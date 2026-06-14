Cuca Gamarra: "El sanchismo se estudiará como un movimiento que ha ocupado el poder para lucrarse con tramas criminales"

El PP promete una profunda regeneración institucional y devolver la palabra a los españoles mediante elecciones, defendiendo la igualdad y la transparencia.

Gamarra denuncia la supuesta colonización de instituciones clave del Estado por parte del Gobierno de Sánchez, como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y la SEPI.

La dirigente del PP sostiene que el PSOE ha sido 'devorado' por el sanchismo y que hoy sólo existe una estructura dedicada a proteger a Pedro Sánchez.

Cuca Gamarra acusa al 'sanchismo' de ser el mayor caso de corrupción de la democracia española, con tramas que involucran a altos cargos del Gobierno y el PSOE.

Cuca Gamarra (Logroño, 1974) recibe a EL ESPAÑOL tras semanas de aplazamientos, agendas cruzadas y un retraso final de casi dos horas antes de entrar en la sala del Congreso, donde se celebra la entrevista.

Jurista de formación, hoy pilota en Génova las áreas más sensibles del tablero político: Interior, Justicia, Defensa y Regeneración Institucional, el apellido de la vicesecretaría que encabeza en el Partido Popular.

Lleva meses revisando, artículo a artículo, el Plan de Calidad Institucional que Alberto Núñez Feijóo presentó en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz en enero de 2023, antes de las últimas elecciones generales y, subraya, antes de "esta legislatura imposible de desgobierno y corrupción".

La indignación por las múltiples imputaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —"su herencia es un expresidente imputado por contrabando de joyas e investigado en una trama de blanqueo internacional"— se mezcla con un cansancio visible: cada semana suma nuevas tramas, nuevos sumarios y nuevos imputados en el entorno del "sanchismo", que Gamarra define como "el mayor caso de corrupción de la democracia".

En ese clima, y con un cuestionario que ha ido engordando al ritmo de los autos judiciales, arranca la entrevista.

Hablando sobre España | Cuca Gamarra: “El sanchismo ocupó el poder para enriquecerse”

Empecemos por orden, que hay muchas cosas de las que hablar con la vicesecretaria de Regeneración Institucional en (una vez más) la semana más noticiosa sobre corrupción en España.

Vamos a ver...

Está al caer la sentencia sobre Ábalos y su asesor Koldo, colocado allí por el otro pasajero del Peugeot, Santos Cerdán. ¿Cómo calibra que los dos máximos dirigentes designados por Sánchez para controlar el PSOE ya hayan tocado cárcel?

No es de una película de ficción, sino la realidad política de España de la mano del sanchismo. Demuestra el grado de degradación a la que Pedro Sánchez está llevando a España.

Pero se les detiene, se les juzga...

Que sus dos máximos colaboradores ya hayan estado en prisión... que uno espere sentencia desde la cárcel y el otro esté pendiente de ser juzgado, demuestra que tenemos un Estado de derecho fuerte, porque nadie está por encima de la ley.

Pero en segundo lugar, demuestra que no vinieron a mejorar España, sino que la corrupción es algo sistémico dentro del sanchismo, no es algo individual. Tenemos que sacarlo cuanto antes de la política y las instituciones, para limpiar y devolverle a España un Gobierno limpio y decente.

Cuando ustedes dicen 'sanchismo', hasta ahora creía que era una manera simple de señalar un solo 'malo', el jefe, del que todos cuelgan. ¿El empeño es señalar al 'malo' o sugerir que aún hay un 'PSOE bueno'?

Refleja dos cuestiones. La primera, que el sanchismo será estudiado como un movimiento político que ocupó el poder para enriquecerse. Y que, para ello, colonizó todas las instituciones. La corrupción no es sólo económica, es política, moral e institucional, que tiene mayor gravedad.

El sanchismo es la falta de principios éticos y morales, el mayor caso de corrupción. La buena política, la regeneración, pasa por la recuperación de los principios. Y el primero de ellos es el valor de la palabra, el establecimiento de los límites. No todo está bien. No todo se puede hacer.

"No somos iguales, Feijóo lleva 30 años de servicio impecable y Sánchez ocho sirviéndose de lo público"

Rápido, ¿en qué está pensando al decir eso?

El más grave de los elementos de corrupción es la compra del apoyo de Bildu a cambio de cesiones al entramado terrorista. Ha cambiado presos por Presupuestos. Y ahora que ya no hay Presupuestos, por acuerdos de supervivencia en Moncloa.

