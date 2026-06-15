Justicia publica hoy "la mayor convocatoria de la historia" con 500 plazas de jueces y magistrados y 200 de fiscales

La distribución de plazas se basará en criterios objetivos como la litigiosidad y el crecimiento poblacional de cada región, siguiendo propuestas de tribunales y comunidades.

La plantilla judicial aumentará un 8,5% y la fiscal un 7,1%, cifras inéditas en las últimas décadas según el Ministerio.

375 plazas de jueces y 200 de fiscales se cubrirán por oposición desde octubre, y 125 plazas de magistrados por concurso entre juristas con más de 10 años de experiencia.

El BOE publica la convocatoria de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, considerada la mayor de la historia por el Ministerio de Justicia.

El BOE publica este lunes la convocatoria de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, que el Ministerio de Félix Bolaños califica como un hito "histórico" y "sin precedentes".

Por un lado, se abre una oposición, que se iniciará el próximo mes de octubre, para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convoca otras 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, que se regulará mediante un concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de experiencia profesional.

El Ministerio de Justicia señala que "la creación de medio millar de plazas de jueces en un año es histórica: es una cifra superior a la suma de las plazas creadas durante la última década": supondrá una ampliación de la plantilla judicial del 8,5%.

Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1%, pasando de 2804 a 3004. También es una cifra inédita, indica el Ministerio de Justicia, ya que en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

De forma paralela, el Ministerio de Bolaños está ultimando los dos decretos que regularán la creación de estas plazas y su distribución en toda la planta judicial.

Para ello, tendrá en cuenta las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.

La distribución de las nuevas plazas se realizará de acuerdo con criterios objetivos como las cifras de litigiosidad y el incremento de la población de cada región.

Este análisis se ha realizado a partir de las propuestas de los Tribunales Superiores de Justicia y las CCAA que tienen las competencias transferidas, además de los informes de la Fiscalía General del Estado y el CGPJ.

"Esta histórica macroconvocatoria y la ampliación de la plantilla judicial y fiscal son hitos que se enmarcan en la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por el Ministerio durante esta legislatura para agilizar, modernizar y acercar al ciudadano este servicio público", sostiene el departamento que dirige Félix Bolaños.

Todo ello ha sido posible", indica Justicia, gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo.

Elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios. Son sustituidos por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El Ministerio destaca que esto permite crear una plaza judicial (con unos costes de 100.000 euros), sin necesidad de crear un juzgado completo, que acarrearía un coste muy superior, de alrededor de 500.000 euros.

Aunque los profesionales de la Justicia denuncian que los primeros meses de aplicación de la Ley de Eficiencia está provocando un auténtico caos en los Juzgados.

Mientras tanto, continúa su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años.

Se trata, señala de nuevo el Ministerio de Bolaños, de "un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%" de las plantillas.