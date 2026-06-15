El Gobierno cruza otra línea roja al usar publicidad institucional para culpar al PP del colapso en vivienda: "Depende de tu CCAA"

Expertos y la oposición critican la campaña y cuestionan la efectividad de la Ley de Vivienda, señalando que donde se ha aplicado, como Cataluña, la oferta de alquiler se ha reducido notablemente.

La campaña reabre el debate sobre los límites de la publicidad institucional y el uso de fondos públicos con fines potencialmente partidistas.

Juristas advierten que el mensaje de la campaña podría ser legalmente cuestionable por posible finalidad propagandística y publicidad engañosa por omisión.

El Gobierno ha lanzado una campaña de publicidad institucional que responsabiliza a las comunidades autónomas de la aplicación de la Ley de Vivienda.

"Aplicar la Ley de Vivienda depende de tu comunidad autónoma". Este es el controvertido eslogan que, impreso en grandes letras negras sobre un fondo rojo, aparece estos días en banners de publicidad de numerosas webs y plataformas digitales.

Tras la frase, se añade a modo de coletilla: "Atentamente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana".

El anuncio en cuestión forma parte de la campaña institucional más amplia #UnaLeyParaVivir: vivienda para vivir, no para especular, del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez, y cuenta con presencia en televisión, radio, prensa y publicidad exterior.

Su publicación no ha pasado inadvertida porque cruza una nueva línea roja en el uso partidista de las instituciones, como ya viene haciéndose con el CIS de José Félix Tezanos o las ruedas de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros, por citar dos ejemplos.

El mensaje, pagado con dinero de los ciudadanos, trata de trasladar a la opinión pública que el colapso de la vivienda en España es culpa de las Comunidades Autónomas, gobernadas en su gran mayoría por el PP.

Fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL advierten de que ese anuncio es legalmente cuestionable desde dos frentes: por posible publicidad engañosa por omisión y por posible finalidad propagandística.

Y es que, subrepticiamente, el anuncio traslada a los gobiernos autonómicos toda la culpa de la crisis en esta área.

El reclamo no menciona a ningún territorio ni a ningún partido político, pero queda claro que la intención es la de reforzar el mensaje que de forma insistente lanza el Ejecutivo de Pedro Sánchez de señalar y responsabilizar a las comunidades gobernadas por el PP.

El eslogan ha reabierto, de hecho, el debate sobre los límites de la publicidad institucional.

Fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL consideran que el mensaje se mueve en una zona discutible.

"Está justo en el límite", señala Leandro Núñez, abogado especialista en Publicidad de Audens.

La publicidad institucional en España está regulada por la Ley 29/2005. Esta norma exige que sea "objetiva, veraz y no engañosa".

Así, el artículo 4.b, prohíbe expresamente que tenga finalidad propagandística.

El artículo 2 también subraya que la comunicación institucional legítima es aquella que informa sobre derechos, servicios públicos o medidas de interés general.

Límites institucionales

El quid de la cuestión, según Núñez, es que la campaña puede ser interpretable.

"Si tú lees el anuncio textualmente, no hay ningún problema porque no dice nada que no sea cierto. Pero claro, la intención es la que es: remarcar la inacción por parte de determinadas comunidades. Se posiciona políticamente y eso no debería hacerlo la comunicación pública. Pero ya digo, es la interpretación que se le da cuando se lee", explica el experto.

Núñez subraya que mensajes del tipo "hemos creado un millón de empleos" o "hemos cumplido nuestro programa" en campañas sufragadas con dinero público sí serían manifiestamente ilegales.

La Ley de Publicidad y Comunicación Institucional establece que las campañas financiadas con dinero público no deben perseguir fines partidistas ni utilizarse para desacreditar a otras Administraciones.

Ahora, la cuestión jurídica sería determinar si se trata de una campaña informativa o de una campaña de presión política encubierta, resume otra de las fuentes consultadas.

Según esta interpretación, el problema no estaría en afirmar que la aplicación de determinadas medidas depende de las comunidades autónomas, sino en utilizar recursos públicos para trasladar al ciudadano la idea de que determinadas Administraciones son responsables de que esas medidas no entren en vigor.

Otros juristas apuntan además a la exigencia de que la publicidad institucional responda a una utilidad pública concreta.

"Los tribunales suelen analizar si existe una verdadera necesidad informativa para el ciudadano o si el mensaje tiene un carácter predominantemente político", explican.

A juicio de estas fuentes, una eventual impugnación judicial de la campaña tendría dificultades para prosperar únicamente sobre la base de este anuncio aislado.

Entre otras razones, porque el mensaje evita mencionar expresamente a gobiernos autonómicos concretos, dirigentes políticos o partidos.

Sin embargo, advierten de que una valoración jurídica completa exigiría examinar el conjunto de la campaña: su coste, los medios en los que se ha difundido, la documentación que justificó el gasto y el contenido de otras piezas publicitarias asociadas como la web a la que remite el anuncio.

"Han hilado muy fino para evitar incumplir formalmente la ley", finaliza Núñez.

Crítica política

"Es escandaloso que el Gobierno lance una campaña de propaganda partidista pagada con dinero público para tapar el fracaso de su política de vivienda", denuncia por su parte Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana.

"Mientras miles de jóvenes y familias siguen sin poder acceder a una vivienda, es especialmente grave que Pedro Sánchez dedique recursos públicos para mentir deliberadamente", añade.