Me decía que 'sanchismo' son dos cosas. ¿La segunda?

El sanchismo ha devorado al Partido Socialista. Hoy el PSOE no existe. ¡Y la importancia de los partidos en las democracias es clave! Hoy, el PSOE ha desaparecido. No existen debates, no existe nadie que pueda tomar decisiones, porque él ha sustituido a toda una estructura política, y el propio PSOE se lo ha permitido.

Entonces, ¿ya no queda PSOE bueno? Alguna persona quedará...

En todos los sitios y en todos los ámbitos de la vida, siempre, queda algo bueno. Pero no hay PSOE bueno porque ni siquiera hay PSOE. Y eso de pensar que hay un PSOE bueno, creo que es una quimera.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Nieves Díaz

La trama de Leire Díez y Vicente Fernández en la SEPI acumula, al menos, cinco operaciones que suman 133 millones de euros en adjudicaciones irregulares.

¿Cuánto dinero público cree que está en riesgo con todos los procedimientos que cercan al Gobierno?

Cada día salen más, ya estamos en miles de millones de euros. Éste del PSOE es el mayor caso de corrupción económica que vamos a vivir. Habla usted de esa trama concreta... pero cada caso tiene una organización criminal diferente.

Se lo dije el miércoles al propio vicepresidente Carlos Cuerpo en el Congreso, si han fomentado la competitividad sólo ha sido en el ámbito de las organizaciones criminales.

¿Me habla del rescate de Air Europa, de Plus Ultra, de Tubos Reunidos? Es que me pierdo...

Las organizaciones criminales compiten entre ellas a ver quién se lleva el botín, la mordida. Vamos por miles de millones y, al final, podremos hacer la cuenta, porque las tramas no sólo se quedan en el Ministerio de Fomento. Las ramificaciones van llegando al resto de ministerios.

Al principio, todo era encapsularlo en Ábalos, un codicioso que había actuado por su cuenta. Ha pasado año y medio, y ya sabemos que Ábalos no actuaba por su cuenta, que competían por el botín.

Hoy hablamos ya de todo el área económica del Gobierno, con el fondo de rescate. Y de una SEPI totalmente infiltrada, con otra 'SEPI paralela' que conseguía adjudicaciones, contratos y acuerdos a cambio de mordidas.

Presuntamente...

Pero es que también en Medio Ambiente actuaban las organizaciones criminales: en la trama de hidrocarburos, donde incluso hay testimonios de entregas de bolsas de dinero en la sede del PSOE. Pero es que también se jugó con las licencias de algunos proyectos de repoblación.

Hemos encontrado también una trama cuyo objetivo es desestabilizar las instituciones del Estado para proteger a Pedro Sánchez y su entorno en las tramas previas. Ése ya es otro tipo de corrupción.

La trama de las cloacas llegó hasta la Dirección General de la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado. Por mucho que liderara Santos Cerdán, no tenía acceso a Interior, ni a Justicia. Marlaska lleva desde el primer día, y Bolaños era secretario general de Presidencia cuando empezó todo.

Eso es.

Supongamos que Pedro Sánchez es un hombre honesto y que todos le han salido rana. ¿Puede pasar todo eso dentro de un partido y un Gobierno sin que esa persona recta se haya enterado de nada?

Lo dice el sentido común y la lógica. Las responsabilidades penales tienen su camino, pero las políticas tienen otro. Las evidencias y los indicios están ahí. A estas alturas todos sabemos que "P.S." es Pedro Sánchez, que está al frente de todo, que Leire no era una afiliada de base.

Para moverse así por Guardia Civil y Fiscalía necesitaba respaldo político desde Ferraz y Moncloa. Se investiga incluso la nacionalización de un ex alto cargo del Gobierno de Chávez, imputado en causas de blanqueo de capitales.

"El PSOE ya no existe, hoy sólo queda P.S., una estructura al servicio exclusivo de salvar a Pedro Sánchez"

De cientos de millones. Nervis Villalobos, cuyo nombre aparece numerosas veces en el sumario de Zapatero...

Todo esto lo hemos sabido sólo en la última semana.

...y que está implicado en otros cuatro o cinco de los casos investigados.

¿Quieren hacer creer a los españoles que esta señora actuaba sola? Es tomarnos por tontos. Y es imposible que una persona como Pedro Sánchez no se enterara de nada de lo que ocurría ni en su Gobierno, su partido y su entorno familiar.

