU nunca ha reconocido el derecho a la autodeterminación en este caso.

Insistió en que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones bilaterales entre Madrid y Londres, en línea con las resoluciones de la Asamblea General.

El embajador defendió que el nuevo Tratado sobre Gibraltar no altera la posición española de fondo, más allá de las cesiones de facto que reconocen implícitamente soberanía sobre aguas y territorio.

Según dijo Gómez, el acuerdo regula el día a día en fronteras y cooperación, pero "no afecta en modo alguno" a la disputa de soberanía, sobre la que España "nunca renunciará" a sus derechos.

Menos de un mes

El choque diplomático llega en plena cuenta atrás para la aplicación provisional del Tratado UE‑Reino Unido sobre Gibraltar, en menos de un mes.

Los Veintisiete han fijado el 15 de julio como fecha de arranque, una vez completada la revisión jurídica y mientras se tramitan las ratificaciones del Parlamento Europeo y del de Londres.

Lo cierto es que, entretanto, España ha optado por no aplicar el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) de Schengen en la Verja, "otra cesión de buena voluntad", según fuentes diplomáticas.

Fuentes oficiales de la colonia confirman a este diario que el SES, que registra electrónicamente las entradas y salidas de nacionales de terceros países, se está desplegando en otras fronteras exteriores, pero no en la línea Gibraltar‑La Línea, a la espera del nuevo marco.

El plan pactado con Londres prevé que, una vez operativo el Tratado, los controles completos se trasladen al aeropuerto y, en su caso, al puerto de Gibraltar, mientras la Verja se derrumba en un paso fluido sin inspecciones rutinarias.

Ellos refuerzan la frontera

Es en ese contexto en el que, además, sorprende el refuerzo de medios del Peñón en su perímetro fronterizo. En las últimas semanas, el Gobierno gibraltareño ha anunciado un plan integral de seguridad en torno a la frontera.

Incluye la instalación de 26 cámaras de videovigilancia de alta definición desde la Playa Oeste hasta la Este, con iluminación LED, postes antiescalada y cobertura sin puntos ciegos a lo largo de la Verja.

Losnuevos vehículos 4x4 de Gibraltar que refueran la frontera entre el territorio de la colonia británica y España. GG

El dispositivo se completa con cámaras de reconocimiento facial en puntos estratégicos, accesos al aeropuerto y zonas sensibles del casco urbano, y con un nuevo Centro Conjunto de Agencias desde el que se coordinarán Policía, Aduanas y Guardia de Fronteras.

El refuerzo gibraltareño de la frontera está centralizado en una sala de control en el aeropuerto, operada por la Royal Gibraltar Police, con capacidad para seguimiento en tiempo real y respuesta inmediata ante incidentes.

A este despliegue tecnológico se suma el refuerzo de medios materiales. El 10 de junio, el Gobierno de Gibraltar entregó 12 nuevos todoterrenos Toyota Land Cruiser a las agencias de primera línea: Policía Real, Aduanas y la Agencia de Costas y Fronteras.

Los vehículos se destinarán principalmente a patrullas en la zona norte del istmo, junto a la pista del aeropuerto y la línea fronteriza, y a operativos conjuntos contra el contrabando y la inmigración irregular.

Del lado español, el Ministerio del Interior ha reforzado el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, con 38,2 millones de euros para 2026, más plantilla, más medios y decenas de nuevos vehículos patrulla para Policía Nacional y Guardia Civil.

El Tratado como apoyo

Mientras Picardo reivindica la autodeterminación, la posición oficial española sigue anclada en el marco de la ONU. Exteriores recuerda que Gibraltar figura desde los años sesenta en la lista de territorios no autónomos.

Y que la doctrina de Naciones Unidas no ha reconocido su derecho a un referéndum de independencia, sino una solución negociada entre Madrid y Londres.

El ministro principal intenta utilizar el Tratado UE‑Reino Unido como prueba de normalización y como argumento para que el Comité de los 24 deje de tratar al Peñón como una colonia pendiente de descolonización.

España, en cambio, presenta el acuerdo como una herramienta para gestionar mejor la frontera y la cooperación, pero no como un paso atrás en su reivindicación de soberanía.

La batalla se libra, de momento, en dos planos paralelos. En Nueva York, con discursos cruzados sobre Franco, descolonización y autodeterminación.

Y en la Verja, con cámaras, todoterrenos y patrullas preparando el terreno para el día en que el Tratado empiece a aplicarse y la vieja frontera física de Gibraltar pase a ser, al menos sobre el papel, cosa del pasado.