Fernández recuerda que el FMI ha pedido al Gobierno en distintas ocasiones que ponga fin al tope de los alquileres "si se constata que reduce la oferta" y tilda la iniciativa de "aberración política".

Desde Génova se muestran también contundentes a la hora de calificar esta nueva estrategia: "Si la Ley de Vivienda fuera buena, no necesitaría publicidad: los precios hablarían por sí solos".

A preguntas de EL ESPAÑOL, fuentes del Ministerio de Vivienda no han querido informar de la inversión destinada a esta polémica campaña ni sobre qué medios ha elegido para divulgarla.

Se han limitado a remitir a la plataforma de contratación del Estado y al Plan de Publicidad Institucional.

Aseguran que se trata de una campaña de "divulgación sobre una norma estatal" lanzada tras detectar un "desconocimiento" de la ley por parte de la población.

Defienden, además, que el anuncio "no miente". "Estamos haciendo divulgación de la arquitectura institucional y de las competencias institucionales. El ánimo no es confrontar, sino señalar que esto depende de todos", sostienen.

EL ESPAÑOL ha sido excluido de esta campaña, tal y como vienen haciendo todos los ministerios de forma sistemática desde hace dos años.

Desde Vivienda y Agenda Urbana aseguran que podría haber sido fruto de un descuido y que este medio será tenido en cuenta para la siguiente oleada de la campaña, en un intento de evitar que EL ESPAÑOL denuncie esta nueva discriminación.

El Gobierno prevé gastar 155.601.788 euros en campañas institucionales, según puede leerse en el Plan 2026 de Publicidad y Comunicación Institucional. De esa cantidad, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tiene asignados, en concreto, 5.516.819 euros euros, 1.516.819 euros más que el año anterior y el 3,55% del presupuesto total.

¿Una ley eficaz?

La campaña se apoya en la idea de que la Ley de Vivienda no se aplica de forma homogénea en toda España.

Aunque la norma entró en vigor en mayo de 2023, la activación de algunas de sus medidas más relevantes, como los límites a los alquileres en las zonas tensionadas, básicamente sólo se han aplicado en Cataluña y algunos municipios de Navarra y País Vasco.

No sólo las comunidades gobernadas por el PP han dado la espalda a esa medida: la Junta de Castilla-La Mancha ha rechazado aplicarla al considerarla intervencionista.

Y Asturias la ha aplicado tímidamente, declarando 12 zonas de cinco municipios en tres años.

"Las únicas regiones que están aplicando la Ley de Vivienda son Cataluña, País Vasco en parte y Navarra, que empieza a planteárselo", reconoce Fernando Pinto, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Pinto es autor del informe La ley 12/2023 por el derecho a la vivienda: un primer balance a partir de la aplicación desigual del control de rentas en España, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Según este trabajo, Cataluña activó las limitaciones de precios en 140 municipios a partir de marzo de 2024 —actualmente hay 271—, convirtiéndose en la principal referencia para evaluar los efectos de la norma.

El estudio destaca que otras comunidades no han seguido una estrategia uniforme. Es el caso del País Vasco, con 17 municipios, o Navarra, con 21. Así, la mayor parte del país permanece al margen de este mecanismo.

Los datos de Fedea muestran que, desde la entrada en vigor de los controles en Cataluña, el precio medio de los alquileres creció un 5,7% en esa comunidad, frente al 8,5% registrado en Madrid y al 10,8% de la media nacional.

Sin embargo, esa moderación de los precios vino acompañada de una drástica reducción de la oferta disponible. El número de anuncios de alquiler cayó un 20,5% en Cataluña durante el mismo período, mientras que en Madrid aumentó un 3,9%.

"En Barcelona se han moderado los precios, pero siguen creciendo", asegura Pinto. "Y no se moderan sólo por un posible impacto de la norma, porque todavía es difícil de cuantificar, sino que la restricción presupuestaria de los hogares españoles hace que ya no puedan hacer frente al pago de las rentas que tenemos actualmente", añade.

El trabajo también recoge un incremento notable de la presión de la demanda en las zonas reguladas. A finales de 2025, Barcelona registraba 462 contactos por cada anuncio de alquiler publicado, frente a los 103 de Madrid.

"La oferta se está reduciendo de una manera bastante importante en aquellos lugares donde se está imponiendo el control de precios como Cataluña y en otras comunidades donde se quiere imponer", comenta Pinto. "Aquí hay un problema y es que no hay vivienda. No hay oferta de vivienda, ni en alquiler ni para la compraventa. El parque de vivienda público y social es paupérrimo".

La página web a la que remite el anuncio del Ministerio de Vivienda apunta: "La Ley de Vivienda ya ha demostrado que funciona allí donde se aplica. Lo dicen los datos, públicos y transparentes, que exponen que está logrando contener los precios sin reducir la oferta. Por eso, su aplicación ha de extenderse al resto del país".

Pinto apunta que esta afirmación es directamente falsa. "No podemos negar la realidad. Me encantaría poder decir que el precio de la vivienda está bajando porque se aplica la ley, pero es que no lo puedo decir ni con sus datos oficiales ni con los de ningún portal inmobiliario”, denuncia.

Así, en opinión del experto, la aplicación tímida de la ley en el caso de Asturias —que acumula un aumento del precio del alquiler de casi un 30% en un año— o el rechazo a la medida por parte de Castilla-La Mancha —cuyo incremento de los arrendamientos ronda el 20%— obedece a una razón: "Pese a que pertenecen al partido que gobierna, ellos saben perfectamente que el control de los precios lleva directamente a una mayor escasez de la oferta".