¿Y los tres ámbitos a la vez? Porque eso es lo que investiga la Justicia. Evidentemente, esto no se puede hacer si no tienes un encargo directo.

Cuando Feijóo llamó a Sánchez este miércoles "señor P.S.", él le respondió con "M.Rajoy" y le recordó que trabaja en una sede cuya reforma "se pagó con dinero negro".

¿Recurrir al 'y tú más' significa que el Gobierno ya no puede negar lo suyo?

En esta degradación, todo se mueve con la misma dinámica. Primero, lo tapan. Segundo, lo niegan. Y tercero, lo acaban confirmando. Son los tres actos de todas las tramas. Pero ocurría en la sede del PSOE, se financiaba desde allí.

Están las causas penales, la Justicia actúa. Pero luego están las responsabilidades políticas. Y la realidad de la sociedad española, donde hoy la gente no llega a fin de mes, es que el gobierno está en cómo llevárselo... o en tapar a los que se lo dan, y a los que se lo han llevado.

Cuca Gamarra, entrevistada en una sala del Congreso de los Diputados. Nieves Díaz

Pero entíendame...

Mire, todos los días la criminalidad, campan a sus anchas las organizaciones criminales y el narcotráfico. Y Marlaska no está en esto, sino en negar que la directora general de la Guardia Civil se reunió con la jefa de la cloaca.

En lugar de estar protegiendo a aquéllos que luchan contra el crimen organizado o el narco, la prioridad del ministro es dar escolta durante dos meses a Leire Díez, la señora a la que no conocían. Esto exige responsabilidades políticas.

Y le entiendo, sí... hubo una moción de censura, ya se asumieron esas responsabilidades políticas por el Gobierno anterior, de un partido que no ha sido nunca condenado ni imputado, el Partido Popular.

A la pregunta a la que quiero llegar...

El Gobierno lo que busca es empatar y que nos callemos. Del mismo modo que respetamos la acción de la Justicia en todo aquello que pueda afectar a antiguos gobiernos del PP, ésta es la grandísima diferencia: el respeto absoluto o el ataque constante desde el Consejo de Ministros a jueces, fiscales, guardias civiles, policías, periodistas o a la oposición, utilizando la extorsión para obstaculizar la acción del Estado de Derecho.

¿Usted me puede prometer que hoy el PP se está financiando legalmente?

Absolutamente. Absolutamente.

[...]

Mire, le diré más sobre el 'y tú más'. Estamos hablando de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y de Alberto Núñez Feijóo, la alternativa, el cambio. ¡Comparemos!

Desde que llegó al poder, hace ocho años, lo que ha hecho Sánchez es servirse de lo público. ¿Y Feijóo? Treinta años en el servicio público, gestionando presupuestos importantes del Insalud, de Correos o de la Xunta de Galicia.

Nunca, nunca, ni uno solo de sus colaboradores ha tenido ni una sola tacha de corrupción.

"No son casos aislados, es una red criminal para enriquecerse que nace en Ferraz y luego protege a P.S."

¡Tienen el secreto contra la pringue! Ya lo podrían compartir...

La diferencia es que, aquí, el pringado principal se llama Pedro Sánchez. Ése es el origen de todo. Incluso llegó con una moción de censura que decía que era para terminar con la corrupción.

Hoy sabemos que se montó para enriquecer a los que iban en el coche con él y de los que luego nos dijo que no los conocía, que le habían engañado en lo personal. Pues no, han sido sus más leales colaboradores en todo tipo de tramas.

Durante esos cinco días en los que nos hablaba de amor en una carta, estaba mintiendo a todo el mundo. ¡Siempre está mintiendo! Durante esos cinco, los máximos colaboradores de Sánchez organizaban una cloaca para entorpecer la acción del Estado de derecho.

Insisto, ¿cómo lo hace Feijóo para que no le salga ninguno rana?

En primer lugar, siendo él un hombre honesto. Y segundo, exigiendo honestidad y controlando a todos los de su alrededor. Eso es una garantía. El valor de la palabra y la honestidad de los líderes es la esencia de la buena política, de lo que le podemos devolver a España.

El lunes, el Papa León XIV dio su discurso en el Congreso. Todo el hemiciclo le aplaudió durante siete minutos, y eso que dio un rapapolvo enorme a izquierda y derecha: con el aborto y la eutanasia, con la inmigración...

Y este viernes entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que consagra el envío de estas personas a "terceros Estados seguros". ¿Cómo se conjuga el humanismo cristiano que está en las bases del ideario del PP con con ser precursores de esto?

Es que, a veces, todo se mide desde las consecuencias, y en cómo se gestionan: la actuación de las mafias, por ejemplo. Pero no se miran las causas, la falta de cauces legales. No vayamos a las consecuencias, sino al origen.

El pacto europeo es, sobre todo, colaboración y cooperación con los terceros países. Y establecer vías legales para la inmigración.

Sólo así se consigue proteger la dignidad de las personas y, sobre todo, luchar contra las mafias. Para que la gente no tenga que jugarse la vida cruzando océanos en pateras.

En ese planteamiento general creo que están de acuerdo los 350 diputados del Congreso. Pero lo de los terceros países afecta a cada uno de estos migrantes. Uno a uno.

Pero es el retorno a sus países de origen, para incentivar las vías legales de migración. ¡Nadie dice que no estemos a favor de la inmigración, todo lo contrario!

Queremos una inmigración donde se protege a la persona, al ser humano. La inmigración debe ser legal, ordenada. Las mafias, estar fuera y que luchemos contra ellas.

Ahora ustedes han dado un paso más, al concederle a Vox el concepto 'prioridad nacional'. Ustedes explican que significa arraigo, pero el concepto suena más a la versión española del 'Make America Great Again'... a nosotros primero y los demás, que se esperen.

¿Defendienden el concepto o defienden la traducción que ustedes hacen?

Evidentemente, defendemos la traducción que nosotros hacemos. Allí donde gobernamos, implementamos medidas de contribución, de generar arraigo y pertenencia con aquél que viene a contribuir y a colaborar.

Así conseguimos una sociedad cohesionada, impulsamos la convivencia.

Un político tiene que buscar un día a día que fortalezca la integración. Los recursos son limitados, hay que ordenarlos, siempre garantizando lo mismo a todo el mundo. Nadie cuestiona el acceso a la sanidad, o a la educación.

Entonces, ¿van a incorporar la 'prioridad nacional' a su programa electoral?

Que cada uno lo llame como quiera. El PP aplica sus políticas, sus principios.

Vale, mi conclusión y corríjame si me equivoco...

Yo creo que es justo. Que aquél que lleva más tiempo contribuyendo, que no tiene por qué haber nacido en ese territorio, se le tenga en cuenta esa contribución y ese tiempo a la hora de establecer el acceso a ciertos servicios, es lógico. Por ejemplo, en la vivienda.

La dirigente del PP Cuca Gamarra, a su llegada a la entrevista con EL ESPAÑOL, en el Congreso. Nieves Díaz

Es decir, ¿sólo han concedido la victoria conceptual del eslogan 'prioridad nacional' a Vox?

La victoria conceptual, para ellos.

Para ese partido con el que ustedes han tenido que pactar.

Me refiero a que la realidad es la que es. Y estoy convencida de que es mayoritariamente compartida por la sociedad española, más allá de nuestros votantes.

Volvamos a la actualidad. No le queda mucho a Begoña Gómez para sentarse en el banquillo, procesada por cuatro delitos. ¿Debería dimitir Pedro Sánchez si hay condena?

Pedro Sánchez debería haber dimitido hace tiempo por todas las causas que tiene abiertas.

Pero como no lo ha hecho...

Debería haberlo hecho. Entre otras cosas porque estas causas en gran parte están impulsadas por la propia Fiscalía Anticorrupción e, incluso, las de Zapatero vienen impulsadas desde la cooperación internacional, persiguiendo organizaciones internacionales de lavado de dinero ilícito.

La herencia de Zapatero es un expresidente imputado por contrabando de joyas e investigado en una trama de blanqueo internacional.

El faro moral del PSOE... evidentemente, hay más que motivos para que Pedro Sánchez se hubiera ido ya. Si no se va es porque intenta aprovecharse de los recursos del Estado para defenderse.

La Fiscalía, que "depende del Gobierno"...

Pero no está pudiendo. Esta semana ha terminado el juicio contra su hermano. E independientemente del fallo, es un triunfo del Estado de derecho que, tras lo que sabemos hoy, ese juicio se haya llegado a celebrar.

¿A qué se refiere?

Fíjese en tres cuestiones: la Fiscalía no ha acusado, ha defendido. Y no es la Fiscalía Anticorrupción, sino una Fiscalía controlada por la Fiscal General.

Dos, la jueza que ha instruido, hoy sabemos que ha estado siendo perseguida, extorsionada por la cloaca del PSOE.

Y tres, desde la dirección política de la Guardia Civil se ha intentado frenar esas investigaciones.

A pesar de todas estas técnicas más propias de la mafia que de la democracia, el juicio se ha celebrado y está visto para sentencia.

Es la demostración de la fortaleza del Estado, a pesar de Pedro Sánchez. Pero él sigue ahí, pensando que controlado algunas instituciones, como la Fiscalía, puede salvarse.

"Más allá del fallo, el juicio al hermano de Sánchez demuestra que el Estado de derecho es más fuerte que La Moncloa"

¡Imagínense fuera del poder qué débil sería! Le está dando usted la razón.

Le ha fallado también un cuarto elemento, que sí que habría impedido que se celebrara el juicio: que se hubiera aprobado la eliminación de la acusación popular.

La primera reforma Bolaños, que era un elemento fundamental dentro del control del Estado, para ponerlo al servicio del sanchismo y protegerlo de su corrupción.

¿Qué le parece que la 'fontanera' fuese recibida por el número dos de Álvaro García Ortiz, y que no haya ni siquiera un registro de su entrada en el edificio?

Que aquí la clandestinidad también ha funcionado. Fíjese cómo en el Ministerio de Justicia también se ha tenido que personar la UCO a requerir información de la nacionalización del chavista Villalobos, de la que también se habla en los sumarios.

El objetivo de Pedro Sánchez es colonizar, controlar y desestabilizar. Es gravísimo que esté siendo juzgada una organización criminal directamente vinculada al PSOE, en sus participantes y en su financiación, por intentar desestabilizar a las instituciones del Estado.

¿Qué hace ahí todavía el ministro del Interior avalando todo esto? ¿Qué hace el ministro de Justicia, defendiendo todo este esta actuación desde la Fiscalía General del Estado, o permitiendo ese ataque constante de otros ministros a los jueces? Que dimitan él y todo su equipo.

Me acaba de describir cuatro vías distintas de la cloaca para intentar frenar el 'caso Hermano'. ¿No parece mucho esfuerzo para un simple caso de enchufismo?

¡Porque había que taparlo todo! Es una estructura que surge en Ferraz. Todo el mundo ha reconocido la reunión que se produjo en los cinco días de la carta, que presuntamente se ha financiado actividades ilícitas desde las cuentas del PSOE.

Sólo tienen un objetivo y es proteger a Pedro Sánchez. Ni siquiera al PSOE.

También sigue en su puesto la gerente del partido que, según el juez, ordenó el pago de esas facturas "mendaces" para financiar la cloaca.

También el vicepresidente de la SEPI que, según el PSOE, utilizada "el nombre del PSOE en vano". ¿Son todos casos aislados, todos juntos?

No son todo casos aislados. Todos juntos tienen un nexo: Pedro Sánchez.

Entonces, tampoco puede ser que Rajoy no se enterara de nada cuando en su partido pasaban cosas.

Esas cosas han sido juzgadas o están siendo juzgadas. Y nadie ha interferido en absolutamente nada. Hay una diferencia clara del respeto a las reglas democráticas.

Eso se lo concedo, en el PP de ahora...

Es que es importante. Mucha de la gente que hoy está imputada sigue en sus cargos.

De los dos secretarios de Organización, uno duerme en la cárcel y el otro ya durmió allí. El círculo más cercano de Pedro Sánchez, su gabinete, el departamento de Comunicación de Ferraz, ya han tenido que declarar o están señalados en los sumarios. Esto no es una casualidad. Esto está organizado absolutamente.

Sí, sí... si yo fuese Pedro Sánchez y fuese un hombre honesto, no podría dormir de lo inútil que soy nombrando gente.

En primer lugar, a todos los mantiene en altos puestos, comprando su silencio a través de la SEPI, que no sólo ha sido utilizada para las mordidas, sino también como agencia de colocación y compra de silencios.

El anterior gerente del partido, el de la época de Ábalos, hoy está de director general de Enusa, cobrando más de 200.000 euros. ¡Ya lleva más de un millón de euros en salario!

¿Y por qué Pedro Sánchez o el PSOE no se han querellado contra Leire Díez? Porque ha estado trabajando para ellos. Ha formado parte de una organización impulsada desde dentro.

"No hay PSOE bueno porque ya no hay PSOE, sólo una estructura devorada por el sanchismo"

¿Ha formado o forma parte? Porque los abogados siguen siendo los mismos...

Bueno, me refería a antes de estar siendo investigada.

Ustedes denuncian la colonización del Tribunal Constitucional, el CGPJ, la Fiscalía, el CNI, el CIS, el INE, RTVE, la agencia Efe, la CNMV, la CNMC, el Banco de España, Correos, Indra...

¿Ésa es la "limpieza" a la que se refiere Feijóo cuando dice que si hay una moción de censura instrumental, primero decencia y después elecciones?

Bueno, eso llevará su tiempo. Trabajamos para poderlo hacer de manera inmediata. España va a necesitar una profunda regeneración.

La decencia es dar la palabra a los españoles, y si a Sánchez le quedara un mínimo de decencia, lo haría, para que democráticamente podamos decir lo que pensamos de este Gobierno que no gobierna, no tiene presupuestos, no tiene mayoría parlamentaria, no trae proyectos de ley y no protege a los españoles.

El PP va a llevar a cabo una profunda tarea de regeneración en todas esas estructuras de Estado, tenemos la obligación de devolvérselas a la sociedad española limpias y saneadas, y de establecer límites para que nadie más pueda volver a hacer lo que Pedro Sánchez ha hecho.

Si al final les dan los votos para la moción de censura, Feijóo siempre dice "decencia y elecciones". Eso de la "decencia" significa que algo en medio va a pasar.

Pero, ¿en qué se traduce? ¿En unos meses cambiando los mandos de estas instituciones colonizadas?

Sólo el hecho de poder dar la palabra a los españoles ya es un ejercicio de decencia. El PP está dispuesto a hacerlo.

¿Al día siguiente?

Estamos dispuestos a hacerlo públicamente. Hay 184 diputados que han dicho que también, pues aquí estamos. La decencia se demuestra con hechos, no con palabras. Los españoles tendrán la palabra, insisto.

A partir de ahí, la decencia. Y aparte, estamos en una legislatura que ya está en tiempo de descuento. Por tanto...

Oiga, queda un 25% de la legislatura.

La verdad es que es apenas un año.

Que será difícil.

Sin duda alguna. Enormemente difícil y cada día más. Pero nosotros estamos dispuestos a dar la palabra a los españoles. Los que tienen que decir si están dispuestos es el resto.

Dice un refrán que 'del dicho al hecho va mucho trecho'. Pues ahí está el trecho de la decencia.

Insisto, ¿al día siguiente?

El objetivo es ése. Hay que dar la palabra a los españoles y llevar a cabo una profunda regeneración de las estructuras del Estado para devolverles la fortaleza y la independencia que el sanchismo les ha robado.

Ahí tenemos la Fiscalía General del Estado. Está clarísimo que hay que devolverle la decencia. El anterior fiscal, en vez de perseguir el delito ha acabado condenado por cometerlo él.

Pero su sucesora, que podía haber elegido la limpieza y cerrar heridas, ha elegido el seguidismo, con purgas de todos aquéllos que respetan la neutralidad, la Justicia y el Estado de derecho.

"El objetivo es dar la palabra de inmediato a los españoles, si quieren los socios de Sánchez, que pregunten"

Se me está escapando...

Es la misma que no viene al Congreso de los Diputados a explicar por qué, de manera clandestina, recibió a la que estaba generando una cloaca para destruir a fiscales anticorrupción.

Sólo por eso, la propia Fiscalía debió tomar acciones contra ella. No lo hicieron, esto tiene que tener consecuencias.

El riesgo que ven Junts y Vox es que si hacen presidente a Feijóo, se quede dos o tres meses impulsando medidas electoralistas, y ¡pum, veinte diputados más! Como hizo Pedro Sánchez en 2018, que no convocó hasta 2019.

Y temen que el PP, luego, ya no les necesite.

La decencia es ser capaz de articular un sistema para que haya elecciones ya. Ése es el objetivo, no compliquemos lo que no tiene por qué complicarse, porque no tiene complicación.

¡Bueno, gracias! Ha costado...

Ahora, esto está en manos de los socios de Sánchez. Ellos sabrán. Aquél que crea que no se va a contaminar con la cercanía a Pedro Sánchez se equivoca.

Sánchez es un producto tóxico, corrosivo. Más pronto o más tarde, los españoles vamos a hablar. Y lo haremos muy claro, muy alto.

Ellos deciden si mantienen esta agonía, que perjudica a España. Porque a ellos también los van a juzgar las urnas.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, entrevistada por Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL. Nieves Díaz

Vale, vayamos, ahora sí, a la Fiscalía... cuando entra un nuevo Gobierno, la Constitución dice que se cambia al fiscal general del Estado.

Ya que usted me ha puesto ese ejemplo sin siquiera yo preguntarle, es normal pensar que ustedes pondrán al suyo. Y ya estaríamos en lo mismo.

Hay un concepto que se llama el soft law, que significa que tú puedes someterte a las reformas que quieres aplicar, antes incluso de poder aprobar esas nuevas reglas.

Es decir, dotar de independencia absoluta y de neutralidad a la Fiscalía General del Estado.

Me pide que tengamos fe en quien mi compañero Dani Ramírez ha bautizado como 'el padre Feijóo'. ¿Es eso?

No podemos tener esa reforma legal antes de nombrar un nuevo fiscal, pero sí, por ejemplo, someternos a que el dictamen del CGPJ sea vinculante ante la persona que propongamos.

Y por tanto, si no tiene el informe positivo, no lo nombramos.

Yo entiendo que es difícil para la sociedad, ante el fango en el que estamos inmersos, no pensar que todos los políticos somos iguales. Que es imposible que haya alguien diferente. ¡Pero hay gente diferente! Claro que sí, ésta es la esperanza.

Alberto Núñez Feijóo es un político diferente. Fíjese si es diferente, que podría haber sido presidente pero se negó a aquéllo que Pedro Sánchez aceptó, porque no era lo correcto.

Podríamos discutir sobre eso, me temo que Vox había retirado sus votos si hay una amnistía de por medio.

Mire, hay algo claro, que renunció a ello, que no estaba dispuesto a cruzar esa línea. Es una persona con más de treinta años de servicio público, en los que ha demostrado que sólo se ha movido por el bien común y por el interés general.

Tenemos que dar valor a las trayectorias de aquellos que han sido impecables e implacables con la corrupción.

Otra reforma que nos exige cada año la Comisión Europea es que los 12 vocales jueces del CGPJ sean elegidos por sus pares, sin intervención ninguna del poder político.

¿Cuándo calcula el PP que, si gobierna, se puede cumplir con esa condición? Queda poco para que nos pinte la cara el próximo informe de Bruselas.

El objetivo tiene que ser que la próxima reforma ya se haga bajo ese sistema.

Oiga, a este CGPJ le quedan tres años o más, ¿tan largo me lo fía?

Lógicamente, ya no hay tanta prisa para que la reforma esté. Pero por nosotros, cuanto antes, porque significa una garantía para el Estado de derecho hoy debilitado.

Las recomendaciones de la Comisión de Venecia las hemos hecho nuestras, y ya hemos aprobado esa reforma en el Senado. Es decir, ya la estamos impulsando.

Ahora, posiblemente choquemos una vez más con el famoso "congelador de Armengol", que lo que hace es impedir que el Poder Legislativo legisle.

El Constitucional les ha amparado en eso, pero...

El Ejecutivo está maniatando al Legislativo. Es la tiranía de las minorías. Hoy, las mayorías parlamentarias en esta Cámara están secuestradas por una minoría que controla la Mesa.

Y efectivamente, cómo no será de escandaloso para que este Tribunal Constitucional haya amparado al PP.

Ustedes deben de ser conscientes de que para esas reformas, que alguna precisa de mayorías reforzadas, es posible que no cuenten con el PSOE.

Es lógico esperar que se venguen un poco de ustedes en la próxima legislatura.

En la próxima legislatura, el Partido Socialista va a tener que estar muy centrado en refundarse, porque no existe. Ésa deberá ser su primera tarea.

La nuestra va a ser la de desmontar el sanchismo, que pasa por desmontar el muro, claro.

"España necesita una limpieza profunda del Estado de derecho y el PSOE, refundarse en la próxima legislatura"

Pero el que ha construido el muro, mantendrá el ladrillo que pueda sostener, digo yo.

Los españoles decidirán si quieren muro o no. Y España no es un país al que le guste la confrontación diaria entre sus ciudadanos. Le gusta la convivencia, el diálogo, la pluralidad bien entendida, como la diversidad y la riqueza de 50 millones de personas que piensan distinto.

Eso es en lo que también hay que trabajar. Y para esa misión de trascendencia histórica, el presidente Feijoo es la persona adecuada.

El Constitucional también avaló la Ley de Amnistía, por seis votos a cuatro... llamativamente, dividido en bloques ideológicos, como en tantas sentencias últimamente.

¿El PP considera que el aval a la amnistía en el TC fue condicionado por una posición política?

Yo creo que sí. Todos sabemos por qué se impulsó la Ley de Amnistía, lo dice en su propia exposición de motivos: forma parte de un compromiso de investidura. Tiene ese componente también en lo que tiene que ver con el Constitucional.

El muro ha llegado ahí, el sanchismo coloniza para inocular ese virus de los bloques y el enfrentamiento en todo, haciendo desaparecer la búsqueda de los acuerdos, el debate propio de un órgano como el tribunal de garantías.

No hay legislatura como ésta, igual que no hay mandato de Tribunal Constitucional como éste.

La negociación de la financiación singular para Cataluña pone en cuestión la igualdad consagrada en la Constitución.

¿Cree que a Sánchez le darán el tiempo y los votos para aprobar esta nueva financiación autonómica?

Cuando quiere, le da tiempo a todo. Pero siempre, para algo que hace daño a España, o que la divide, o que genera desigualdad.

Esa reforma de la financiación no está basada en el bien común, sino para la compra de apoyos para permanecer en Moncloa, aunque sea a costa de la desigualdad entre los españoles.

Éste es otro de los elementos fundamentales que defiende el PP, la igualdad. La igualdad de los españoles, vivamos donde vivamos.

¡El PP defendiendo la igualdad frente a un Partido Socialista!

Pues a eso hemos llegado. Pero es que, a ver, el Partido Socialista hoy ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Es de Pedro Sánchez. "P.S." es en lo que ha quedado el Partido Socialista.

Porque la O de obrero la perdió hace mucho tiempo, y la E de español también, cuando decidió rendirse al independentismo.

Sánchez ha batido también todos los récords con 138 decretos ley, desde 2018. De hecho, en 2025 el Congreso convalidó 14 decretos frente a sólo 13 leyes ordinarias. ¿Eso cómo se arregla?

España necesita un Gobierno que tenga capacidad de aprobar un Presupuesto, y una mayoría parlamentaria para para legislar.

¿No merece la pena pensar en poner un límite al recurso del real decretazo?

Eso es evidente. Pero hay que pensar en grande, la clave es que no se puede gobernar si no tienes una mayoría parlamentaria que te respalde.

Hoy, España es ingobernable porque Pedro Sánchez, después de haber perdido las elecciones, bloqueó la alternancia, que es el principio democrático.

¿Has perdido? ¿No puedes gobernar? Tienes que irte. Pero él tiene una mayoría negativa, así la definió el Partido Nacionalista Vasco.

Y si algo es negativo, evidentemente no es el camino para alguien que cree en su país. Con mayorías puedes aprobar leyes que generen progreso. ¡Ése es el progresismo de verdad!

Dos últimas, sobre Presupuestos. Ustedes han cumplido con la promesa de que, si no se aprueban Presupuestos dos veces seguidas, se disuelve: lo han hecho en Extremadura y en Aragón. ¿Lo fijarán por ley? ¿Se puede hacer?

Nosotros tenemos una máxima, que es cumplir la Constitución. Y ahí dice que tienes que presentar unos Presupuestos.

Y luego, lo demostramos. Para aquéllos que puedan desconfiar, que miren lo que hemos hecho ya.

En las Comunidades Autónomas donde no teníamos presupuesto, ¿qué hemos hecho? Convocar elecciones y dar la palabra a los ciudadanos.

Los ciudadanos han hablado y, a partir de ahí, se vuelve a formar gobierno. Eso demuestra que lo que decimos lo cumplimos.

¿Tienen ustedes algún tipo de cálculo del estado real de las cuentas públicas, más allá de los datos oficiales?

Deuda implícita, fondos europeos comprometidos, pasivos por aquí y por allá... el ultimo Gobierno del PP que llegó se encontró con que el déficit no era del 8%, sino del 11%.

Si hay algo claro es que el Gobierno oculta las cuentas. El Tribunal de Cuentas nos ha revelado que en 2024 han utilizado los fondos europeos para financiar las pensiones.

No sólo faltan Presupuestos, falta el propio control presupuestario, y eso nos preocupa enormemente. La falta de transparencia de Pedro Sánchez ha impregnado a todo.

Lo que sí que tenemos claro es que hoy los españoles pagan más impuestos que nunca, recibiendo peores servicios que nunca.

Y eso también lo queremos corregir. La gestión también tiene que ver con que lo que recibes esté en consonancia con lo que pagas.